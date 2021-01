Přehlížený diamant. St. Louis se dohodlo s Dunnem, dostane konečně šanci zazářit?

Žít ve stínu Alexe Pietrangela není vůbec jednoduché. Své o tom ví třeba Vince Dunn. Čtyřiadvacetiletý zadák, jemuž by klidně slušelo známé anglické označení "rising star." Vycházející hvězda. Jenže když máte na svém postu konkurenci v osobě týmového kapitána a jednoho z nejlepších beků v NHL, jste spíš Měsícem, jehož zastínilo Slunce. Pietrangelo už Dunnově rozletu bránit nebude, ze St. Louis odešel do Vegas. Dostane teď talentovaný Kanaďan prostor zazářit?

Bluesmani mají jasný plán.

Defenzívě má po Pietrangelově odchodu vládnout Colton Parayko. "Je alfa samcem. Chce táhnout náš tým na svých bedrech," říká o něm generální manažer Doug Armstrong pro The Athletic.

Ofenzivní kvality bývalého lídra má pak vynahradit Torey Krug. S Pietrangelem se opravdu herním pojetím podobají, skvěle rozehrávají, umí podpořit rychlé přečíslení, založit protiútok. A řídit přesilovky.

Armstrong by ovšem neměl zapomínat na to, že si v roce 2015 vybral na konci druhého kola Dunna. A že ten dosud pokaždé na jedničku zvládl roli, jakou mu trenérský štáb svěřil.

Teď by si zasloužil těch pár minut navíc, co po Pietrangelovi nespolykají Parayko s Krugem. "Je skrytým drahokamem," píše o něm novinář James O'Brien z NBC Sports.

Nepochybně skrytým před zrakem mnohých fanoušků, kteří při pohledu na 23 bodů za minulou sezonu asi nedostávají závratě z Dunnova umění. Jenže nevysoký obránce hrával jen 16 minut za večer. V takovém světle působí jeho produktivita skvěle.

A nejde o mylný dojem. Pokud se podíváte na nejrůznější pokročilé statistiky, vychází z nich Dunn fantasticky. Směrem dozadu snese srovnání s Victorem Hedmanem, směrem dopředu si nezadá s nejlepšími zadáky z nastupující generace.

Bude zajímavé sledovat, zda mu kouč Craig Berube dá více příležitostí prosadit se. "Mnozí ho podceňují," všímá si O'Brien. Pro St. Louis by bylo velikou škodou, kdyby mezi skeptiky patřil i Berube.

"Náčelník" má přímo před očima obránce, který se může zařadit mezi hokejové komety roku 2021. Armstrong se s ním dohodl na Silvestra na skromné roční smlouvě za 1,875 milionu dolarů. Poměr cena/výkon je pro Blues vynikající.

A to i v případě, že by Dunn zůstal zaparkován ve třetím páru a v čase na ledě si nepolepšil. Své úkoly plní znamenitě. Dostane jich víc a budou náročnější? Kdy jindy by se tak mělo stát, než po odchodu Pietrangela a při náročném harmonogramu zápasů.

Dunn už potřebuje hrát víc. "Blusmani plýtvali s třemi roky z jeho kariéry," myslí si Gabriel Foley, autor blogu St. Louis Game Time.

Plýtvat se v NHL nevyplácí. Je jen na Armstrongovi s Berubem, aby si to uvědomili včas. A nechali rozzářit svou vycházezící hvězdu.

