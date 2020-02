Petr Adler: rolbař a náhradní brankář způsobil změnu pořadu jednání generálních manažerů

NHL zuří, zatímco novináři (a mnozí fanoušci) září nad novou sensací: řidič rolby, který čas od času nastupuje při trénincích Toronto Maple Leafs jako terč pro střelce mužstva, naskočil v důležitém utkání základní části soutěže do branky Carolina Hurricanes, kterým se v zápase zranili oba brankáři ze základní sestavy. A nejen to: pomohl svým novým (jakkoliv dočasným) kolegům vyhrát.

Podle vedení NHL je tohle vrchol amatérského přístupu k věci. Něco se musí stát.

Jak řekl zástupce komisaře NHL Bill Daly, nadcházející schůze generálních manažerů (příští týden v letovisku Boca Raton na Floridě) bude mít díky této neuvěřitelné události na pořadu jednání o bod více.

Pro zapomětlivé

Stalo se toto: Carolina Hurricanes hráli v sobotu v torontské Scotiabank Arena proti místním Toronto Maple Leafs. Nejdříve se jim zranil brankář James Reimer. Zaskočil za něj Petr Mrázek. Ten zhruba v půli druhé třetiny neznal lepší řešení, jak zabránit útoku domácího Kylea Clifforda, než že vyjel z brány, a dostal se málem k modré čáře. Tam se, pouhých pár palců od hrazení, s Cliffordem srazil a zahučel na led ve zřejmých bolestech.

Není jasné, proč to dělal. Musel přece vědět, že to bude nebezpečné, a že mužstvo už v kádru žádného jiného brankáře nemá. Odpověď je dnes už zbytečná: co už se stalo, stalo se.

Podstatné je, že podle pravidel NHL musí mít domácí v budově přítomnu osobu, která si umí na sebe navléci brankářské roucho, dovede se postavit na brusle a má alespoň trochu ponětí, jak zacházet s lapačkou, vyrážečkou a lopatou. Současná pravidla nijak dále nezpřesňují další požadavky. Pouze dodávají, že když takový náhradní brankář nemá profesionální smlouvu, musí podepsat buď tzv. amatérskou zkušební zkoušku (amateur tryout, stručně ATO), nebo profesionální zkoušku (professional tryout, zkráceně PTO). Dostane pět stovek dolarů amerických na ruku, a smí si ponechat dres, v němž nastoupil.

V případě sobotního zápasu byl na řadě dvaačtyřicetiletý David Ayers, povoláním zaměstnanec údržby Scotiabank Arena a řidič rolby tamtéž. Kromě toho rolbuje led v Coca-Cola Coliseum, sídle Toronto Marlies, záložního mužstva Maple Leafs v nižší soutěži Američan Hockey League (AHL).

A když mu vyjde čas a mužstva to potřebují, naskočí Ayres při trénincích co cvičný brankář.

Takže měl v kalendáři zaškrtnuto, že v neděli po onom slavném utkání bude na tréninku zaskakovat za jedničku Maple Leafs Frederika Andersena.

Průběh

Maple Leafs po první třetině vedli 1-0, druhou třetinu prohráli 4-2, ve třetí inkasovali dvakrát a nezmohli se na jedinou branku. Ty dva góly ve druhé třetině pustil Ayres po dvou prvních střelách, pak mu jeho noví kolezi řekli, že se nemá bát, neuvěřitelným způsobem zpevnili obranu, sám Ayres se až neslýchaně uklidnil, a Maple Leafs se do konce zápasu zmohli jenom na osm dalších střel, a ty všechny torontský rolbař zneškodnil.

Následovalo, jak tomu říkával slavný slovenský Američan Ondřej Varhola (Andy Warhol), povinných patnáct minut slávy, které se protáhly do několika dní. Celé to vyvrcholilo pozváním, aby se Ayres podíval na hned další domácí zápas Carolina Hurricanes v PNC Arena v Raleigh. Tam se mu dostalo od mužstva i od obecenstva přivítání hrdiny, včetně jmenování čestným občanem Severní Karolíny, které mu předal guvernér Roy Cooper. Slavnost pokazila bezohlednost Dallas Stars, kteří si dovolili domácí porazit poměrem 4-1.

Hurricanes hráli bez Reimera a Mrázka. Dokud se ti dva neuzdraví, budou za ně zaskakovat Anton Forsberg a Alex Nedeljkovic, brankáři Charlotte Checkers, záložního mužstva Hurricanes v AHL. Praktické řešení: Charlotte je vzdálena od Raleigh zhruba 275 kilometrů po poměrně slušné silnici, autem jste v cíli za necelé tři hodiny.

