Plané naděje. Nečas se v extralize nerozehraje

Zatímco někteří jeho vrstevníci začnou sezonu v Tipsport extralize, Martin Nečas si po netradičních vyřazovacích bojích NHL v Česku nezahraje.

„Kdybychom nehráli play off, tak bych tady hrát určitě chtěl. Byla by to ještě o tři měsíce delší pauza. Měli jsme ale kemp v Carolině a teď jsme byli měsíc na ledě,“ říká český talent pro iDnes.cz.

O tom, že by se Nečas mohl objevit v dresu brněnské Komety, se spekulovalo po vyřazení Caroliny z play off NHL. Hurricanes zvládli kvalifikaci proti New York Rangers, v prvním kole ale nestačili na silný Boston.

Rodáka ze Žďáru nad Sázavou před startem nové sezony čeká nezvykle dlouhá přestávka, v české nejvyšší soutěži ale Nečase neuvidíme. „Pauza pro mě není tak dlouhá, a když jsem se o tomto bavil v klubu, tak ani nepřipadalo v úvahu, že bych hrál tady v Česku. Využiju pauzu k odpočinku a pak se začnu připravovat,“ hlásí.

Jeden z největších talentů českého hokeje za poslední roky má za sebou zlomový ročník, v němž se poprvé natrvalo usadil v kádru Caroliny. Mezi elitou odehrál celkem 64 zápasů s bilancí šestnácti branek a dvaceti asistencí. V play off pak během osmi duelů zaznamenal čtyři body (1+3).

Zámořské soutěže s největší pravděpodobností odstartují na přelomu roku, extraligoví fanoušci se tak mohou těšit na příliv českých hokejových hvězd. Na tuzemských stadionech začnou například Filip Hronek, Filip Zadina, David Kaše nebo Jakub Lauko.

Nečas se k nim nepřidá. „Pokud bych se měl vrátit do Česka, tak určitě do Komety. Kdybychom měli delší volno v NHL, určitě bych pokračoval v Brně,“ doplňuje na webu iDnes.cz.

