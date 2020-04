Petr Adler: uzavřete vyšetřování Kojotů co nejdříve, žádají generální manažeři

Ve chvíli, kdy NHL oznámila odklad několika akcí, včetně tzv. prověrky tělesné zdatnosti před vstupním výběrem, a výběrem samotným, řeklo několik generálních manažerů vedení soutěže, že si silně přejí, aby liga dokončila vyšetřování Arizona Coyotes dříve, než k těmto dvěma podnikům může dojít.

Pouštní psi totiž čelí obvinění, že podrobili řadu hráčů, kteří by mohli být letos vybráni mezi nováčky (tzv. draft-eligible) zkouškám zdatnosti, což je ohromně nefér: řády NHL totiž stanoví, že něco takového se nesmí, neboť všechna mužstva si přejí vycházet při výběru alespoň z částečně podobné hloubky znalosti jednotlivých hráčů.

Tento přístup sice je poněkud v rozporu se zásadou naprosto volného podnikání, v každém případě to ale je pravidlo NHL, a liga si přeje, aby její pravidla dodržovali především ti, kdo mají u mužstev dodržování pravidel na starosti.

Podle zatím dosažených zpráv si Coyotes posvítili na snad až osmdesát mladíků. Byli mezi nimi hokejisté ze západní hokejové ligy (Western Hockey League, zkratkou WHL), dále hráči z ontarijské hokejové ligy (OHL, neboli Ontario Hockey League), a z québecké hlavní mládežnické ligy (Québec Major Junior Hockey League, neboli QMJHL).

Liga pravila úředně ústy zástupce komisaře Billa Dalyho, že Coyotes při vyšetřování nedělají žádné potíže, že naopak s nezávislými vyšetřovateli spolupracují zcela ochotně, ale to je také zatím všechno, co je ochotna říci.

Ovšem, pakliže zmínění nezávislí vyšetřovatelé shledají Coyotes vinnými, rozpoutá se peklo. Tresty, které může podle stanov NHL udělit komisař Gary Bettman, jsou drsné: za každého jednoho hráče pokuta přinejmenším jednu čtvrtinu miliónu dolarů. Bylo-li jich doopravdy osmdesát, jak se nyní tvrdí, dosáhne celková výše pokuty 20 miliónů dolarů. Bettman k tomu může přidat ztrátu míst ve vstupním výběru (entry draft), která může teoreticky úplně klidně způsobit, že Coyotes si v daném ročníku nevyberou ani jednou. A pak tu je ještě možnost zákazu konání po nějakou dobu nejrůznějších akcí NHL v sídle Coyotes, bez ohledu, kde nakonec to sídlo bude (dnes je to Gila River Arena v Glendale, ale Coyotes by chtěli něco lepšího, čti: lacinějšího). Ať už vstupní výběr, nebo Zápas hvězd, nebo zápas na nějakém obrovském stadiónu pod širým nebem se mohou Arizoně vyhnout na dlouhou řadu let. A to jsou podniky hodně výdělečné.

Otázka zní, co tomu všemu řekne většinový majitel mužstva Alex Meruelo. Chlapík, jehož rodina přišla do Ameriky s holými zadky z komunistické Kuby, se nepropracoval ke svému nynějšímu bohatství tím, že by podřízeným promíjel nákladné chyby, které se splácí z jeho účtů. Nemluvě už ani o tom, že pokuty napařené jeho podnikům za prokázaná pochybení proti existujícím zákonům a nařízením se nedají odečítat co ztráty ze zdanitelných příjmů.

Takže je úplně možné, že presidentu a hlavnímu výkonnému úředníku mužstva Ahronu Cohenovi a generálnímu manažerovi Johnu Chaykovi (na snímku) nepomůže vedle svěcené vody ani sdělení, že v nejbližších měsících si budou oba nechávat strhávat celou pětinu platů ve prospěch arizonské nadace podpory v boji s koronavirem (Arizona Coronavirus Relief Fund). Část peněz má pomoci také několika arizonským neziskovým spolkům, činným v boji s koronavirem.

Cohen ve svém oznámení řekl, že obec za mužstvem stála a stojí v lepších i horších časech, takže on a jeho manželka Dana se rozhodli, že to musí obci vrátit.

Chayka šel ještě dál: napsal, že on i jeho president tak činí jménem celého podniku, následuje přitom vzoru majitele, který v těchto těžkých dobách podporuje zaměstnance pracoviště mužstva v Gila River Arena.

Zda jim tahle velkorysost pomůže v případě, že liga shledá mužstvo vinným v plném rozsahu, takže Alex Meruelo bude muset vysolit plnou pokutu, to je otázka za 20 miliónů dolarů.

