Petr Adler: všichni hokejisté se musí vrátit ke svým mužstvům, nařídila NHL

Požadavek, aby hokejisté zůstávali ve městech, kde jsou zaměstnáni, není žádným vrtochem NHL: zástupce jejího komisaře Bill Daly (na snímku) vysvětlil, že liga k tomu má nejméně dva důležité důvody. Hráčské odbory NHLPA s jeho vývody souhlasí. I přesto, že se tím trochu mění jeden z původně dohodnutých bodů směrnic pro hráče.

Ještě v sobotu ráno platilo, že hráči, jejichž rodiny bydlí jinde než jsou oni zaměstnáni, se smí vrátit ke svým rodinám.

Od nedělního rána to neplatí.

Všichni hráči kanadských mužstev, kteří v rámci neočekávaného volna odcestovali do Ameriky se musí okamžitě vrátit ke svým mužstvům.

To samé platí pro jejich kolegy v Americe.

Původní zdůvodnění znělo, že odcestovat směli hráči, jejichž rodiny bydlí někde jinde. Jde hlavně o hráče, kteří byli ke svým současným mužstvům vyměněni, a jejich rodiny z řady důvodů neměly za nezbytné stěhovat se s nimi. Třeba proto, že děti by rády dokončily školní rok tam, kde ho zahájily, nebo také proto, že hráč bude s koncem sezóny volný, a kdo ví, kde bude hrát v příští sezóně.

Ze sdělení, že se mají vrátit, se hokejisté dozvěděli, že to je proto, aby se mohli podrobit případné vládou nařízené povinné karanténě co nejúčinněji.

Nařízení se týká zhruba dvaceti až třiceti hráčů. Podle původního rozhodnutí museli svým mužstvům sdělit, kam cestují, jak, a kde budou. Pakliže by nové nařízení zkusili jakkoliv obejít, mohlo by se jim stát, že by jim liga řekla, že porušili smlouvu, a že tudíž nedostanou zaplaceno.

Daly shrnul odůvodnění takto: za prvé, liga si přeje ochránit hráče před nebezpečím v době, kdy může být nejvyšší. A za druhé proto, aby NHL měla možnost vědět přesně a kdykoliv, jak na tom je všeobecné zdraví soutěže a soutěžících.

Furt se něco děje, furt je něco

(Předchozí mezititulek je ukraden českému básníku Jiřímu Suchému.)

Je zřejmé, že pokyny se mění, a budou asi i nadále měnit podle toho, jak se mění současná situace.

V případech požadavku, aby hráči zůstali u svých mužstev (a, pokud možno, nevystrkovali nosy ze svých příbytků) je důvod jednoduchý: nejen, že vlády omezují povolení k přechodu hranic, a dokonce i státní příslušníci jejich vlastních zemí se při návratu musí podrobovat zdravotním prohlídkám, a v případě sebemenšího podezření i karanténám, ale letecké společnosti také začínají omezovat provoz, ba v některých případech dokonce úplně ruší lety na některých linkách.

Ve chvíli, kdy tyto řádky vznikají, nebyly ještě hranice v Severní Americe uzavřeny neprodyšně. Ale ve chvíli, kdy je budete číst, už mohou být.

V tuto chvíli v Kanadě platí, že kdokoliv přiletěl ze zahraničí, musí se podrobit dvoutýdenní karanténě. Bude-li karanténa nařízena pro celou zemi, má NHL za to, že bude lepší, když hráči budou pod bdělou kontrolou jejích vlastních lékařů.

Ostatně, i kdyby vlády a zdravotnické úřady vzápětí oznámily, že to nejhorší je za námi, takže se i taková NHL může vrátit do práce, bude platit, že před tím budou všichni hráči znovu pečlivě vyšetřeni. Prověrka lidmi, kteří dokonale znají jejich dosavadní zdravotní stav je nejúčinnější.

Mimochodem, podle sdělení Billa Dalyho z časného nedělního odpoledne, zatím nebyl mezi hokejisty zjištěn nebo potvrzen jediný případ onemocnění koronavirem. To ovšem vůbec neznamená, že by bylo všechno v naprostém pořádku, neboť se zjistilo, že někteří nemocní nemají zpočátku žádné příznaky.

Nejnovější nařízení hráčům také zapovídá co nejpřísněji, aby chodili cvičit do veřejných tělocvičen nebo si pronajímali veřejná kluziště.

NHL počítá s tím, že otevře svá tréninková zařízení pro hráče, avšak bude žádat, aby jich používali buď jednotlivě nebo v malých skupinách. Současně sdělila NHLPA, že očekávání, že se tak stane už tento týden je zbytečně optimistické.

Na druhou stranu, součástí dohody mezi ligou a odbory je, že jakmile bude známo, kdy bude NHL smět zase zahájit činnost, uspořádají všechna mužstva krátké tréninkové tábory (mini camp), aby hráči měli možnost se zase dostat do správné formy.

Jakkoliv se začínají šířit názory některých odborníků, podle nichž jde o nezodpovědnou paniku hraničící s masovou hysterií, vlády mají svázané ruce: a co když se ti odborníci pletou? Proto vládní úřady raději chybují na straně přehnané úzkosti.

I když je pravda, že připomenout nejširší veřejnost, že má dbát pravidel základní hygieny také není na škodu.

