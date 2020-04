Poslední rok smlouvy? Gallagher by rád s Montrealem prodloužil ještě dříve

Sedmadvacetiletému útočníkovi Brendanu Gallagherovi poběží v sezoně 2020/2021 poslední rok smlouvy s Montrealem. Jeden ze dvou nejlepších střelců Habs v letošním ročníku se netají tím, že by se rád se svým zaměstnavatelem domluvil na prodloužení spolupráce ještě před nadcházející sezonou.

„Pochopitelně by bylo skvělé, kdybych měl o jednu starost méně. Vždy se mi dařilo ignorovat věci, které vyvolávají stres a tohle je jedna z těch věcí. Bylo by fantastické, kdyby se to vyřešilo v létě. Pokud ne, půjdu do té sezony tak, jako vždy, takže dělat svou práci a vše ostatní se nějak vyřeší,“ říká k možnému prodloužení s Canadiens Gallagher.

Gallagher dosud zatěžoval platový strop Montrealu 3,75 miliony dolary ročně, když v roce 2015 podepsal šestiletý kontrakt. Ten mu tedy vyprší po nadcházejícím roce a je zřejmé, že si platově polepší.

Vždyť edmontonský rodák se pravidelně řadí mezi ofenzivní lídry mužstva. Letos se společně s Tomášem Tatarem dělil o titul nejlepšího střelce týmu, oba forvardi nastříleli shodně dvaadvacet branek. Gallagher kromě toho přidal ještě jednadvacet asistencí.

Bylo by překvapivé, kdyby nakonec sedmadvacetiletý křídelník zamířil jinam. Všech svých dosavadních osm sezon v National Hockey League totiž odehrál právě v ikonickém dresu celku z Québecu.

„Pro mě to bylo vždy o vyhrávání. Samozřejmě všichni mají rádi peníze a možnost hrát v dobrém městě, to je důležité. Ale musíte pochopit, co je nejdůležitější a pro mě to je vítězství,“ tvrdí Gallagher.

Gallagherův agent předpokládá, že jednání se uskuteční ještě před tím, než se z jeho klienta stane volný hráč. „Mluvil jsem s generálním manažerem Marcem Bergevinem celkem pravidelně během sezony. Vím, že Brendan je priorita, ale kvůli momentální situaci jsme nevedli žádné konkrétní diskuse. Očekávám, že se o Brendanovi ještě budeme bavit,“ tvrdí Gerry Johannson.

V roce 2021 vyprší kontrakt také spoluhráčům Tomáši Tatarovi a Phillipu Danaultovi. Vedení Habs tak čeká hodně práce, aby produktivní trio zůstalo.

