Preview: Severní divize nabídne kanadské lahůdky

Kanadsko-americká NHL se vrací po dvou a půl měsících. Zkrácená základní část odstartuje už 13. ledna a fanoušci se mohou těšit na větší porci hokejových šlágrů. Mezi ně bude určitě patřit soupeření v nově složené Severní, tedy kanadské divizi. Všech 56 vzájemných utkání tak spolu sehrají celky Edmontonu, Calgary, Winnipegu, Ottawy, Montrealu, Toronta a Vancouveru.

Calgary Flames

Plameny minulou sezonu nenavázaly na úspěšnou základní část 2018/2019, ve které skončily na prvním místě v Západní konferenci. V předkole sice vyřadily Winnipeg v poměru 3:1 na zápasy, ale opět v 1. kole bitvy o Stanley Cup vypadly. Nad jejich síly byl Dallas, který se nakonec prokousal až do finále soutěže.

Brankářský post v týmu Flames znovu doznal změn. David Rittich by měl o místo brankářské jedničky tentokrát soupeřit s Jacobem Markströmem, který do Calgary zamířil z Vancouveru. Ve prospěch Markströma hraje bilance z předchozího play-off, ve kterém ještě v barvách Vancouveru odchytal 14 zápasů s úspěšností necelých 92 % zákroků. Naopak před Rittichem dostával ve vyřazovací fázi prostor Cam Talbot. Je pravděpodobné, že švédský brankář dostane prostoru více.

Největší změnou v obraně Calgary je příchod Christophera Taneva za odcházejícího T. J. Brodieho. Podle statistik z minulé sezony by se dalo říct, že se jedná o výměnu kus za kus. Tanev by se tak mohl zařadit do elitní obranné lajny k Marku Giordanovi. Další novou akvizicí Plamenů je ruský obránce Nikita Nestěrov, který v uplynulých sezonách patřil mezi základní stavební kameny moskevského CSKA v KHL. V základní sestavě určitě zůstanou Noah Hanifin a Rasmus Andersson. Velké naděje vkládá Calgary do finského obránce Juusa Välimäkiho, jenž byl tímto týmem draftován v 1. kole v roce 2017.

Útočné formace Calgary budou spoléhat na své osvědčené dvojice či trojice. Hráči jako Elias Lindholm, Sean Monahan, Johnny Gaudreau, Mikael Backlund nebo Matthew Tkachuk už hrají delší dobu pospolu. V loňském play-off navíc i Sam Bennett nebo Andrew Mangiapane ukázali, že umí být produktivní. Tým navíc posílil o Joshe Leiva, Dominika Simona a Joakima Nordströma. Všichni tři by do celku kouče Geoffa Warda mohli zapadnout, zřejmě však budou nastupovat ve 3. nebo 4. formaci.

Příchody: Jacob Markström (B – Vancouver), Louis Domingue (B – Vancouver), Nikita Nestěrov (O – CSKA Moskva), Christopher Tanev (O – Vancouver), Josh Leivo (Ú – Vancouver), Dominik Simon (Ú – Pittsburgh), Joakim Nordström (Ú – Boston)

Odchody: Cam Talbot (B – Minnesota), T. J. Brodie (O – Toronto), Alan Quine (Ú – Edmonton), Derek Forbort (O – Winnipeg), Mark Jankowski (Ú – Pittsburgh), Erik Gustafsson (O – Philadelphia), Austin Czarnik (Ú – Islanders), Travis Hamonic (O – Vancouver)

Edmonton Oilers

Edmonton ani loňskou sezonu nemohl brát jako úspěšnou. Parta okolo hvězdného Connora McDavida skončila už v předkole, i když do play-off vstupovala z páté pozice v Západní konferenci. Edmonton byl vyřazen Chicagem v poměru 1:3 na zápasy.

Brankáři Mikko Koskinen a Mike Smith se znovu podělí o většinu zápasů v základní části. Koskinen měl v minulém roce lepší čísla a také v play-off dostal více prostoru, takže lze čekat, že velezkušený Mike Smith se pomalu ale jistě stáhne do pozice dvojky. Konkurenci těmto brankářům přišel udělat Anton Forsberg, jenž by měl nový ročník odstartovat na farmě.

