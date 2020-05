Potká se buffalský Jágr v kabině s bratrem? Šavle podepsaly dalšího Olofssona

Aby se v kabině Buffala sešli sourozenci? Historie pár takových případů pamatuje. Není to tak dávno, co Sabres sázeli na Cala a hlavně Ryana O'Reillyho. Trošku vousatější už jsou časy, kdy za Sabres váleli Bob a Jean-Francois Sauvovi. Jeden v bráně, druhý v útoku. Brzy možná nastane éra Jespera a Victora Olofssonových.

Victora Olofssona netřeba představovat.

Na zádech nosí jágrovskou osmašedesátku, přezdívají mu "Goalofsson" a v NHL se uvedl kuriózním, leč úctyhodným rekordem. Svých prvních sedm branek dal v přesilové hře a přepsal tím dějiny zámořské soutěže.

Má perfektní ránu z voleje, právě proto je ideálním kanónem do početních výhod. Ve své nováčkovské sezoně dal rovných 20 branek, nastřádal také 22 asistencí. To s ním se dlouho přetahoval Dominik Kubalík o čelo ve střelecké tabulce zelenáčů.

Stejně jako plzeňskému rodákovi je i Olofssonovi čtyřiadvacet a má zkušenosti z mezinárodního hokeje.

Jesper je o čtyři roky starší a kromě jedné sezony v Dánsku zatím hrával pouze doma. V reprezentaci nebyl od chvíle, kdy párkrát nastoupil za národní tým v kategorii do 19 let.

Ne, Jesper není zrovna teenager a také nálepka "největší talent na planetě" by byla jaksi neptřičná, nicméně ve švédské lize si vybudoval pověst schopného zakončovatele a za poslední dva roky dal 34 branek.

Teď dostává šanci vyzkoušet si zámořské dobrodružství. Sabres se s ním dohodli na roční smlouvě platné pro AHL. Sezonu 2020/2021 by tak měl Olofsson odehrát na buffalské farmě za Rochester Americans.

Třeba ale zaujme a za čas se sejde v jedné kabině s Victorem. Pro mnohé fanoušky Šavlí by to jistě byla zajímavá atrakce, byť ti skalní by lpěli především na tom, aby byl Jesper pro mužstvo opravdovým přínosem.

Budou mít Sauvovi a O'Reillyové nástupce?

