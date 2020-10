Před rokem žádal o výměnu, teď je zpátky. Obránce Honka se vrací do Dallasu

Už to vypadalo, že v klubu ho nejspíš budoucnost nečeká. Julius Honka se ale po roce stráveném ve své domovině vrátí do zámoří, s Dallasem se dohodl na roční smlouvě. S velkou pravděpodobností se jedná o poslední šanci pro finského zadáka.

Stars si rodáka Jyväskyly zamluvili na draftu v roce 2014 jako celkově čtrnáctého. Honka tehdy za sebou měl povedený úvodní ročník v juniorské WHL, kdy v 62 utkáních zapsal 56 bodů za šestnáct branek a čtyřicet asistencí.

Jeho budoucnost vypadala slibně i po draftu. První dva roky působil na farmě a v obou ročnících patřil k neproduktivnějším obráncům Texas Stars. V sezoně 2016/17 debutoval za první tým Dallas, v NHL nakonec tehdy zvládl šestnáct utkání.

Kromě toho se probojoval do nominace finského národního týmu na seniorské MS. O rok později už nastupoval převážně mezi elitou v NHL, na farmu si odskočil jen na deset utkání. Jeho výkony ale zkrátka očekáváním neodpovídaly.

Fanoušky si sice získal svým ofenzivně laděným stylem hokeje, trenéři mu ale na ledě příliš prostoru nedávali. V ročníku 2018/19 Honka naskočil za Stars do pouhých 29 duelů a průměrně na ledě strávil kolem čtrnácti minut.

Rozladěný Honka po sezoně požádal o výměnu. „Jestli jsme s ním zacházeli správně? To nevíme. Je to ale také na hráči. Když dostanete příležitost, tak ji musíte využít. Někdy to prostě nefunguje. Existují různé osobnosti, ale to je sport a život,“ řekl tehdy zástupcům médiím GM Jim Nill.

Dallasu se ale obchodního partnera najít nepodařilo. Čtyřiadvacetiletý obránce se tak rozhodl pro návrat do Finska, kde rok hájil barvy týmu JYP Jyväskylä. Ve finské nejvyšší soutěži odehrál 46 klání s bilancí čtyř branek a jedenácti asistencí.

Teď s texaskou organizací podepsal roční dvoucestný kontrakt s nejmenším možným výdělkem na 700 tisíc dolarů.

Nesmíme opomenout, že v Dallasu je nyní hlavním koučem Rick Bowness, který měl na starosti defenzivu právě během posledního Honkova působení v NHL. Mladý Fin tak bude mít co dělat, aby ho přesvědčil o své výkonnosti.

Na kempu se velmi pravděpodobně bude rvát o post sedmého obránce. Ve hře je i možnost, že celý rok stráví v AHL. Honka každopádně boj o místo v nejslavnější hokejové soutěži nevzdává.