Zadní řady Oilers se budou muset na začátku sezony obejít bez Oscara Klefboma, což může být velké oslabení. Klíčovou postavou bude Darnell Nurse, který se v pětadvaceti letech dostal do role asistenta kapitána. Výraznou posilou může být Tyson Barrie, jenž by měl dostat prostor v přesilovkách i početních nevýhodách. Lepší sezonu určitě vyhlíží Adam Larsson, jenž bude patřit k nejzkušenějším bekům týmu. Jediným třicátníkem v obranných řadách je totiž třiatřicetiletý Kris Russell.

Veškerá ofenzíva Edmontonu se v posledních letech točí okolo Connora McDavida, Leona Draisaitla, potažmo Ryana Nugenta-Hopkinse. Křídla prvních dvou formací ale moc často nebodují, což by se mohlo změnit s příchodem německého forvarda Dominika Kahuna. Pořádný čas v NHL dozrál pro finského mladíka Puljujärviho, který se zřejmě zařadí do elitních útočných formací. Post třetího centra bude s určitostí vykonávat zkušený Kyle Turris. Podaří se kouči Tippettovi probudit svá křídla, aby jejich spolupráce s McDavidem a Draisaitlem byla mnohem lepší?

Příchody: Anton Forsberg (B – Carolina), Tyson Barrie (O – Toronto), Slater Koekkoek (O – Chicago), Theodor Lennström (O – Frölunda), Dominik Kahun (Ú – Buffalo), Adam Cracknell (Ú – Kunlun), Jesse Puljujärvi (Ú – Karpat), Kyle Turris (Ú – Nashville), Alan Quine (Ú – Calgary), Devin Shore (Ú – Columbus)

Odchody: Andreas Athanasiou (Ú – Los Angeles), Tomáš Jurčo (Ú – Vegas), Matt Benning (O – Nashville), Mike Green (O – konec kariéry), Markus Granlund (Ú – Ufa), Riley Sheahan (Ú – Buffalo)

Montreal Canadiens

Kouče Canadiens Clauda Juliena rozhodně potěšilo vyřazení Pittsburghu v play-off, o které se jeho tým překvapivě postaral. Montreal v dalším kole nestačil na Philadelphii, ale sezonu nakonec špatně hodnotit nemusel. Canadiens ale nutně potřebují jít výsledkově nahoru, neboť poslední výraznější úspěch tohoto celku přišel v roce 2015. Podaří se tomuto perspektivnímu týmu letos postoupit do vyřazovací části?

Na brankářském postu vsadil Montreal na zkušenost. Nestárnoucí Carey Price by měl být stále velkou oporou. Konkurenci mu přišel dělat Jake Allen ze St. Louis, který pozici dvojky z posledních dvou sezon v barvách Blues moc dobře zná. V záloze bude připraven Charlie Lindgren.

Jako první se ve výčtu obránců Montrealu musí zmínit Shea Weber. Kapitán a lídr týmu stráví i v letošní sezoně nejvíce času na ledě. S ním by měl nastupovat Ben Chiarot, který se po příchodu z Winnipegu pevně zabydlel v defenzívě čtyřiadvacetinásobného vítěze Stanley Cupu. Zkušenosti rozhodně nebudou obraně Canadiens chybět, neboť těch má i Jeff Petry na rozdávání. V sestavě se bude objevovat i Brett Kulak nebo Joel Edmundson, jenž Montreal posílil z Caroliny. Budoucností defenzívy je jistě Alexandr Romanov. Teprve dvacetiletý bek už v minulých sezonách pravidelně nastupoval za CSKA Moskva a letos dostane první příležitosti i v NHL.

Brendan Gallagher, Phillip Danault a Tomáš Tatar by znovu měli vytvořit fungující první útok. Ve druhé útočné formaci by se měli pravidelně objevovat Jonathan Drouin s Nickem Suzuki, které by mohl doplnit Joel Armia nebo Tyler Toffoli, kterého Canadiens získali z Vancouveru. Uvidíme, jak kouč Julien naloží se zkušeností Corey Perryho. Protřelé křídlo v Dallasu ukázalo, že může nastupovat ve třetím nebo čtvrtém útoku a zároveň být platné třeba v přesilovkách. Právě Perry by tak mohl vhodně doplnit třeba finské mladíky Kotkaniemiho s Lehkonenem. Otázkou zůstává, jestli se do základní sestavy Canadiens dostane i český útočník Michael Frolík, který si díky podpisu smlouvy ještě protáhne své zámořské působení.

