Potvrdí Tampa formu i proti Columbusu? Montreal chce pokračovat ve stíhačce

Pondělní program v zámořské NHL nabídne šest zápasů, ve kterých budou pokračovat pomalu, ale jistě, gradující boje o play off. Columbus přivítá v pikantním utkání na svém ledě Tampu, Montreal si zahraje o čtvrtou výhru v řadi proti utrápené Arizoně.

Columbus i Tampa patří k týmům, které mají jednu z nejlepších dlouhodobých bilancí posledních týdnů. Oba celky vyhrály 8 z posledních 10 zápasů a jejich vzájemný duel bude jedním z taháků pondělní noci.

Blue Jackets ovšem do souboje půjdou s porážkou z posledního zápasu. Trochu si pokazili svou bilanci při domácím souboji s Coloradem a s Tampou je znovu čeká hodně náročný zápas. Právě Blesky totiž nemají nejlepší jen dlouhodobou formu, ale i tu krátkodobou, když vyhrály šestkrát v řadě a proti Columbusu budou v rolích mírných favoritů.

Další z řady důležitých zápasů čeká na Montreal. Tomu se povedlo vyhrát třikrát v řadě a v posledních týdnech se jal mohutně stíhat nabranou ztrátu na elitní osmičku Východní konference. Navíc na Canadiens čeká relativně snadnější zápas proti Arizoně.

Coyotes mají svou sílu, to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu se v posledních týdnech hodně trápí. Prohráli 8 z 10 zápasů, vypadli z první osmičky Západu a pokud nezaberou v nejbližší době, může se stát, že dobře rozehraná sezona znovu skončí už v dubnu před branami play off. A kvůli play off Arizona posilovala svůj tým, který ovšem trochu srážela i zranění brankářů.

Citelná je zejména dlouhodobá ztráta Darcyho Kuempera, který chybí od prosince, ale jeho návrat se podle posledních informací blíží a už proti Montrealu se bude o jeho startu rozhodovat před samotným zápasem.

Ukončit svou negativní sérii chtějí ve Vancouveru. Po čtyřech porážkách v řadě sice Canucks stále vedou svou divizi, ale nutně potřebují zabrat. Šanci dostanou proti Nashvillu, který v této sezoně je pouhým stínem týmu z minulého ročníku a nebudí v soupeřích takový strach, což bývalo v základních částích poměrně pravidlem. A Vancouver může těšit, že v obou vzájemných zápasech, které se hrály v listopadu, vyhrál.

Neméně důležitý zápas čeká i Calgary, které je v Západní konferenci osmé a v posledních týdnech nepředvádí příliš stabilní výkony. V dalším klání na ně čeká San Jose, které ztrácí na osmé místo své konference 10 bodů a stále ještě může usilovat o návrat do bojů o play off. Sharks v obou zápasech proti Calgary vyhráli a nic jiného než výhru nehodlají brát ani v noci na úterý.

01:00 Montreal Canadiens - Arizona Coyotes

MTL: bilance 27-23-7 vs ARI: bilance 27-23-7

01:00 Philadelphia Flyers - Florida Panthers

PHI: bilance 30-18-7 vs FLA: bilance 29-19-6

01:00 Washington Capitals - New York Islanders

WSH: bilance 36-14-5 vs NYI: bilance 31-16-6

01:30 Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning

CBJ: bilance 30-17-9 vs TBL: bilance 35-15-5

04:00 Vancouver Canucks - Nashville Predators

VAN: bilance 30-21-5 vs NSH: bilance 26-21-7

04:30 San Jose Sharks - Calgary Flames

SJS: bilance 24-27-4 vs CGY: bilance 28-22-6

