PŘÍBĚH: Jak si Antti Raanta řekl o pozornost klubů a příznivců NHL

Brankář Antti Raanta se pohybuje v prostředí National Hockey League už sedmým rokem a počíná si zde velmi dobře. Jaký je ale vlastně příběh finského gólmana?

Narodil se ve městě Rauma, které se nachází na západním pobřeží Finska a čítá téměř 40 000 obyvatel; daří se tady papírenskému nebo námořnímu průmyslu, my ale město známe hlavně díky hokejovému týmu Lukko Rauma.

Tušíte správně. Je to docela jasné. Zrovna jmenovaný klub se hodně podepsal pod současné úspěchy "našeho" gólmana.

Za Lukko totiž Antti Raanta chytal od mládežnických kategorií. Ve finské elitní juniorské soutěži, nesoucí název Nuorten SM-Liiga, se dvakrát blýskl nejlepší procentuální úspěšností zákroků.

Atmosféru Liigy – finské nejvyšší hokejové soutěže – poprvé okusil v sezoně 2009-10, tehdy byl pořád ještě junior. Debutoval zde konkrétně 22. září (2009) a slavil výhru 7:3, předvedl celkem 20 úspěšných zákroků.

Navzdory mladému věku se mu dařilo skvěle. Vždyť už třetí start v kariéře pro Raantu znamenal první čisté konto. Setrvání v hlavním týmu bylo naprostou samozřejmostí.

Jako profesionál mezi domácími mantinely ovšem nevydržel dlouho, to když před startem sezony 2011-12 přestoupil do týmu Ässät Pori. Stěhoval se tedy pouhých 50 km směrem na sever. ... Důvod přesunu?

V Raumě by se musel dělit o prostor mezi třemi tyčemi s Mikou Noronenem, bývalým gólmanem Buffalo Sabres, chvíli i Vancouver Canucks. Naopak Ässät mu mohl zaručit post startujícího muže v masce.

Určitě stojí za připomenutí, že Raanta nikdy nebyl draftován. V Pori měl šanci zaujmout, přesvědčit o svých kvalitách. No a přesně to, se také podařilo!

Role se zhostil na jedničku

„Z přesunu do Pori jsem byl opravdu nadšený. Chtěl jsem všem ukázat, co ve mně je," vzpomínal Raanta v nedávné debatě pro jeden nejmenovaný finský cestopisný hokejový dokument.

„Ässät před mým příchodem zaznamenal zlepšení. Dostal jsem se do týmu, který velmi dobře pracuje s mladými hráči. Mým cílem bylo udělat další krok," pokračoval.

Raanta se dohodl s Ässätem na dvouleté smlouvě. V průběhu sezony 2011-12 mu bylo pouze 22 let. Parťáka mu dělal (o jeden den starší) Juha Järvenpää. ... Sázka na mladé gólmanské duo Pori vyšla.

Tým měl na svém kontě za 60 zápasů jen 150 obdržených branek. Po základní části jim patřilo páté umístění.

Raanta mezi gólmany skončil na krásném třetím místě. Odchytal 38 zápasů s průměrem obdržených branek 2.23 a úspěšností zákroků 93.3. Premiérovou sezonu jako muž v masce číslo jedna tak zvládl na výbornou.

„Ano, někdy je dobré, podívat se na vlastní statistiky. A být na čele žebříčku? Super pocit! ... Mnohem důležitější jsou ale vítězné zápasy. Ta základní část se nám opravdu povedla," poznamenal Raanta.

Na jeho vynikajících výkonech měl velkou zásluhu Kari Lehtonen, tehdejší trenér gólmanů pro Ässät. (Jen pro jistotu... nejde o bývalého muže v masce u Atlanta Thrashers a Dallas Stars.)

Lehtonen se po sezoně 2011-12 přesunul do týmu HPK Hämeenlinna, Raantu tedy připravoval krátce. Byl to ale nesmírně důležitý okamžik.

O kvalitách zmiňovaného trenéra gólmanů hovoří zlato z MS juniorů v ledním hokeji 2016 a MS v ledním hokeji 2019. V obou případech samozřejmě slavil s Finskem.