Příchody: Jake Allen (B – St. Louis), Joel Edmundson (O – Carolina), Alexandr Romanov (O – CSKA Moskva), Josh Anderson (Ú – Columbus), Michael Frolík (Ú – Buffalo), Corey Perry (Ú – Dallas), Tyler Toffoli (Ú – Vancouver)

Odchody: Keith Kinkaid (B – Rangers), Christian Folin (O – Växjo), Max Domi (Ú – Columbus), Charles Hudon (Ú – Lausanne)

Ottawa Senators

Svěřenci D. J. Smithe rozhodně chtějí ukázat, že po třech neúspěšných letech znovu mohou postoupit do play-off. V loňském roce byla Ottawa druhým nejhorším týmem v soutěži.

Velkou rybu ulovila Ottawa do brankoviště. Gólman Matt Murray měl značný podíl na zisku dvou Stanley Cupů v barvách Pittsburghu, takže s velkými zápasy má zkušeností dostatek. Vloni se mu sice u Penguins nevedlo zrovna nejlépe, proto změna působiště může Murraymu jenom prospět. Krýt záda by mu měl švédský brankář Marcus Högberg. Ottawa se po deseti sezonách rozloučila s Craigem Andersonem, který nakonec jde zkusit štěstí do Washingtonu.

Třiadvacetiletý Thomas Chabot v NHL nastupuje jen tři roky, v nich byl ale klíčovou postavou defenzívy Senators. Ofenzivně laděný zadák zřejmě bude nastupovat s podstatně starším a zkušenějším Nikitou Zajcevem. Novými muži v sestavě Ottawy jsou Josh Brown, Braydon Coburn nebo Erik Gudbranson, kteří by se měli poprat o místo s Mikem Reillym, Christianem Wolaninem nebo Christiánem Jarošem. Posledně tři jmenovaní hájili barvy celku z hlavního města Kanady už v minulých sezonách. Prostor by měl dostat i Erik Brännström. Švédský obránce je považován za budoucí hvězdu obranných řad Ottawy.

Fanoušci Senators se mohou těšit na Jevgenije Dadonova, kterému se loňská sezona na Floridě sice nepovedla dle představ, ale pozici v prvním či druhém útoku by rozhodně dostat měl. Nabízí se tak spolupráce s Derekem Stepanem, jehož služby si manažeři Ottawy vyžádali z Arizony. Znatelnou roli dostane i Brady Tkachuk, jenž by se rád stal nejproduktivnějším hráčem týmu. Na centra by teoreticky mohl dostat talentovaného Joshe Norrise, kterého čeká první pořádná sezona v NHL. Uvidíme, jestli se v prvním týmu uchytí i Tim Stützle. Tento hráč v pozici kapitána německé dvacítky na MS juniorů rozhodně zaujal. Produktivita se čeká i od Alexe Galchenyuka nebo Colina Whita. Ottawa rozhodně sestavila mladý a ambiciózní mančaft. Otázkou zní, jestli na soupeře bude stačit už letos.

Příchody: Matt Murray (B – Pittsburgh), Josh Brown (O – Florida), Erik Gudbranson (O – Anaheim), Braydon Coburn (O – Tampa Bay), Jevgenij Dadonov (Ú – Florida), Alex Galchenyuk (Ú – Minnesota), Micheal Haley (Ú – Rangers), Cédric Paquette (Ú – Tampa Bay), Logan Shaw (Ú – Winnipeg), Austin Watson (Ú – Nashville), Derek Stepan (Ú – Arizona), Arťom Zub (O – Petrohrad)

Odchody: Anders Nilsson (B – Tampa Bay), Craig Anderson (B – Washington), Mark Borowiecki (O – Nashville), Andreas Englund (O – Västerviks), Ron Hainsey (O – není známo), Mikkel Bødker (Ú – Lugano), Anthony Duclair (Ú – Florida), Jayce Hawryluk (Ú – Vancouver), Bobby Ryan (Ú – Detroit), Scott Sabourin (Ú – AHL), Jordan Szwarz (Ú – Nižnij Novgorod)

Toronto Maple Leafs

Torontu se ani minulá sezona nepovedla dle představ. Maple Leafs skončili už v předkole bojů o Stanley Cup na hokejkách Columbusu a s konečným umístěním ambiciózní celek spokojen být nemohl. Dokáže kouč Sheldon Keefe vymačkat ze svého týmu potenciál, kterým Javorové listy rozhodně disponují?

