Platový strop se nezvýší, kdo může obléknout barvy Red Wings?

Pro sezonu 2020-21 se očekávalo zvýšení platového stropu, to se ovšem nakonec nestane. Měl by zůstat na stejné hodnotě, tedy 81.5 milionu dolarů, nebo se snížit. Což je velmi dobrá zpráva pro Detroit Red Wings.

Naopak trpět zde budou Tampa Bay Lightning a Toronto Maple Leafs, divizní soupeři Red Wings. Původně bylo v plánu, zvýšit platový strop na 84 milionů dolarů.

Samozřejmě, karta se může ještě obrátit. Nic není potvrzené. Jedním dechem ale musíme dodat, že pravděpodobnost zvýšení platového stropu je opravdu dost malá. Čas ukáže.

Nyní se pojďme zaměřit na Detroit, jenž tedy může z celé situace, konkrétně pandemie koronaviru, hodně těžit.

Asi jste už postřehli, že po sezoně 2019-20 budou na trhu velmi zajímavá jména. Očekáváme skvělou podívanou. Kdo přesně se může stát neomezeně volným hráčem?

Jsou tady třeba brankáři Braden Holtby, Robin Lehner, obránci Tyson Barrie, Torey Krug, Alex Pietrangelo nebo útočníci Jevgenij Dadonov, Taylor Hall, Mike Hoffman. Tím ale ani zdaleka nekončíme...

Někteří hokejisté se určitě domluví na prodloužení smlouvy se současným zaměstnavatelem. Jiné borce zase bude lákat možnost, vyzkoušet si trh, diktovat si podmínky a nakonec také, obléci barvy týmu podle svého gusta.

Ano, Red Wings momentálně patří k nejhorším týmům soutěže, hvězdy se sem nepohrnou. Jejich plusem je ale obrovský polštář pod platovým stropem.

Pro sezonu 2020-21 má klub pod smlouvou jedenáct hokejistů, kteří pobírají dohromady 46.2 milionů dolarů. Dvanáct mužů z jejich soupisky potom půjde do mimosezonního období se statusem omezeně volného hráče.

Generální manažer týmu Steve Yzerman bude mít doslova volné ruce. Pokud si to situace vyžádá, může klidně "své posile" přidat něco extra, na rozdíl od soupeřů.

Navíc nezvýší-li se platový strop, ostatní, například výše zmiňovaní Lightning a Maple Leafs, se budou muset zbavit jedné ze svých opor. Detroit i zde může čerpat.

V organizaci už má pár kvalitních prospektů (mladíků). Letos pravděpodobně přibude útočník Alexis Lafreniere. V případě opravdu dobré výměny by tak už možná šlo hodit do placu nějaký budoucí výběr v draftu. Těžko soudit.

Určitě platí, že Red Wings nemusí spěchat. Cesta vzhůru nějaký čas zabere, to je jasné. Na druhou stranu, Yzerman se v Tampě předvedl jako agresivní GM. Uvidíme, co pro nás chystá tentokrát.

Stojí za zmínku, že nový kontrakt budou potřebovat útočníci Tyler Bertuzzi, Robby Fabbri, Anthony Mantha (všichni tři RFA). Dostanou dobře zaplaceno, pro Detroit ale žádný problém.

Tým totiž bezpochyby opustí brankář Jimmy Howard a obránci Trevor Daley, Jonathan Ericsson, čímž Red Wings ušetří pěkných 11.416 milionů dolarů.

Výše už padla nějaká jména, kterým co nevidět vyprší smlouva. Uvidíme, jestli hned 1. července. ... Koho může Yzerman přivábit?

Nejpravděpodobnější posilou se zdá býti Torey Krug. Důvodů je hned několik, takže pojďme se na ně podívat.

Detroit musí sehnat posilu do defenzivy se zkušenostmi. Odejdou Daley a Ericsson. Mladí zadáci, třeba obránce Moritz Seider, budou potřebovat vzor. Modrá čára byla letos celkově tragédie, její posílení je zkrátka nevyhnutelné.

Pro Kruga by se jednalo o návrat domů. Pochází z předměstí Livonia, které je Little Caesars Areně vzdálené zhruba 30 minut jízdy autem.

Závěrem dodejme, že hokejistu v juniorských letech trénoval Jeff Blashill, tedy v současné době hlavní trenér Red Wings.

Krug se sice několikrát vyjádřil, že své angažmá u Boston Bruins zbožňuje. Rád by zde prý strávil celou svoji kariéru. Zájem o pokračování mají i Bruins, jenže co platový strop?

Krug, devětadvacetiletý Američan, odehrál v letošní sezoně zatím 61 zápasů, přičemž v nich vstřelil devět gólů a zapsal celkem 49 kanadských bodů.

Velmi dobře si počínal i co se defenzivních povinností týče. Dokazuje nám to například poměr střeleckých pokusů za 60 minut hry 5 na 5, kdy se umístil na 25. místě (hodnota 56.09).

Další posila? ... Očekává se, že brankář Jonathan Bernier v Detroitu zůstane. Bude ovšem potřebovat kolegu. A nabízet se může Robin Lehner.

Také Vegas Golden Knights, kde Lehner momentálně působí, tlačí platový strop. Gólman měl být pouze posilou na play-off, nový kontrakt zde rozhodně nepodepíše.

Jestli chce plnit roli startujícího muže v masce, u Golden Knights nemá šanci. Brankář Marc-Andre Fleury se bude těžko někam stěhovat. ... Red Wings mu mohou dobře zaplatit, jedničkou se stane.

Ať to máme kompletní, zmiňme také někoho do ofenzivy. Co byste říkali třeba na Jevgenije Dadonova?

Yzerman se ruských hokejistů nebojí. Jako GM Lightning jich hodně draftoval, šel i do výměny. Dadonov by jej stál 4 až 5 milionů dolarů a dokáže vstřelit 30 gólů. To by mohl být skvělý podpis pro Detroit!

Nebo útočník Vladislav Naměstnikov. Yzerman jej vybral na Vstupním draftu NHL 2011 v prvním kole, jako celkově 27. muže v pořadí. Znovushledání?

Všichni jistě víte, že sezona 2019-20 Red Wings vůbec nevyšla. Start byl dobrý – tři výhry z úvodních čtyř zápasů. Potom ale propadák.

Za 71 zápasů tým získal pouze 17 výher. V tabulce National Hockey League jej najdeme beznadějně na posledním místě (bilance 17-49-5). Rozdíl ve skóre hrozivých -122.

Jednou to ale přijít muselo. Detroit se držel dlouhá léta na play-off pozicích. Šňůra 25 postupů do bojů o Stanley Cup je opravdu obdivuhodná. Teď přišly čtyři horší sezony.

Už jsme psali, že cesta do vyšších pater tabulky chvíli zabere. Red Wings musí znovu nastartovat své motory.