Jediným mínusem, bohužel zásadní moment celé sezony 2011-12, pro Raantu a Pori bylo bleskové vyřazení v play-off. Loučili se totiž hned v prvním kole – schytali příděl od JYP Jyväskylä, pozdějšího vítěze.

Suverénní výkony

Sezona National Hockey League 2012-13 měla původně začít 11. října (2012), avšak nebyla uzavřena kolektivní smlouva. Rozjezd se tak opozdil a základní část byla zkrácena na 48 zápasů.

Z tohoto důvodu zamířilo hned několik hvězd NHL do Evropy, aby se nějakým způsobem udržely ve formě. Dost hokejistů si vyzkoušelo právě Liigu – třeba obránce Erik Karlsson nebo útočníci Mikko Koivu, Kyle Turris.

O slovo se tehdy přihlásili také útočníci Aleksander Barkov, Teuvo Teräväinen, současná esa finského hokeje. Teräväinen měl za sebou vstupní draft, Barkov se tam teprve chystal.

Liiga je nejlepší hokejovou soutěží v Evropě, rovnat se jí může akorát Svenska Hockeyligan – švédská elitní hokejová soutěž (nepočítáme-li Kontinentální hokejovou ligu). ... Sezona 2012-13 byla našlapaná, Raanta se toho ale nebál.

Svoje vynikající výkony z předchozí sezony totiž posunul ještě o level výš. Bylo mu jedno, že proti němu nastupuje vítěz James Norris Memorial Trophy 2012 (později i 2015) či další velká jména.

Raanta si zmiňovanou sezonu doslova podmanil. Byl vyhlášen hráčem měsíce za únor. Ba co víc, suverénně získal Lasse Oksanen Award, tedy ocenění pro nejlepšího hráče základní části.

Pochopitelně přidal i trofej pro nejlepšího gólmana – Urpo Ylönen Award. Vždyť měl nejlepší průměr (1.85) a také úspěšnost (94.3). Tentokrát odchytal 45 zápasů; mimo jiné zapsal pět čistých kont.

Ässät v tabulce základní části skončil na čtvrtém místě (102 bodů). Na svém kontě měl pouze 130 obdržených branek, což znamenalo jistě nejlepší výkon.

„Hráli jsme dobře jako tým. Trenéři mi plně důvěřovali, odchytal jsem spoustu minut," těšilo Raantu.

„Nemusel jsem si dělat starosti, když se mi zrovna jeden zápas nepovedl. Měli jsme stanoveného gólmana číslo jedna, kolega odchytal výrazně menší počet duelů. Dobře jsme spolupracovali."

V play-off zavřel bránu

Vyřazovací část 2012 hokejistům Pori vůbec nevyšla, už jsme psali, že proti Jyväskylä neuhráli ani zápas. Další rok se jim ale zadařilo lépe. Mnohem lépe.

„Byli jsme daleko víc uvolněnější. Ano, cítili jsme určitý tlak, ale na světě jsou důležitější věci než hokej. Samozřejmě jsme situaci nechtěli nějak zlehčovat," pravil Raanta.

„Všichni víme, že play-off je úplně jiná soutěž. Každý hráč najednou předvádí lepší hokej," komentoval ještě.

Soupeřem Ässätu pro čtvrtfinále byli KalPa Kuopio. Raanta a jeho spoluhráči sérii ovládli 4:1 na zápasy, přičemž gólman dvakrát udržel čisté konto.

Následně v semifinále tým narazil na obhájce titulu a svého přemožitele z minulého play-off. A v tomto případě to schytal JYP. ... Pori stačilo na postup (znovu) pět zápasů, Raanta zde obdržel pouze šest branek.

Finálovou dvojici Liigy 2013 tak tvořili Tappara Tampere a Ässät. ... Vítěz základní části Jokerit Helsinky byl vyřazen hned v prvním kole. Doplatil na rozjezd NHL, kdy se do zámoří vracel Erik Karlsson či útočník Valtteri Filppula.

Tappara se v ZČ umístila na druhém místě, na její soupisce jsme mohli vidět například Aleksandera Barkova. Ve finále byla mírným favoritem, za první dvě série prohrála jen jednou.

Po čtyřech zápasech finálového kola byl stav nerozhodný, slavili vždy domácí. ... Pátý zápas byl klíčový, rozseklo jej až třetí prodloužení. Pori šlo do trháku, Raanta předvedl celkem 40 úspěšných zákroků.

