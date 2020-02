Pokusí se Hurricanes získat obránce? Ve hře je i návrat Hamiltona

Uzávěrka přestupů se kvapem blíží a většina týmů bojujících o play off se snaží co nejvíce vylepšit své sestavy. Výjimkou není ani Carolina, která se momentálně nachází mimo postupové příčky. Mužstvo zhruba před dvěma týdny oslabilo zranění klíčového obránce Dougieho Hamiltona, podle posledních zpráv by se však šestadvacetiletý zadák mohl vrátit ještě před koncem základní části.

Pro celou organizaci je to sice pozitivní zpráva, zároveň ale nasadila brouka do hlavy generálnímu manažerovi Donu Waddellovi. Pokud by se potvrdily původní prognózy, a Hamilton už v letošní sezoně do hry nezasáhl, Hurricanes by se před uzávěrkou přestupů velmi pravděpodobně pokusili přivést náhradu do zadních řad.

„Říkají, že by měl být mimo hru osm až dvanáct týdnů,“ uvedl Waddell v pátek pro oficiální web NHL. „Pokud by to bylo deset týdnů, vrátí se na konci března. Kdyby se tak stalo, budeme mít před sebou už jen pět utkání základní části. To by mohlo být pět nejdůležitějších zápasů v roce.“

Jednašedesátiletý funkcionář tak stojí před velmi ošemetným rozhodnutím. Pokud umístí Hamiltona na listinu dlouhodobě zraněných hráčů a využije místo pod platovým stropem pro jiné hráče, zřejmě už nebude moci Hamiltona využít v závěru sezony. Kdyby se ale léčba protáhla, bude týmu chybět důležitý obránce do vyřazovací části.

„Takže pokud by byl připraven se vrátit, chceme si nechat místo, abychom ho mohli přivést zpět,“ potvrdil Waddell. Není se čemu divit, Hamilton v probíhajícím ročníku patří mezi nejdůležitější hráče Caroliny. Ve 47 zápasech zaznamenal 40 bodů za 14 branek a 26 asistencí, kromě toho na ledě tráví v průměru kolem 23 minut za večer.

Rehabilitace zatím podle všeho probíhá uspokojivě. „V tomhle bodě je léčba dobrá. Nejdůležitější je, abyste nechali kost vyléčit. Když jí máte zlomenou, nemůžete udělat nic jiného, než se to pokusit trochu lidsky urychlit. Zatím nebyly zaznamenány žádné překážky nebo něco podobného,“ doplnil ještě generální manažer klubu.

Carolina přesto může být na trhu aktivní, pod platovým stropem má k dispozici zhruba pět milionů dolarů. „Před uzávěrkou můžeme využít něco kolem pěti milionů dolarů bez toho, abychom ho museli umístit na listinu dlouhodobě zraněných hráčů,“ zakončil Waddell.

