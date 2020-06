Pomůže německý fotbal? Náklady na testy v play off NHL půjdou do miliónů

Nick Foligno shlédl projev guvernéra Ohia Mikea DeVinea a ocenil získané informace. Také proto kapitán Columbusu podporuje záměr NHL podrobit hokejisty každodennímu testování na covid-19, jakmile znovu začne sezóna.

„Testování je povinnost, protože je to jediný způsob, jak se cítit pohodlně, kdykoli vstoupíte na led. Všichni jsme na jedné lodi. Jde o to, abychom mohli odvádět to nejlepší,“ řekl Foligno (na snímku).

NHL už má vedle načrtnutého formátu play off také úplnou strategii prevence a testování. Určuje chování během kempů, tréninků a nařizuje pravidelné denní testování, jakmile se začne znovu hrát.

„Máme precizní, denní testovací protokol, podle kterého jsou hráči testováni každý večer. Výsledky budou známy, než opustí příští ráno hotelový pokoj. Budeme tedy včas vědět o pozitivním testu, a jestli nemusí být hráč odeslán do karantény,“ řekl zástupce ligového komisaře Bill Daly.

Samozřejmě, nebude to levné.

Každý test stojí v USA zhruba 125 dolarů (necelé 3000 Kč). Gary Bettman odhaduje, že na celé play off jich bude potřeba 25-30 tisíc. Celkové náklady prozatím odbyl slovy „milióny dolarů“. Hráči mají o své zdraví v souvislosti s návratem do práce strach, na pravidelném testování trvali.

Bohužel ani odborníci v tuto chvíli neví, co je dost a co je málo. Pomoct může příklad německého fotbalu, kde obnovili nejvyšší soutěž už před několika týdny. Mohlo by z něj vzejít doporučení ostatním, jaká je správná a ekonomicky přijatelná frekvence testování.

„Víme, že lidé ve zvýšeném vzájemném kontaktu mají víc příležitostností virus šířit a hokej je sport, kde jednotlivci mají mezi sebou hodně kontaktu,“ vysvětluje Dr. Amesh Adalja z Johns Hopkins University Center for Health Security.

„Potřebujete testování na dostačující úrovni, abyste si byli jistí, že máte navrch před vším, co se může stát. Když to bude potřeba každý den a testy budou dostupné, pak je to v pořádku. Když to vyjde, že to není to pravé a bude stačit méně, je to taky v pořádku,“ dodal za hráče jejich předák Donald Fehr.

Dobré je rovněž připomenout slova Billa Dalyho, podle něhož případný pozitivní test jednoho hráče nebude znamenat další pauzu pro celou ligu. Právě včasné testování by mělo umožnit rychlou izolaci případného nakaženého, ať už půjde o hráče, trenéra nebo člena personálu.

Důležitá bude také dostupnost testů. Panuje obava, aby s obnovením profesionálních soutěží a masivním testováním sportovců nedošlo k ohrožení veřejného zdraví. Gary Bettman prý byl ale v tomto směru odborníky ujištěn, že odhadovaných 25-30 tisíc testů by mělo být v létě z hlediska celkové tržní nabídky nevýznamné číslo.





