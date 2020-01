Po All-Star Game panují spíše smíšené pocity, mělo by se zrušit?

Každý rok čím dál více omluvenek a vedení ligy čelí čím dál tím větší kritice na adresu Utkání hvězd. I v zámořských médiích experti často vyjadřují názory, podle některých k této nesmyslné akci. Představte si, že byste byli v kůži třeba Garyho Bettmana či by budoucnost přehlídky nejlepších hráčů NHL záležela pouze a jen na vás. Jaké by bylo vaše rozhodnutí?

Kde vlastně problém vzniká? Pojďme se na celou věc podívat z trochu jiného úhlu pohledu. Zkuste si představit, že jste například Auston Matthews či Alexander Ovečkin. Oba dva hvězdní střelci, oba dva účast odřekli. Ruský kanonýr navíc již podruhé v řadě i přes hrozbu stopky na jeden soutěžní zápas. Pokud se však Matthews potýkal delší dobu s potížemi zápěstí a zrovna na této části těla z velké části stojí další budoucnost Maple Leafs, opravdu byste se rozhodli místo pár dnům volna navíc (a v NHL hodně ceněná pauza) jít na show pro diváky, kde hrozí, že si zranění ještě zhoršíte?

Nejde zrovna jenom o Matthewse nebo třeba Ovečkina, který prohlašuje již druhý rok v řadě, že pro něj je lepší jeden zápas počkat, doléčit zranění a být v co nejlepší formě na playoff. Celkově jde o princip. Kanadskoamerická soutěž neuvolňuje své hráče na Olympijské hry z jistých, vcelku i pochopitelných důvodů. Všem je jasné, že manažeři nechtějí své zaměstnance pouštět někam, kde o nich rozhoduje někdo jiný a nedej bože, aby se někdo zranil, což se stává velmi často. To samé se však může přihodit i na Allstar přehlídce, ačkoliv ne v takové míře. Věřte však, že spousta hráčů, kteří se víkendu normálně zúčastnili i letos, o svých problémech nemluví a někde v hloubi duše by si nejradši přáli, místo dalšího předvádění za účelem zisku pro NHL, zůstat doma a dopřát si regeneraci.

Jak již jsem nepřímo naznačil, největší přínos a důvodem, proč se Allstar víkend pořádá je pěkný balík peněz, který ať už zaplatí diváci přímo na stadionu a NHL si ho pak s Hráčskou Asociací rozdělí půl na půl. Nejlevnější místa, ty úplně u stropu Enterprise Center, stála v přepočtu přes 4 tisíce korun. Ty u skel začínala na 9,5 tisících. K tomu si můžeme připočíst televizní práva a především novinku, která dokázala měnit reklamy na mantinelech pro dané území. Tím pádem NHL získala neomezenou reklamní plochu pro svoje partnery a pokud se jí povede tuto technologii využívat na všech stadionech, mohlo by to přinést ještě větší balík peněz. V neposlední řadě jsou zde poté peníze od sponzorů, nemyslím tím přímo mantinely, ale když si vezmeme, že každá dovedností soutěž má svého partnera, podle kterého se i jmenuje včetně celé akce Utkání hvězd, už nám tak nějak začíná pomalu docházet hlavní důvod pořádání této akce.

Na druhou stranu si můžeme říci, že máme jedinečnou možnost vidět největší hokejové hvězdy na jednom ledě ať už proti sobě soutěžit nebo druhý den vidět nastupovat v jednom týmu či proti. Ano, tvrzení lákavé, ale opravdu je to taková show? Pokud jste měli možnost celou akci sledovat, pravděpodobně jste si všimli, že hráči působí velmi uvolněným dojmem, což netvrdím, že je špatně. Nicméně v dovednostních soutěžích, které mě teda ještě aspoň trochu bavili, na rozdíl od utkání, ke kterým se vrátím později, jsem neviděl takovou touhu opravdu předvést to nejlepší a ve skutečnosti bylo všem úplně jedno, kdo vyhraje. Nájezdy, kdy první tři hráči ani nezakončili, jelikož o puk nějak přišli, jsou mi svědkem. Nicméně i tak je občas zajímavé vidět, co hráči umí, i když výsledky jsou spíše zkreslené než skutečné.

To se však již o hře, která mi přišla u obrazovky vcelku nezáživná, říci nedá. Kdyby nebylo českých hráčů, kteří k potěšení českého oka zazářili, měl bych hodně špatné pocity. Je pochopitelné, že hráčům o nic nejde, ale snaha nepřijít do kontaktu a především se nezranit je až do nebe volající. Sem tam je k vidění nějaká pěkná akce, ale divák k tomu, aby si zážitek pořádně užil potřebuje vidět touhu vyhrát a hlavně trochu nasazení, což zde pochopitelně v takové míře zastoupené není. Už jen z tohoto důvodu si myslím, že kdyby Allstar víkend čítal pouze dovednostní soutěže, byl by to nejlepší kompromis, nicméně bych ani nebyl proti celému zrušení a dopřání odpočinku hráčům.

Jedná se spíše o sesbírané fakta a vytvořené názory na základě spousty analýz, nicméně ne každý může s článkem souhlasit, a tak se proto ptám vás. Byli byste pro zrušení Utkání hvězd, či byste změnili formát a nebo vám aktuální forma víkendu vyhovuje?