Na domácím ledě si to už Ässät pohlídal a mohl se radovat ze třetího titulu v klubové historii (předtím triumfoval 1971, 1978). A zasloužil se o něj hlavně Raanta, jenž v play-off zavřel bránu.

Odchytal tady 16 zápasů s průměrem branek 1.33 a úspěšností zákroků 95.5. Zaslouženě získal Jari Kurri Award, ocenění pro nejlepšího hráče vyřazovacích bojů.

Splnil se mu sen

„Byla to neuvěřitelná jízda. Něco takového nejde ani slovy popsat," vzpomínal Raanta na veleúspěšné play-off 2013.

Při oslavách titulu převzal symbolický klíč od města Pori, na kterém je vyryto "Porin Ässien viimeinen lukko" (česky: poslední zámek pro Ässät Pori). Dostal se pochopitelně do All-Star týmu Liigy za sezonu 2012-13.

Navíc si vysloužil nominaci na domácí MS v ledním hokeji; hostitelem druhé skupiny bylo Švédsko. Také zde plnil roli startujícího gólmana a vedl si skvěle.

Jasně, Raanta je odchovancem Lukka, kde se jak v juniorské kategorii, tak i na profesionální úrovni radoval z bronzu. Jenže až v barvách Ässätu o sobě dal pořádně vědět.

Toužil být gólmanem číslo jedna, také proto změnil působiště, o tom jsme už psali na začátku. V Pori dostal hodně prostoru a dokonale jej využil. Najednou v prostředí NHL platil za TOP prospekta.

V sezoně 2013-14 měl Raanta chytat za IFK Helsinky, krátce po skončení play-off s nimi podepsal dvouletou smlouvu. V jejich brankovišti se ovšem nakonec vůbec neukázal.

Přesně o jeden měsíc později totiž oznámili jeho příchod Chicago Blackhawks. Jednalo se o roční kontrakt, a Raantovi se tak splnil sen.

„O NHL jsem vždycky snil. ... Zájem Chicaga byl dlouhodobý. Nepodepsali mě jenom proto, že jsem vychytal titul. Naše play-off a finále ale hodně sledovali, pravda," zmínil Raanta.

„Smlouvu jsem sice měl v kapse, byl to ovšem pouze první krok. Abyste se dokázali prosadit do NHL, musíte tvrdě makat. Nic nemáte zadarmo," doplnil.

Raanta si cestu do svatyně Blackhawks našel rychle. V nejlepší hokejové lize debutoval 19. listopadu 2013 na kluzišti Colorado Avalanche, když v průběhu první třetiny střídal brankáře Coreyho Crawforda.

Pohár s Chicagem, dříč Lundqvist

Premiérovou sezonu v NHL mohl hodnotit kladně. Odchytal hned 25 zápasů a zapsal v nich bilanci 13-5-4.

Pro následující ročník (2014-15) ale Chicago přivedlo do týmu brankáře Scotta Darlinga, jenž s Raantou začal svádět souboj o post náhradního gólmana. Oba si vedli náramně a měli podobná čísla.

Pozici dvojky pro sebe nakonec urval Darling. Blackhawks potom na jaře 2015 získali třetí Stanley Cup za posledních šest let a šestý celkově.

Raanta v základní části odchytal 14 zápasů, play-off sledoval pouze z tribuny. Na poháru tedy vyryté jméno nemá, do rodného města ho však stejně přivezl ukázat.

„Rauma je hokejové město. Čekal jsem, že přijde spousta lidí. Vždycky je fajn vidět, jak fanoušci dorazí na jedno místo, aby s vámi mohli sdílet úspěch," poznamenal Raanta.

Protože Chicago počítalo do následujících sezon vedle Coreyho Crawforda s Darlingem, vyměnilo Raantu k New York Rangers. Finská média ihned hlásila: "There is a New King of New York!".

Raanta kryl záda brankáři Henriku Lundqvistovi a počínal si znamenitě. Občas měl i lepší formu než slavný gólman, avšak o post muže v masce číslo jedna jej nepřipravil.

Angažmá na Manhattanu mu každopádně prospělo. Také se učil od jednoho z nejlepších gólmanů v historii NHL...

