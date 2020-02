Poslední šance získat Stanley Cup. Vrátí se Jumbo Joe do Bostonu?

Probíhající sezona je z pohledu San Jose Sharks velkým zklamáním: mužstvo je druhým nejhorším celkem Západní konference a do play off s největší pravděpodobností neproklouzne. Není tak divu, že se spekuluje o odchodech některých hráčů. Mezi ně patří i zkušený útočník Joe Thornton.

Hlavními kandidáty na změnu působiště by kromě něj měli být obránce Brenden Dillon a útočník Melker Karlsson. Stěhovat by se mohl i další zkušený forvard Patrick Marleau nebo brankář Aaron Dell. Podle reportéra Joea McDonalda z webu The Athletic je ve hře i návrat Thorntona do Bostonu.

Bruins sice před uzávěrkou přestupů usilují zejména o zisk útočníka do prvních dvou formací, angažování bývalého kapitána by však nemuselo být krokem vedle. Hlavní otázkou by v tomto případě bylo, zda by čtyřicetiletý útočník, ošlehaný 22 sezonami v NHL, měl ještě týmu co nabídnout.

„Měl by vliv na ledě i mimo něj,“ odpověděl na ní jeden z hráčů Bostonu. Trenér Bruce Cassidy by mohl Thorntona využít jako centra třetí nebo čtvrté formace. Platný by kromě toho byl i v přesilovce jako clonící hráč před brankářem.

Čtyřicetiletému Kanaďanovi končí na konci června roční smlouva na dva miliony dolarů, kterou podepsal v září minulého roku. V tuto chvíli není jisté, jestli se Thornton rozhodne v bohaté kariéře pokračovat. Jako pravděpodobnější varianta se však jeví, že pověsí brusle na hřebík.

Jen on ale ví, zda chce kariéru zakončit v klubu, kde působí od roku 2005. V aktuálním ročníku nastoupil do 55 utkání, vstřelil dva góly a přidal 22 asistencí. V tabulce pravdy pak zaznamenal hodnotu -11, nejhorší za celou dobu v NHL.

Svůj pohled na věc přidal i dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a ikona Bostonu Johnny Bucyk. „Bylo by skvělé, kdyby kariéru ukončil tady,“ řekl pro web The Athletic. „Začínal tady, takže by to bylo hezké, ale nevím, jestli se to stane. Kdo ví, jestli se chce vrátit. V San Jose má domov, rodinu a všechno ostatní. Byl bych rád, kdyby se vrátil. Je to dobrý kluk a velmi dobrý přítel.“

Thornton za svoji kariéru získal řadu týmových i individuálních ocenění, ale Stanley Cup se mu vyhýbá. Právě to by mohla být motivace k návratu. „Byla by to pro něj velká věc,“ potvrdil Bucyk. „Když hrajete v NHL, tak chcete dostat svoje jméno na Stanley Cup. Mnoha hráčům se to nikdy nepodařilo.“

Bruins z rodáka z Ontaria v roce 1997 udělali jedničku draftu, v klubu strávil následujících osm let. Od roku 2002 zastával u mužstva roli kapitána, v sezoně 2005/06 získal Hart Trophy i Art Ross Trophy. Převážnou část tohoto ročníku už ale strávil v San Jose, kam byl vyměněn 30. listopadu 2005.

Na západě se stal lídrem a jednou z hlavních tváří Žraloků. Teď stojí Jumbo Joe před těžkým rozhodnutím. Pokusí se ještě jednou zaútočit na stříbrný pohár?