Poměry sil v brankovišti jsou jasné. Jedničkou týmu by měl zůstat Frederik Andersen, který se v loňské sezoně poprvé v kariéře nedostal nad 91% úspěšnost. I proto vedení Toronta zřejmě sáhlo k příchodu Aarona Della. Jednatřicetiletý gólman plnil v týmu Sharks pozici dvojky. O tuto roli by měl v letošní sezoně soupeřit s Jackem Campbellem.

Toronto hraje ofenzivní hokej, ovšem při něm často zapomíná na zadní vrátka. Důkazem je 227 obdržených branek v loňské základní části, jedná se tedy o nejvyšší číslo ze všech předních mužstev v konferenci. I proto Toronto angažovalo defenzivního poctivce Zacha Bogosiana, jenž na podzim oslavil s Tampou zisk trofeje. Dalšími novými muži v obraně Maple Leafs jsou T. J. Brodie a mladík Mikko Lehtonen. Tato trojice by v šestici beků měla doplnit lídry Riellyho a Muzzina. Na sestavu mohou pomýšlet i Calle Rosén, Travis Dermott, Martin Marinčin nebo Justin Holl.

Toronto má velkou útočnou sílu. Na pozici prvních dvou centrů má společně s Edmontonem zřejmě největší kvalitu v lize. John Tavares a Auston Matthews budou nastupovat stejně jako v minulých sezonách v lajně s Mitchellem Marnerem, Williamem Nylanderem nebo Zachem Hymanem. Otázkou zůstává, jakou roli v týmu dá kouč Keefe Waynu Simmondsovi s Joem Thorntonem. Oba dva zkušení hráči byli vždy zvyklí na vysoké časy na ledě a do Toronta šli s touhou získat pohár. Ve třetí lajně s největší pravděpodobností dojde ke spojení Michejeva s Kerfootem, které se už loni ukázalo v dobrém světle. Velká budoucnost je vkládána do Nicholase Robertsona. Nebezpečím pro obrany soupeřů ale můžou být i Jimmy Vesey s Jasonem Spezzou.

Příchody: Aaron Dell (B – San Jose), Zach Bogosian (O - Tampa Bay), T. J. Brodie (O - Calgary), Mikko Lehtonen (O – Jokerit Helsinky), Travis Boyd (Ú – Washington), Wayne Simmonds (Ú – Buffalo), Joe Thornton (Ú – San Jose), Jimmy Vesey (Ú – Buffalo)

Odchody: Tyson Barrie (O – Edmonton), Cody Ceci (O – Pittsburgh), Kyle Clifford (Ú – St. Louis), Frédérik Gauthier (Ú – Arizona), Andreas Johnsson (Ú – New Jersey), Kasperi Kapanen (Ú – Pittsburgh), Denis Malgin (Ú – Lausanne)

Vancouver Canucks

Vancouver v loňském play-off rozhodně překvapil. Ze všech kanadských týmů se dostal nejdále. Vyřadil předchozího šampiona, vyhrál dvě série, ale v semifinále konference padl s Vegas v rozhodujícím sedmém klání. Na svůj počin ve vyřazovací části budou chtít Kosatky navázat.

Talentovaný brankář Thatcher Demko si nevedl špatně. Celkově odchytal 31 duelů a hlavně v play-off svému týmu pomohl. I když do brankoviště Canucks přišlo velké jméno – Braden Holtby, nedá se čekat, že by tento příchod měl znamenat méně příležitostí pro Demka. Dlouholetá jednička Washingtonu bude svému kolegovi předávat zkušenosti a také ona se bude snažit v brankovišti co nejvíce pomoci.

Kádr Vancouveru se nejvíce pozměnil hlavně v obraně. Z konkurenčního Calgary přišel do Vancouveru Travis Hamonic, Doplní tak další třicátníky v obranných řadách a to Jordieho Benna, Tylera Myerse nebo nestárnoucího Alexandera Edlera. Právě Edler by měl hrát v první obranné řadě s Natem Schmidtem, jenž si v minulých sezonách vedl v kádru Vegas velmi slušně. Rozhodně nesmíme zapomenout na Quinna Hughese. Jednadvacetiletý americký talent si hned při své první sezoně v NHL připsal 53 kanadských bodů.

