Porazil rakovinu, teď má novou smlouvu. Zahraje si Lindblom v play-off?

Silný příběh i nadále píše útočník Oskar Lindblom. Letos zažil nejtěžší sezonu svého života, když se musel vypořádat s vzácným typem rakoviny. Po úspěšné léčbě se mladý Švéd může soustředit na návrat do normálního života.

Organizace Flyers oznámila nepříjemnou zprávu v prosinci loňského roku. Lékaři tehdy Lindblomovi diagnostikovali Ewingův sarkom, což je velice vzácný typ rakoviny kosti a měkké tkáně kolem kosti.

V červenci tohoto roku mohl po nelehkém boji konečně zazvonit na zvonek v jedné pensylvánské nemocnici na znamení, že zákeřnou nemoc překonal. V uplynulých dnech byl navíc vybrán mezi tři finalisty, kteří se budou ucházet o Bill Masterton Trophy, tedy ocenění za oddanost hokeji.

Nyní mu je odměnou nový kontrakt. Flyers se s třiadvacetiletým křídelníkem domluvili na tříleté smlouvě, která Lindblomovi vynese v průměru 3 miliony amerických dolarů za sezonu.

„Jsem nadšený, že mohu být součástí Flyers další tři sezony. Podpora, kterou mi tato organizace, fanoušci a celá soutěž dávala, byla ohromující. Nemohu se dočkat, až si zase zabruslím s kluky a budu profesionálním hokejistou, jakým vím že mohu být. Chci poděkovat Letcům za tuto šanci a těším se, až se vrátím na led a přispěju k týmovému úspěchu,“ hlásí Lindblom.

Je ale třeba podotknout, že to jen odměna za těžký životní zápas. Před svou nucenou pauzou patřil rodák z Gävle k tahounům týmu a dokonce se s Travisem Konecnym dělil o post nejlepšího střelce Letců.

Talentovaný Švéd stihl odehrát třicet zápasů, během nichž nastřílel jedenáct gólů a přidal sedm asistencí. Nebýt rakoviny, mohl 187 centimetrů vysoký sympaťák zažít opravdu průlomový ročník.

Lindblom figuruje na soupisce Philadelphie pro vyřazovací část. Mladý útočník by mohl do hry naskočit, je to však vzhledem k teprve nedávnému ukončení léčby spíše nepravděpodobné. Do Toronta však se svými spoluhráči odcestuje.

