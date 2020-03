Petr Adler: NHLPA, NHL stvrdily pokyny pro hráče

Hráčské odbory NHLPA podepsaly dohodu se zaměstnavatelem jejich členů, NHL, ohledně směrnic pro jejich členy v době, kdy je činnost soutěže pozastavena kvůli nebezpečí pandemie koronaviru. (Na snímku z veselejších časů, zleva doprava: výkonný ředitel NHLPA Donald Fehr a komisař NHL Gary Bettman.)

Dohodnuté body potvrzují opatření, která původně oznámil zástupce komisaře NHL Bill Daly, a rozšiřují je.

Tak za prvé, hráčům se naléhavě doporučuje, aby na sebe uvalili dobrovolnou karanténu (self-quarantine) a zůstali ve městech, kde jsou zaměstnání. Výjimkami mohou být pouze hráči, jejichž rodiny bydlí jinde (například proto, že byli do svého současného působiště nedávno vyměněni odjinud, a rodiny neměly za nezbytné se stěhovat s nimi). Před tím než odcestují, musí zpravit vedení mužstva. Musí mu sdělit, kde budou k dostižení. I jim se ale doporučuje, aby v místě, kde budou, zachovávali pravidla dobrovolné karantény.

Liga a její mužstva učiní opatření, aby hráči mohli co nejdříve začít užívat zařízení mužstev ke společnému bruslení, avšak v malých skupinách.

Jakmile bude známo alespoň přibližně, kdy liga bude smět obnovit činnost, připraví mužstva pro své hokejisty zkrácená tréninková soustředění (mini camp).

Hráči, kteří jsou na seznamu zraněných (IR, tedy injured reserve, a LTIR, neboli long-term injury reserve) a potřebují lékařskou péči a rehabilitaci, budou smět nadále používat zařízení mužstev a služeb jejich odborníků.

Hráč, který zjistí příznaky nákazy COVID-19, musí okamžitě informovat šéflékaře mužstva nebo hlavního ošetřovatele (head trainer), kteří se obratem spojí s odborníkem přes nakažlivé choroby, aby rozhodl, jaká další opatření je třeba podniknout.

Hráči také musí sdělit lékařům nebo ošetřovatelům mužstva, pakliže byli v jakémkoliv spojení s nějakou nakaženou osobou.

Mzdy potvrzeny

Mužstva vyplatí hráčům jejich mzdy v patřičných dnech (15. a 30. března a 15. dubna).

Tahle otázka některé původně trápila, neboť kolektivní smlouva říká, že majitelé smí sjednat změny ve výplatách ve chvílích, kdy liga přeruší, ukončí nebo sníží obsah podnikání vinou válečného stavu nebo jiného důvodu, za který neodpovídá ani liga, ani mužstvo.

Co a jak a kdy se bude dít, to neví nikdo, zdůraznil komisař NHL Gary Bettman. Ani rozhodnutí, kdy a jak bude liga smět obnovit činnost, není v jejich rukách. To, zdůraznil Bettman, nám řeknou patřičné státní a zdravotnické úřady, jak federální, tak (v Americe) státní nebo provinční (v Kanadě), či místní.

Liga si vytvořila zvláštní skupinu, která se schází dvakrát denně, aby posoudila, co a jak bude NHL dělat, až (nebo když) dostane povolení k návratu. Tato skupina v tuto chvíli projednává možná data návratu, a podle nich se snaží dát dohromady program, který by ji umožnil nějak dokončit základní část tak, aby byl postup do pohárové soutěže co nejspravedlivější, a pak zkouší vymyslet, jak uspořádat zápasy o Stanleyův pohár tak, aby za jménem vítěze nemusela být hvězdička s poznámkou pod čarou, že výsledek byl důsledkem shody náhod a podobných okolností.

Jak řekl výkonný ředitel NHLPA Don Fehr, odbory plně souhlasí s rozhodnutím ligy: zdraví, podotkl, je důležitější než cokoliv jiného.

Fehr současně vyjádřil naději, že mužstva během víkendu dokáží desinfikovat všechna zařízení svých stadiónů tak, aby se hráči mohli vrátit k neúředním tréninkům již příští týden.

Neúředním proto, že liga vlastně v tuto chvíli má zavřeno. Navíc: v některých místech (státech, provinciích) platí zákazy shromažďování od určitého počtu osob, a když si hráči přijdou na své stadióny zacvičit, nebudou tam jenom oni, ale také zaměstnanci těch stadiónů, například ledaři nebo údržbáři.

Jak dlouho ještě? A za kolik?

Komisař košíkářské NBA Adam Silver mluvil o neméně třiceti dnich. NHL řekla, že nejméně tři neděle.

Profesionální tenis zmlkl do 30. dubna (nejméně). Demokratický guvernér amerického státu Illinois J.B. Pritzker se, podle jeho slov, domluvil s vlastníky všech profesionalbních sportovních mužstev na území státu, že když už budou smět hrát, budou hrát do 1. května (přinejmenším) za zavřenými dveřmi.

Jak již výstižně zmínil kolega Jiří Lacina, COVID-19 přijde svět hodně draho. Profesionální sporty jakbysmet.

Začarovaný kruh pojistného

Jakkoliv jsou špičkové soutěže (i jejich mužstva) nejrůznějším způsobem pojištěné, vědí všichni jasně předem, že pojišťovny, které budou (v jejich řeči) plnit, si to nezapomenou vybrat zpátky na zvýšeném pojistném.

Už teď se zda být zřejmé, že odhad mzdového stropu příští sezóny (mezi 84 a 88 milióny dolarů) mizí každým dalším dnem nečinnosti v nedohlednu. V tuto chvíli se odhaduje ztráta na hokejových příjmech mezi 700 milióny dolarů až jednou miliardou dolarů (podle toho, kterého účetního berete vážně).

Tyhle číslice také ovlivňují výši srážek do zásobního účtu (escrow). Ale hlavní je, že se může stát, že mzdový strop příští sezóny bude nižší než letošních 81,5 miliónů dolarů.

Představa, že by se mohla zjevit mužstva, která kvůli tomu budou muset vykupovat ze smluv hráče jen proto, aby nepřekročila mzdový strop, a že by to určitě nenadchlo jejich příznivce, způsobuje, že se Bettman tváří optimisticky: sezónu zachráníme.

Jak, když nedrží v ruce ani záchranný kruh, ba ani neví, kde by se takový záchranný kruh dal koupit, to zůstává ve hvězdách.

Podle hlasů ze zákulisí NHL, ani tam si nedovedou představit, že by finále Stanleyova poháru mohlo skončit později než v pátek 24. července. To je, zajímavou shodou okolností, také den zahájení olympijských her v Tokiu. President Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach tvrdí, že hry se budou konat, tečka. Ještě, že neřekl, že za každou cenu: když měla začít štafeta s olympijskou pochodní, žádali pořadatelé, aby se kolem cest jejího průběhu nikdo neshromažďoval: co kdyby tam byl někdo nakažený, a tudíž i nakažlivý. Vášniví Řeci nabádání nedbali, