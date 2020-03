Petr Adler: skupina hvězd NHL má nápad, jak spasit sezónu

Vrátit se na led v srpnu a předávat Stanleyův pohár během září zní poněkud podivuhodně, avšak několik předních hráčů došlo v soukromých hovorech na uzavřených sociálních sítích nových sdělovacích prostředků k názoru, že by to mohlo být ideální východisko ze zdaleka neideální situace.

Dík přírodě za ty sociální sítě. Návrh této skupiny, která údajně zahrnuje skutečné hokejové špičky současnosti, teď leží na stole vedení hráčských odborů NHLPA. Má se dostat vzápětí na stůl vedení NHL. A odtud rozhodně nebude smeten.

V podstatě: i kdyby nakrásně začalo být možné začít v květnu, kdo ví, zda to budou lékaři mít všechno zvládnuté tak, aby se najednou nenašel nějaký hráč nebo člen mužstva, který pořád ještě dokáže onemocnět, a muselo by se začít od začátku.

Návrh těchto hráčů zní: otevřeme tréninkové tábory začátkem července. Dejme jim týden nebo dva. A jelikož by asi nebylo nejvhodnější skočit rovnou do pohárové soutěže, zkusme dohrát základní část do konce července. Tím by se zajistilo, že všechna mužstva odehrála stejné množství utkání. Ta, která jsou na hraně v souboji o postup, by tak dostala možnost prokázat, zda na to mají, a navíc by postupující mužstva postupovala rozehrána.

Pohárová soutěž by zabrala celý srpen a větší část září. Poté by následovaly tři až čtyři týdny přechodu do další sezóny. Ty by zahrnuly vstupní výběr (entry draft), období podepisování volných hráčů a zahájení tréninkových táborů pro příští sezónu.

V příští sezóně by se odehrála celá základní část (všech 82 kol), avšak ve zkrácené době. Tady je několik možností, včetně dočasného zrušení nově zavedeného volného týdne (bye week), možná i zkrácení nebo zrušení Zápasu hvězd. Základní část by začala v listopadu.

Vítěz příštího Stanleyova poháru by byl znám někdy koncem června 2021. To už by byl určitý návrat k zavedeným časům.

Jak řečeno, hráči návrh předložili k posouzení NHLPA a zda se být jistým, že odbory jej předají NHL. A je velice možné, že NHL předběžně přikývne, s připomínkou, že doufejme, že tou dobou už bude návrat možný.

Je také známo, že nejméně dva majitelé mužstev (tedy členové Rady guvernérů) zmínili komisaři NHL Garymu Bettmanovi velice podobné nápady.

Jednou z potíží je olympiáda v Tokiu. V Americe má na ten podnik vysílací práva NBC. Olympiáda se koná mezi 24. červencem a 6. srpnem. Bude tedy zapotřebí nějak sladit vysílání, protože NBC také vlastní vysílací práva NHL ve Spojených státech.

Další otázkou je, zda a jak budou v té době volné haly: bývá zvykem, že se v nich během léta konají nejrůznější koncerty a další podniky, od přehlídek psů až k soutěžím ve společenském tanci.

Mužstva, která se nedostanou do pohárové soutěže, by ovšem stála od srpna až do listopadu, což mohou považovat za nepřízeň osudu. Mezi další naléhavé otázky patří také, jak se bude jednat s nastávajícími volnými hráči.

Na druhou stranu, tento nápad by dal hráčům i lize dost času na přípravu. Uklidnil by také mnohé hokejisty, kteří považují za nezbytné žít podle nějakého řádu a časového rozvrhu.

A navíc, kdyby se všechno podařilo tak, jak to hráčský nápad předpokládá, nemusela by NHL čelit otázkám, zda si letošní Stanleyův pohár nezasluhuje hvězdičku s připomínkou pod čarou, že soutěž o něj nebyla zrovna nejspravedlivější.

NHL si dává hodně záležet na tom, aby se nesnížila k nějakým neférovostem.

Takže teď už jen zbývá, aby spolupracoval i ten zhovadilý virus, a aby v tom létě už konečně byl takový klid, aby mohlo být zase rušno.

