Pojďte, zahrajeme si o Lafreniera. V NHL zvažují turnaj o jedničku draftu, už se ozývají i odpůrci

Pro fanoušky by to byla náramná podívaná a pro televizní stanice kasovní trhák. Hokejový turnaj o to, který z klubů NHL bude letos draftovat jako první, zní jako báječný nápad. Jenže při důkladnějším zamyšlení vyplouvají na povrch zásadní zádrhele, kvůli nimž by taková akce dost možná postrádala smysl.

Zahrát si o právo zvolit draftovou jedničku pro rok 2020.

Takový nápad se zrodil v jednom nejmenovaném klubu NHL a patrně se zalíbil i na pár dalších adresách.

Jak už bylo řečeno, nejspíše by šlo o nesmírně atraktivní záležitost, kterou by hltali hokejoví nadšenci z celé planety. Vždyť vítěz turnaje by de facto získal Alexise Lafreniera, opěvovaného borce, o němž se mluví jako o dalším Sidney Crosbym.

Jenže vyvstává tu pár důležitých otázek:

1, Jak by byly zvýhodněny ty nejhorší kluby, které by za běžných okolností měly v draftové loterii největší šanci na vítězství?

2, Jak by to bylo s kluby, které by nepostoupily do play off, ale zároveň by jim nepatřila volba v prvním kole letošního draftu?

3, Jak by vypadal hrací formát turnaje a jak by do něj byly jednotlivé kluby nasazeny?

Pak jsou tu ještě další neznámé, které by bylo třeba dořešit. Jako třeba taková drobnost, kdy a kde by se hrálo.

Podporu nenašla myšlenka unikátního turnaje u Todda McLellana, hlavního kouče Los Angeles Kings.

"Nejsem její příznivec, ani trochu. Podívejte se kluby, které se nedostávají do play off. Máte mezi nimi takové, jimž postup unikl o jediný bod a skončily na 17., 18. místě v NHL. A ty porovnejte s kluby z úplného dna naší soutěže. Ten rozdíl je velký," míní.

Pokud by NHLPA a NHL nesmetly tento nápad ze stolu, musely by najít uspokojivé odpovědi na vyřčené dotazy.

V zámoří se píše o tom, že by nejslabší kluby jako Detroit Red Wings nebo Ottawa Senators mohly hrát na domácím ledě, zatímco favorité by dostali nejtěžší možný los a hráli venku.

McLellan přesto ještě jednou upozorňuje: "Klub, který skončí v tabulce sedmnáctý, bude mít větší šanci zvítězit než ten poslední a zároveň pro něj něj platí, že jedničku draftu potřebuje méně. Nedává mi smysl uspořádat takovou akci."

Nůžky mezi kluby NHL jsou totiž v této sezoně značně rozevřené a zatímco takoví vancouverští Canucks vyhráli už 36 zápasů, Detroit jich má na kontě o 19 méně.

Těžko si představit výhodu, která by z Rudých křídel udělala v přímé bitvě o Lafreniera konkurenceschopného soupeře.

