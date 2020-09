Předdraftové spekulace: Výměna Ekmana-Larssona, zájem Edmontonu o gólmany a další

Sezóna skončila, blíží se draft a spekulace eskalují. Právě s draftem přichází první vlna seriózních nabídek a poptávek týmů. V rybníce možností jsou také velké ryby jako Ekman-Larsson, Jacob Markström či Henrik Lundqvist.

Jack Eichel: Zničehonic se na svět vyrojila domněnka, že Eichel by mohl před sezónou opustit Buffalo. Hlavním adeptem na vyjednávání byli Rangers, ovšem od Sabres přišla jasná zpráva, že se elitní centr nikam stěhovat nebude. Důvod je ovšem trochu překvapivý. Nejde ani tak o jeho kvality, o které by rázem přišli, nýbrž o 7,5 miliónu, jenž mu Buffalo už proplatilo. Případného akvizitora by Eichel pro sezónu 2020/21 tedy stál pouhých 2 a půl miliónu. (Elliotte Friedman - Sportsnet)

Jaden Schwartz: Blues se nepotřebují svého vlastence zbavovat, ovšem je zřejmé, že jeho cena je aktuálně nejvyšší, co kdy byla a pravděpodobně i kdy bude. Navíc mladí jako Thomas či Kyrou čekají na šanci v elitních formacích. Poslední rok smlouvy tak možná stráví v jiném týmu. (Jeremy Rutherford – The Athletic)

Draft Ottawa: Senators již tradičně disponují velkým množstvím draftových voleb. Tři v kole prvním, další čtyři v tom druhém. Šéf skautingu Trent Mann odtajnil, že ze třetí pozice vezmou jednoho z dvojice Stützle-Byfield. Záleží na rozhodnutí LA. O páté pozici ovšem přesvědčeni nejsou a týmy už vedení Ottawy o možném posunutí směrem vzhůru kontaktovaly. Volby číslo 28, 33, 52, 59 a 61 jsou připraveny k výměně za hráče, který by mohl ihned naskočit do NHL. Všechny ale nepustí. (Bruce Garrioch – TSN)

Jake Virtanen: Canucks mají viditelné problémy s podpisem Jakea Virtanena. Chtěli ho poslat o dům dál, ovšem žádali přemrštěnou protihodnotu. Nakonec by si ho rádi nechali. Nicméně zájem o jeho služby v posledních dnech rapidně vzrostl, a jeho výměna je tak opět relevantní. Hráč by se ale musel předběžně domluvit na verzi smlouvy s novým týmem ještě před trejdem. Ta by měla obsahovat roční příjem okolo tří miliónů zhruba na dva až tři roky. (Darren Dreger – TSN)

Volba Flyers #23: Generální manažer Philadelphie, Chuck Fletcher, veřejně oznámil, že výměna volby v prvním kole draftu přichází v úvahu pouze v případě, že by ji zahrnul v balíčku za produktivní a hlavně gólové křídlo. Reaguje tak na silné výkony ze základní části a skupiny o nasazení, který byly následovány mizerným play-off. Tedy buď teď, nebo nikdy. (Sam Carchidi – Inquirer)

Dubois a Anderson: Chránění volní hráči Columbusu čekají na smlouvy a druhý zmiňovaný je skloňován rovněž s odchodem pryč z Ohia. GM Kekalainen ovšem chce oba hráče podepsat co nejdříve, aby se mohl soustředit na přivedení posil na trhu s volnými hráči. (Aaron Portzline – The Athletic)

Petr Mrázek: O zájmu Edmontonu o Petra Mrázka jsme již informovali dnes ráno. Pro Oilers je český brankář druhou variantou, pokud by nevyšel podpis Jacoba Markströma z Vancouveru. Kontaktovali také Pittsburgh s Mattem Murraym a Arizonu s Darcy Kuemperem. (Pierre LeBrun – TSN)

Oliver Ekman-Larsson: Arizona potřebuje razantní impulz, aby se stala opět konkurenceschopným týmem. A výměna kapitána by byla velmi razantní. Coyotes již telefonovali s Edmontonem a Bostonem, oba týmy mají o švédského obránce velký zájem. (Darren Dreger – TSN)

Henrik Lundqvist: Hvězdná léta švédského velikána jsou pasé, Rangers navíc zřejmě nechystají slavnostní odchod. Podle aktuálních informací připravují jeho vykoupení ze smlouvy rok před jejím skončením. (Darren Dreger – TSN)

