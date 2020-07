Problém pro Toronto či Tampu? Platový strop v příští sezoně zůstane stejný

Součástí kolektivní smlouvy National Hockey League a NHLPA (Hráčská asociace NHL) byla také otázka platového stropu pro nadcházející ročník nejlepší hokejové ligy světa.

Jeho výše se měnit nebude, což se určitě nelíbí hlavně fanouškům Toronta a Tampy Bay - týmy, které nemají pod platovým stropem tolik prostoru.

I pro příští sezonu tedy budou muset generální manažeři pracovat s 81,5 miliony amerických dolarů.

K růstu výše platového stropu může liga začít postupně přistupovat až po nadcházejícím ročníku, teď se bude soutěž zotavovat ze ztrát zapříčiněných koronavirovou pandemií. Další zvyšování tedy bude záležet na příjmech ligy.

Nenavýšení platového stropu dost pravděpodobně přinese několik zajímavých přesunů. Vždyť například Maple Leafs si nebudou moci dovolit udržet kompletní kádr, vysvobození v podobě trejdu budou pravděpodobně hledat také Tampa Bay nebo St. Louis.

Nově by měla narůst minimální mzda ze 700 tisíc na 775 tisíc dolarů. Do platového stropu se nebude započítávat smlouva hráče staršího pětatřiceti let, který před dokončením kontraktu ukončí kariéru.

Týmy nyní nebudou moci do výměn zahrnout podmínku o prodloužení smlouvy. Příkladem tohoto obchodu je přesun Erika Karlssona z Ottawy do San Jose, kdy Sens obdrželi výběry v draftu, které závisely na podpisu Švéda s Sharks. Toto již nebude možné.

Otevření trhu s volnými hráči je naplánováno po skončení draftu, jenž proběhne 9. - 10. října, a po odehrání finále o Stanleyův pohár.

Nabídky zájemců budou poslouchat třeba obránce Alex Pietrangelo, Torey Krug, forvard Taylor Hall nebo brankáři Braden Holtby, Robin Lehner. Toto mimosezonní období slibuje opravdu velmi zajímavou podívanou.

Share on Google+