Jen Tyler Toffoli a Josh Leivo zamířili jinam, jinak útok Vancouveru zůstal stejný jako v minulé sezoně. S 228 vstřelenými góly byli Canucks dokonce nejlépe střílející tým v základní části ve své konferenci. Velký podíl na tom měla elitní lajna ve složení J. T. Miller – Elias Pettersson – Brock Boeser. Síla Vancouveru však čiší i z druhé formace, kterou bude vést Bo Horvat. Góly se určitě budou čekat i od útočníků Suttera, Pearsona, Motta nebo Virtanena. Uvidíme, jestli dojde i na vzkříšení Louiho Erikssona, který zatím za čtyři sezony strávené ve Vancouveru rozhodně nepřesvědčil.

Příchody: Braden Holtby (B – Washington), Travis Hamonic (O – Calgary), Nate Schmidt (O – Vegas)

Odchody: Louis Domingue (B – Calgary), Jacob Markström (B – Calgary), Oscar Fantenberg (O – Petrohrad), Troy Stecher (O – Detroit), Christopher Tanev (O – Calgary), Josh Leivo (Ú – Calgary), Tyler Toffoli (Ú – Montreal)

Winnipeg Jets

Winnipeg v minulé sezoně nedokázal postoupit mezi nejlepších 16 týmu NHL. V kvalifikačním kole play-off totiž podlehl Plamenům z Calgary 1:3 na zápasy. Svěřenci Paula Mauriceho letos rozhodně chtějí víc.

Jasnou jedničkou Tryskáčů bude opět Connor Hellebuyck. Tento americký brankář patřil už v minulé sezoně mezi nejvytěžovanější muže v masce, když odchytal 58 zápasů v základní části a 4 utkání v play-off. Úspěšnost si v dlouhodobé části držel na čísle 92,2%. Post dvojky zřejmě obsadí Laurent Brossoit a na farmě bude připraven Eric Comrie.

V obranných řadách se Jets budou muset obejít bez Carla Dalströma, Dmitrije Kulikova a Anthonyho Bitetta, Jen posledně dva jmenovaní měli větší herní vytížení v kádru Winnipegu. Na jejich místo přišel Derek Forbort, jenž v dresu Calgary neodehrál špatné play-off 2020. Podle předpokladů se zařadí do druhého obranného páru k Nealu Pionkovi. Elitní obranná formace by měla hrát ve složení Sami Niku – Josh Morrissey. Winnipeg má kam sáhnout, může počítat i se službami Dylana DeMela, Nathana Beaulieua, Tuckera Poolmana nebo Luca Sbisy.

Nejzvučnější posilou Winnipegu byl v přestupním období Paul Stastny. Hráč s československými kořeny by na křídlo mohl dostat Patrika Laineho, což by byla výhra pro oba. Stastny je znám svými brilantními pasy, zatímco finský mladík je skvělý zakončovatel. Doplnit by je mohl někdo z dvojice Nikolaj Ehlers, Kyle Connor. Jak jsme si zvykli, v elitní formaci Winnipegu budou nastupovat Blake Wheeler s Markem Scheifelem, od kterých se opět očekává velký přísun kanadských bodů. Na celkem povedenou minulou sezonu bude chtít navázat člen třetí lajny Andrew Copp, jenž se těší na spolupráci s Adamem Lowrym a Mathieu Perreaultem. Zajímavé bude sledovat, jestli se nakonec Jack Roslovic domluví s Jets na novém kontraktu. Dohoda na stole prozatím není.

Příchody: Derek Forbort (O – Calgary), Trevor Lewis (Ú – Los Angeles), Paul Stastny (Ú – Vegas), Nate Thompson (Ú – Philadelphia), Dominic Toninato (Ú – Florida)

Odchody: Anthony Bitetto (O – Rangers), Carl Dahlström (O – Vegas), Dmitrij Kulikov (O – New Jersey), Gabriel Bourque (Ú – není známo), Cody Eakin (Ú – Buffalo), Mark Letestu (Ú – konec kariéry), Logan Shaw (Ú – Ottawa), Nick Shore (Ú – Trenčín)

Tipy na umístění v divizi:

Toronto Vancouver Edmonton Calgary Ottawa Montreal Winnipeg