„Od Lundqvista jsem se naučil spoustu věcí. Asi nejvíc na mě zapůsobila jeho pracovní morálka. Vždycky odváděl svoji práci na maximum. I na tréninku byl kolikrát neprůstřelný," smekl Raanta před legendou.

„Zíral jsem na něj s otevřenou pusou. Myslel jsem si, že když chytáte 60 zápasů za sezonu, můžete si někdy dopřát klidnější den. On to ale odmítal."

Přesun do Arizony, nepříjemné zranění

Na úvod Vstupního draftu NHL 2017 udělali Rangers větší výměnu s Arizona Coyotes. Obdrželi výběr v prvním kole draftu a ještě obránce Tonyho DeAngela, na oplátku soupeři poslali útočníka Dereka Stepana s Raantou.

Velmi dobrý obchod pro oba týmy. ... No a co Raanta? Ten se u Coyotes mohl těšit na premiérovou sezonu v NHL jako startující gólman.

„Tohle byla první příležitost, jak se stát v Severní Americe jedničkou. Jistotu určitě nikdy nemáte. Ale počítal jsem s tím, že se počet zápasů trochu zvýší," komentoval Raanta přesun do Arizony.

Bohužel se hned na začátku sezony 2017-18 zranil a chvíli byl mimo hru. Jinak ovšem podával výborné výkony, někteří jej dokonce tipovali mezi finalisty na Vezina Trophy.

Coyotes 6. dubna 2018 s Raantou podepsali tříletou smlouvu na celkem 12.75 milionu dolarů. Spoléhali na něj, měl být jejich oporou.

Jenže v následující sezoně si Raanta koncem listopadu přivodil zranění v dolní části těla. Musel podstoupit operaci kolene. Z rutinní záležitosti se nakonec vyklubala noční můra.

Od lékařů si vyslechl velmi špatnou zprávu. Ve zbytku sezony se už na ledové ploše neobjevil. Odchytal jen 12 zápasů.

„První týdny byly nejtěžší. Prostě jsem jenom ležel na gauči s nohou nahoře a ledoval. Byl jsem tak trochu v depresi," popisoval nepříjemné období.

„Manželka se starala kompletně o chod celé rodiny. Dcerka si lámala hlavu s tím, co nosím na koleni za ozdobu. Vysvětloval jsem ji, že si táta udělal bebí," pokračoval už s úsměvem.

„Podpora rodiny byla v téhle situaci nesmírně důležitá. Být sám, asi bych se zbláznil. I tak jsem musel odmítat nějaké rozhovory, což normálně nedělám."

Návrat mezi elitu

Do akce se tedy vrátil až letos, poprvé chytal 12. října. V první polovině sezony se trochu hledal, protože se vracel po téměř roční pauze. Před pozastavením soutěže měl ale formu jako hrom.

Od 1. února odchytal 10 zápasů s bilancí 6-3-1, průměrem 1.90 a úspěšností zákroků 94.3. Zase byl mezi gólmanskou elitou.

„Letošní sezona je pro mě taková horská dráha. Ke konci se mi ale začalo docela dařit. Chytal jsem lépe, získal víc sebevědomí a vyhráli jsme několik zápasů," zmínil Raanta.

„Teď to bude o tom, abych své výkony dokázal vyrovnat. A zase tak předváděl dobrou hru v každém zápase. Musím týmu pomáhat pravidelně."

Raanta, jednatřicetiletý Fin, v sezoně 2019-20 odchytal 33 zápasů a zapsal v nich bilanci 15-14-3. Průměr obdržených branek měl ve statistikách 2.63 a procentuální úspěšnost zákroků 92.1.

Coyotes budou usilovat o postup do prvního kola play-off v bitvě s Nashville Predators. V tabulce Západní konference skončili na jedenáctém místě (bilance 33-29-8).

O návratu NHL jsme napsali v posledních dnech spoustu článků. ... Určitě se podívejte také na práci kolegy Jiřího Laciny, jenž se zaměřil na letošního vítěze Art Ross Trophy, tedy na útočníka Leona Draisaitla.

Příběh "Jak si Antti Raanta řekl o pozornost klubů a příznivců NHL" vznikl na základě nedávných ohlasů gólmana pro jeden nejmenovaný finský cestopisný hokejový dokument.

