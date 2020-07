PREVIEW: Osmý a devátý. Série Calgary s Winnipegem nemá favorita

Při pohledu na tabulku se jeví toto střetnutí vyrovnaně. A skutečně se také těsná bitva očekává. Oba týmy se těsně před pauzou způsobenou koronavirem pohybovaly na hraně postupu do play-off, nakonec se do něj díky upravené podobě dostaly oba. Vzájemné zápasy toho moc neříkají, kdo tedy nakonec postoupí?

Základní část

Calgary Flames – 70 zápasů, 79 bodů, 36-27-7, úspěšnost získaných bodů: 56,4 %, skóre: 210:215, nejproduktivnější hráč: Matthew Tkachuk – 23+38

Flames jsou takovým nenápadným týmem, který se do play-off dostal právem. Sice nezažil tak skvělou základní část jako loni, ovšem díky tomu alespoň nemá nikdo přehnaná očekávání. Loni se totiž rychle spálil o rozjeté Colorado hned v prvním kole.

Ačkoliv Calgary vstupovalo do sezóny s velkou nejistotou v bráně, nakonec se z brankoviště stala možná největší síla. Dvojice David Rittich – Cam Talbot podávala spolehlivé výkony takřka celou základní část. Do play-off by měl jako zahajovací gólman nastoupit český brankář.

Aktuálně Calgary marodka netrápí. Pravděpodobně bude chybět pouze finský obránce Juuso Välimäki, jenž se léčí z přetrženého křížového vazu v koleni.

Winnipeg Jets – 71 zápasů, 80 bodů, 37-28-6, úspěšnost získaných bodů: 56,3 %, skóre: 216:203, nejproduktivnější hráč: Kyle Connor – 38+35

Winnipeg řešil před sezónou problémy s oslabenou obranou a dlouho to vypadalo bledě. Světlé momenty střídaly ty tmavé a tým se celou sezónu pohyboval kolem postupové hranice do play-off. Závěrečný sprint Jets nakonec vyšvihl na šesté místo.

Tým září neskutečnou ofenzivní silou, která není patřičně doceněna. Mark Scheifele, Kyle Connor, Blake Wheeler, Patrik Laine, Nikolaj Ehlers. To všechno jsou elitní útočníci. Obranu střeží především zodpovědný Josh Morrissey a skvěle hrající Neal Pionk.

Co ale skutečně dovedlo Winnipeg do vyřazovacích bojů, je muž pod maskou.

Connor Hellebuyck čelil nejvíce střelám v celé lize, hrozivá obrana obdržela pouhých 203 branek, páté nejnižší číslo z celé ligy. Vychytal také nejvíce čistých kont – 6. Naprosto po zásluze se dostal do závěrečné nominace na zisk Vezina Trophy a právě on je největším favoritem na celkový triumf.

Jets měli celou sezónu problém se zraněními. Ke konci sezóny se začal tým pomalu vracet do původní podoby a byla z toho vítězná šňůra. Cody Eakin nahradil zraněného Bryana Littla, který v letošní sezóně odehrál pouze sedm zápasů a do play-off jistě nenaskočí.

Vzájemné zápasy v této sezóně

Winnipeg – Calgary 2:1pp. (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0)

Ačkoliv týmu spolu sdílí stejnou konferenci, střetly se v základní části pouze jedinkrát, a to v říjnu v utkání v rámci Heritage Classic, tedy události hranou pod širým nebem. Skóre duelu otevřel Elias Lindholm spornou trefou, které předcházela hodně hraniční situace hraní vysokou holí. Těsně před koncem základní hrací doby srovnal dělovkou Morrissey a o zisku druhého bodu rozhodl v prodloužení Bryan Little.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

CGY: David Rittich (G), Adam Růžička (C)

WPG: -

TIP REDAKTORA

Calgary Flames vs. Winnipeg Jets 1:3

To, jak Jets zakončili základní část před přerušením, bylo úžasné. Jejich hokej byl možná nejlepším v lize spolu s dominantním Bostonem a Tampou. Vyhráli poslední čtyři zápasy a s touto formou by se do play-off určitě dostali. Právě proto je favorizuji i v sérii s Flames. Oba týmy sice neukázaly vše, ale největší rezervy v nevyužitém potenciálu vidím v přesilovce Winnipegu. V play-off se to změní a kreativita Wheelera a střelecká dovednost Laineho je dovede minimálně do druhého kola.

