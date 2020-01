Pittsburgh trápí další zranění, přiblížil se však návrat Schultze

Penguins v neděli předvedli skvělý obrat proti Bostonu, v duelu ale už poměrně tradičně přišli vinou zranění o některé hráče. Konkrétně se jedná o útočníky Dominika Kahuna a Dominika Simona. Prvně jmenovaný by měl být ze hry na dobru neurčitou, český útočník s týmem v pondělí trénoval. Dobrou zprávou pro Pens je blížící se návrat obránce Justina Schultze.

Probíhající sezona je pro Tučňáky z hlediska zranění opravdovou noční můrou. Zdravotní problémy měla od startu ročníku převážná většina sestavy, nějakou dobu kromě toho chyběli i lídři Sidney Crosby a Jevgenij Malkin.

A smůla se mužstva drží i nadále. Ve druhé třetině nedělního klání odstoupil kvůli zranění Dominik Kahun, ve stejném zápase se zranil i český útočník Dominik Simon. Zatímco Kahun utrpěl otřes mozku a mimo hru bude na dobu neurčitou, Simon se zúčastnil pondělního tréninku a měl by být k dispozici v úterním derby proti Philadelphii.

„Cítím se mnohem lépe,“ pravil rodák z Prahy v pondělí. „Bohužel jsem ze zápasu musel odejít. Snažil jsem se vrátit, ale nebylo to dobré. Dneska se ale cítím dobře.“

Absence Kahuna je však pro tým velkou ztrátou. Hokejista s českými kořeny se po pomalejším startu dostal do skvělé formy a momentálně má na kontě 27 bodů za deset branek a sedmnáct asistencí. Díky dobrým výkonům se dokonce posunul do druhé formace k Jevgeniji Malkinovi a Bryanovi Rustovi.

Velkým pozitivem je blížící se návrat Justina Schultze, jenž v pondělí trénoval v kontaktní variantě dresu. Devětadvacetiletý zadák se na ledě neobjevil od 17. prosince, kdy ho ze hry vyřadilo zranění v dolní polovině těla. Schultze zdravotní problémy sužují dlouhodobě, v loňské sezoně kvůli nim odehrál jen 29 utkání.

„Bylo by to obrovské povzbuzení. Je to opravdu dobrý hráč,“ řekl k jeho případnému návratu kouč Mike Sullivan. „Letos toho pro nás odehrál docela dost. Až se vrátí, tak to pro tým bude velký impuls.“

O místo v zadních řadách tak pravděpodobně přijde buď Juuso Riikola nebo Chad Ruhwedel. Kdo v sestavě zaujme Kahunovo místo není jasné, povolání do hlavnímu týmu by se mohl dočkat Sam Lafferty nebo Joseph Blandisi.

