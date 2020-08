Philadelphia se střetne s Islanders, Vancouver chce navázat na druhý zápas

Čtvrteční program v zámořské NHL nabídne třetí zápasy sérií mezi New Yorkem Islanders s Philadelphií Flyers a Vancouverem Canucks s Vegas Golden Knights. Obě série jsou vyrovnané 1:1 na zápasy.

01:00 New York Islanders - Philadelphia Flyers

Stav série: 1-1

Philadelphia dokázala ve středu najít recept na své soupeře a po nečekané porážce 0:4 v prvním utkání se jí povedlo srovnat stav série na 1:1. Flyers přitom v souboji přišli o vedení 0:3, ale vyšel jim vstup do prodloužení a už po třech minutách mohli začít slavit.

Tlak, který Islanders dokázali na své soupeře ve třetí třetině vytvořit, však je pro Philadelphii velkou hrozbou i v dalším utkání. Tuto hrozbu potřebuje parta okolo Jakuba Voráčka eliminovat, jinak může mít v noci ze čtvrtka na pátek velké problémy.

Islanders by měl nadále scházet Johnny Boychuk, který v play-off stihl odehrát jen jeden zápas. Jeho zkušenosti by se defenzivě týmu rozhodně hodily. Flyers patří k nejofenzivnějším týmům ligy, a mají své útočné kvality, kterými dokáží skrz jinak dobrou obranu Ostrovanů pronikat. To poslední, co by Islanders chtěli, by bylo pouštět se do nějakých střeleckých přestřelek.

Oba týmy budou chtít sázet především na své brankáře. Bez ohledu na nepříliš vydařený start zápasu, je Semjon Varlamov jedním z nejlepších gólmanů letošního play-off. To samé platí o Carteru Hartovi z Philadelphie. Oba mají úspěšnost zásahů přes 93 %.

03:45 Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights

Stav série: 1-1

Zatímco v prvním utkání série Vegas dokázali své soupeře pokořit 5:0, v minulém souboji se role obrátily. Pět branek nasázel Vancouver a po výhře 5:2 dokázal srovnat na 1:1.

Špatný zápas to byl hlavně pro brankáře Robina Lehnera, kterému nevyšel vstup do utkání a inkasoval dvakrát z prvních osmi střel. Nakonec si prožil nejhorší duel v letošním play-off a připsal si na konto druhou porážku. Je otázkou, zda v noci ze čtvrtka na pátek nedostane šanci Marc-Andre Fleury, který plnil roli jedničky v základní části, ale ve vyřazovacích bojích jej Lehner z brankoviště vytlačil.

Vancouver může být se svým posledním vystoupením naopak velmi spokojen. Potvrdil tím svou pověst jednoho z nejproduktivnějších týmů Západní konference. Jediné, na čem by potřeboval zapracovat, je větší disciplinovanost. Až příliš často nabízí svým soupeřům možnost přesilovek, což se proti Vegas vůbec nemusí vyplatit.

Golden Knights nadále schází zraněný Tomáš Nosek, o jehož zdravotním stavu nové informace nejsou. Canucks budou nadále scházet Micheal Ferland a Tyler Myers.

