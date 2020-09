Po pěti letech opět ve finále! O tom jsme snili jako děti, hlásí střelec postupu Tampy

Trvalo to déle, než by sami chtěli, ale hokejisté Tampy jsou znovu ve finále Stanley Cupu! Účast v závěrečném kole vyřazovacích bojů si vybojovali v šestém utkání konferenčního finále s Islanders, které v prodloužení rozhodl Anthony Cirelli. Lightning si tak zahrají finále po pěti letech čekání.

Čekání, během kterého dvakrát prohráli v sedmém utkání finále konference, jednou do play off vůbec nepostoupili a loni vypadli už v prvním kole po pouhých čtyřech duelech.

Letos opět dostanou příležitost přiblížit se vrcholu.

„Kvůli tomuhle jsme makali celý rok, chtěli jsme hrát o Stanley Cup. Teď jsme tady, o tom jsme snili, když jsme byli děti,“ jen stěží udržoval emoce střelec vítězného gólu Cirelli.

„Jsme ve finále, ale máme ještě hodně energie. Nemůžeme se dočkat, ale neměli bychom přemýšlet o tom, jak se cítíme. Teď si musíme jít za tím. Do posledního dechu,“ vyzývá obránce Victor Hedman, který v 7. minutě šestého utkání vyrovnával na 1:1.

„Je to o hráčích, jejich výkonu, odhodlání a vytrvalosti, které do toho dali. Oni si to zaslouží, protože to celé odmakali,“ nešetřil chválou trenér Bolts Jon Cooper.

Tampa zatím prokazuje roli favorita – s Columbusem a Bostonem si poradila v pěti zápasech, s Islanders mohla taky, ale nakonec vyhrála „až“ v šestém zápase. Jen těžko byste hledali v jejím kádru slabé místo – produktivita je rovnoměrně rozmístěna, obrana inkasovala jen pětkrát ze šestnácti zápasů více než dva góly a Andrej Vasilevskij je stabilní oporou v brance.

Tohle už není tým z roku 2015, jenž neměl v play-off žádné zkušenosti a byl plný hráčů, kteří je teprve sbírali. Od té doby už Lightning ušli kus cesty, která je sice zatím nedovedla do správného cíle, vždy jim však dala cenné poučení.

Teď se Blesky postaví ve finále Dallasu, týmu, který je na tom se zkušenostmi z vyřazovacích bojů na první pohled podobně jako Tampa před pěti lety. Nenechte se však zmást, v jeho sestavě najdete řadu zkušených harcovníků, které má na starost trenér Rick Bowness, muž, jenž dělal v Tampě v roce 2015 asistenta.

Oba týmy mají ruského brankáře, oba se můžou spolehnout na kvalitní a zároveň ofenzivní obranu a oba mají v útoku jak hvězdy, tak mladé pušky. Máme se na co těšit, první zápas finále začíná v noci ze soboty na neděli!

