Pořád patřím k nejlepším bekům v NHL, míní Subban. Věří, že další trofeje ještě přijdou

Je to sedm let, co v béžovém saku pózoval s Norris Trophy. P.K. Subban se tehdy stal nejlepším obráncem NHL a mnozí se ptali, kolikrát si v příštích letech ještě prestižní ocenění na slavnostním galavečeru převezme. Kanadský hokejista se zatím nedočkal, letos navíc prožívá svou vůbec nejhorší sezonu v NHL. Body ubyly, sebevědomí nikoliv.

Pouhých 18 bodů v 68 zápasech, takovou bídu ještě nezažil.

K tomu si připočtěte nejnižší průměrný čas na ledě v kariéře (22 minut, 7 sekund). A mizérii v dalších statistikách.

Ne, Subban nezačal v New Jersey zrovna skvostně a v mnohém se svezl s bídou celého mančaftu. Devils by od něj za stropovou zátěž devět milionů dolarů ročně potřebovali lepší výkony.

Nejstarší se sourozeneckého tria přesto věří, že stále patří mezi top zadáky. Že dokáže hrát mnohem lépe a hlavně zářit v důležitých zápasech. "Podle mého názoru pořád mezi špičku patřím. Cítím, že jsem jedním z hráčů, které by chtěly mít týmy na ledě v těch největších bitvách," míní.

Rád by ještě někdy získal Norrisovu trofej, sní také o Stanley Cupu.

Ke stříbrnému poháru měl blízko před třemi lety s Nashvillem, v play off postupoval daleko také ještě za Montreal Canadiens. Pro New Jersey jsou vyřazovací boje naopak chimérou a marná honba za nimi v lednu stála místo generálního manažera Raye Shera.

Jedním z jeho odvážných tahů byl příchod Subbana.

Ďáblové z něj časem možná budou profitovat, ale v tuto chvíli platí, že kariéra jednatřicetiletého borce má sestupnou tendenci. "Když jsem hrál za Predators, tak jsme vyhráli Prezidentskou trofej, došli jsme do finále Stanley Cupu. Teď jsem prožíval úplně jiné časy," srovnává Subban.

"V New Jersey je prostě jiná situace, tým je mnohem mladší. Musel jsem se přizpůsobit," povídá.

Neztrácí ale víru ve své schopnosti ani v přízeň osudu. "Věřím, že v mé kariéře mě ještě čekají skvělé věci - ať už to bude další Norrisova trofej nebo třeba Stanley Cup."

Pokročilé statistiky naznačují, že sice Subban momentálně není tím, za koho se považuje, tedy jedním z top beků v NHL, zároveň ale napovídají, že se nevyplatí svérázného hokejistu odepisovat. O tom ale zase někdy příště.