Budiž přírodě žalováno, že tohle není prvně, kdy musel do zápasu NHL naskočit naprostý amatér. Když před dvěma roky porazili Chicago Blackhawks s pomoci místního účetního Scotta Fostera Winnipeg Jets, byla z toho také dost sláva, ale tenkrát náhradník odehrál pouze necelou čtvrt hodinku v poslední třetině. Čelil sedmi střelám. Vítězná branka ale padla před jeho příchodem, takže se nedostal ani do záznamu NHL co vítězný brankář.

V tomto případě ale šlo o samotné slovutné Toronto Maple Leafs, mužstvo velkoměsta, které se (dosti mylně) domnívá být středem (přinejmenším hokejového) všehomíra. Šlo o hlavní utkání pořadu Hockey Night in Canada.

Shrnuto a podtrženo: z hlediska vedení NHL to byla (a je) nehorázná ostuda. Maple Leafs sice mají své příznivce po celé Kanadě, ale zase je tu přinejmenším stejné množství těch, kteří z té hanby měli nehoráznou švandu. A když k tomu připojíme velice netaktní střih kamery Hockey Night, která zaznamenala, jak se pět minut před koncem utkání zvedl Kyle Dubas, generální manažer Maple Leafs, strčil do kapsy chytrý telefon, jemuž se dnes říká telefon z čisté setrvačnosti, a zmizel někde v chodbách Scotiabank Arena, bylo o národní zábavu postaráno.

Líze se nezdají vtípky druhu, že Maple Leafs projeli s brankářem od pivních skautů (tak jsou známy hokejové soutěže, v nichž hrají naprostí amatéři, kteří si k zápasu odskočí podle toho, kdy je někde volný led, třeba i na čerstvém vzduchu, ale jinak svůj program řídí podle otevíracích hodin místních hospod: beer leagues). A ligu nebaví ani srdcervoucí zpráva, podle níž David Ayres chtěl za mlada být nájemným (profesionálním) hokejistou, jenže musel před lety podstoupit transplantaci ledviny, a s tím se zřítil i jeho sen.

Co s tím?

Řešení, pravil Bill Daly, nebude jednoduché. Dodal, že liga o otázce náhradních brankářů mluví čas od času už léta. Tyhle výjimečně situace se dočkávají palcových titulku právě proto, že jsou tak neobvyklé. V podstatě, vysvětlil, bude nutné si pořádně rozebrat, jestli případné změny pravidel nezkomplikují už bez tak složitou situaci. Jinými slovy: spolehneme se na to, že k takovým případům dochází jen výjimečně, nebo budeme mít za nutné takovým výjimkám předcházet?

Komisař NHL Gary Bettman před nedávnem řekl, že liga nemá ráda překvapení. Řekl to sice ve zcela jiné souvislosti, ale ta věta zněla dost všeobecně, aby mohla vzniknout oprávněná domněnka, že ta myšlenka platí i v případě náhradních brankářů.

Daly, který v těchto dnech, týdnech a měsících řídí za NHL její jednání s hráčskými odbory NHLPA o novou kolektivní smlouvu, proto zcela logicky začal tím, že jakýkoliv návrh řešení bude muset zůstat návrhem do chvíle, kdy s ním budou souhlasit obě strany.

Začne to odpověďmi na základní otázku: kdo všechno vlastně může nastoupit za mužstvo NHL? Jakým způsobem to budeme rozhodovat? Na co všechno budeme muset brát zřetel? zeptal se Daly, aniž by očekával odpověď.

Je třeba si také uvědomit, že bychom museli vyřešit, kdo bude odpovídat za bezpečí hráče, který až dosud v životě nehrál v NHL, a ani se od něj vlastně neočekává, že by na to mohl mít.

Současná kolektivní smlouva se nedotýká návrhu, že by každé mužstvo mělo nějakého takového náhradního brankáře na soupisce, když už ne přímo v zápasové sestavě. To může vést k další otázce: dobrá, ale jak takovému hráči platit? Měla by se jeho mzda objevit třeba ve výpočtech mzdového stropu? Mělo by být zaručeno, že by odehrál nějaké množství utkání? Měl by takový brankář s mužstvem jezdit k zápasům venku, aby si hostující mužstvo nemuselo půjčovat náhradního brankáře od domácích?

Měl by to být brankář se současnými zkušenostmi z nějaké nižší soutěže? Že by se mohli brankáři z AHL nějak u mužstva NHL střídat?

NHL se chlubí, že je sdružením dokonalých profesionálů. A právě proto se jí tolik zajídá myšlenka, že by v jejich zápasech mohli hrát rozhodující úlohu amatéři.

