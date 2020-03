Pittsburgh přivítá Carolinu v atraktivní čas, Columbus chce zastavit propad

Hokejisté Pittsburghu se už v 18:30 střetnou s Carolinou, jež se snaží o návrat do elitní osmičky Východní konference. V dalších zápasech pokračují boje o postup do play off. Columbus se snaží zastavit svůj propad a ukončit svou herní mizérii, čeká ho však zápas na ledě Vancouveru.

Carolina je devátá ve Východní konferenci a ztrácí dva body na osmý Columbus. Šanci k návratu na příčky zajišťující play off bude mít už dnes večer, kdy se představí na ledě Pittsburghu. To však bude hodně náročný soupeř.

V této sezoně se oba týmy střetnou poprvé. V minulém ročníku si pak rozdělili čtyři zápasy smírně po dvou výhrách. Lepší aktuální formu má ovšem jednoznačně Pittsburgh, který vyhrál tento týden dva zápasy, zatímco Carolina teprve v posledním utkání přerušila svou negativní šňůru.

Zastavit propad tabulkou touží Columbus, který prožívá hodně špatné období a z předních pozic Východní konference se propadl až na osmé místo. Prohrál také osm z posledních deseti utkání a ani v dalším utkání nebude mít na růžích ustláno.

Představí se na ledě Vancouveru, který rovněž prožíval bídné období, ale v posledním utkání se mu konečně podařilo zvítězit. Před týdnem se oba týmy potkaly poprvé na ledě Columbusu, kde Blue Jackets vyhráli 5:3.

O play off se snaží nadále bojovat Chicago, které přivítá na svém ledě St. Louis. Blackhawks ztrácí na elitní osmičku Západu šest bodů a nutně potřebují sbírat body. Narazí ovšem na nejlepší celek Západní konference, který navíc vyhrál všechny tři vzájemné zápasy v této sezoně.

18:30 Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes

PIT: bilance 39-22-6 vs CAR: bilance 36-25-5

22:00 Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning

DET: bilance 16-48-5 vs TBL: bilance 43-20-5

00:00 Calgary Flames - Vegas Golden Knights

CGY: bilance 36-26-7 vs VGK: bilance 37-24-8

00:30 Chicago Blackhawks - St. Louis Blues

CHI: bilance 31-29-8 vs STL: bilance 40-18-10

02:00 Anaheim Ducks - Minnesota Wild

ANA: bilance 28-32-8 vs MIN: bilance 34-27-7

03:00 Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets

VAN: bilance 35-26-6 vs CBJ: bilance 32-22-15

03:00 San Jose Sharks - Colorado Avalanche

SJS: bilance 29-34-5 vs COL: bilance 40-19-8

