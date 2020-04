Philadelphia Flyers a shrnutí sezony 2019-20: Letci míří vzhůru

Chuck Fletcher, který byl na křeslo generálního manažera Flyers dosazen během loňské sezony, udělal v letní přestávce nemálo změn, které se ukázaly nakonec jako povedené. Philadelphia totiž hrála nejlepší ročník od sezony 2011/12.

První změny v kádru Philadelphie se udály už v červnu. Fletcher získal pomocí výměn dva zadáky, když z Washingtonu přivedl Matta Niskanena za Radka Gudase a ze San Jose pak Justina Brauna za dvě volby v draftu.

Získal také práva na Kevina Hayese z Winnipegu, aby předběžně s ním mohl jednat o novém kontraktu, když se Hayes měl prvního července stát nechráněným volným hráčem. Obě strany se nakonec dohodly na sedmileté spolupráci, během které si americký rodák vydělá rovných 50 milionů dolarů.

Za tuto dohodu schytal Fletcher nemálo kritiky, ovšem, jak se později ukázalo, Letci už v červnu věděli o zdravotních problémech Nolana Patricka, které se jinak na veřejnost dostali až na konci září, tudíž museli jednat, pokud nechtěli vrátit Girouxa na post centra, případně mít Laughtona na středu druhého útoku. Patrick nakonec nezasáhnul ani do jednoho utkání v tomto ročníku.

Náročný start

V létě byl také téměř kompletně obměněný trenérský štáb, když se novým hlavním trenérem stal Alain Vigneault a jeho asistenty Mike Yeo s Michelem Therrienem.

Philadelphia tedy v léte skutečně prošla hned několika změnami, což bylo vidět už na začátku tréninkového kempu, který se nesl v úplně jiném duchu než v minulých letech. Do toho čekal na Letce těžký začátek sezony - přátelák ve Švýcarsku proti Lausanne, první zápas sezony NHL v Praze proti Chicagu, které Flyers vyhráli 4:3, domácí zápas s New Jersey a následně opět dlouhý přelet, tentokráte na západ Kanady.

Drsný šok

Na začátku prosince se Letci pohybovali na třetím divizním místě, která zaručuje postup do play off, následovala příjemná šňůra několika výher, vše bylo na velmi dobré cestě, dokud nedošlo na nejsmutnější událost celého dosavadního ročníku.

Oskaru Lindblomovi byla diagnostikována vzácná rakovina kostí.

Sezona pro něj pochopitelně skončila. Otázkou je spíše, zda se vůbec švédský útočník ještě někdy vrátí na led. Nyní můžeme jen doufat, že svůj životní zápas vyhraje.

Rázem přišlo nejhorší období Letců i na ledě, když 11. ledna se Philadelphia dokonce propadla až na nepostupující příčky.

Během těchto dnů se ovšem Lindblom rozhodl překvapit své spoluhráče, když se bez oznámení přišel podívat na jejich zápas a poté je i navštívit do kabiny. Od té doby byli Flyers jako znovuzrození.

Ambiciózní vyhlídky

Boston, Colorado, Philadelphia. Víte, co mají společného? Jsou to nejlepší týmy od onoho 11. ledna v rámci celé soutěže. Všichni shodně nasbírali 37 bodů v pětadvaceti duelech. Flyers pak v tomto období zaznamenali i nejdominantnější skóre 60:40.

Vyhoupli se až na druhé místo v silné Metropolitní divizi a začali dokonce šlapat na paty prvnímu Washingtonu.

Chuck Fletcher si byl moc dobře vědom toho, jak jeho tým hraje ve skvělé formě, navykl si na účinný Vigneaultův systém, a tak se rozhodl před uzávěrkou přestupů akorát doplnit šířku útoku, když za výběry v draftu získal Nate Thompsona z Montrealu a Dereka Granta z Anaheimu, za něhož obětoval i prospekta.

To, jak se Philadelphii opět dařilo, dali nejvíce pocítit fanoušci. Ti byli velmi otráveni z posledních sezon, když poslední vítěznou sérii v play off zažili v roce 2012, přičemž především tři roky pod Hakstolem patřily k nejhorším období v celé historii klubu. O to víc si tedy užívali letošní výkony Philadelphie a ještě více byli natěšeni na samotné play off, kam by se Flyers velmi pravděpodobně už probojovali.

Mládí vpřed

Flyers rozhodně patří mezi celky, které výrazně utrpěly přerušením sezony kvůli koronavirusu, neboť po osmi letech mohli konečně udělat zase alespoň menší úspěch ve vyřazovacích bojích.

Ať už se letošní sezona nakonec dohraje, nebo ne, jedno je jisté: Philadelphia má před sebou velmi dobré vyhlídky a očekává se, že v této dekádě bude opět úspěšná tak, jak jsme na ni z historie zvyklí a na tu předchozí, která byla s přehledem nejhorší v historii, dá rychle zapomenout.

Hráči, kteří už letos patřili mezi klíčové články týmu, jako Hart, Provorov, Sanheim, Myers či Konecny ani ještě neoslavili 25. narozeniny. K tomu se v dalším ročníku očekává návrat Nolana Patricka a ve světlém světle se už ukázali i Joel Farabee s Morganem Frostem, kteří by v další sezoně měli být už stabilními hráči prvního celku.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 41-21-7, 89 bodů

Postavení v tabulce: 2. místo v Metropolitní divizi

Vstřelené branky: 227 ... 7. místo ... (3.29 na zápas)

Obdržené branky: 191 ... 8. místo ... (2,77 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Travis Konecny (PK)... 61 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Travis Konecny (PK) ... 24 gólů

Nejvíc výher: Carter Hart (G) ... 24 výher

Nejlepší úspěšnost: Carter Hart (G) ... %ús 91.4

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Jakub Voráček (PK) ... 69 zápasů ... 12 gólů ... 44 asistencí ... 56 kanadských bodů ... +/-: 14 plusových bodů

David Kaše (LK) ... 6 zápasů ... 1 gól ... 0 asistencí ... 1 kanadský bod ... +/-: 1 plusový bod

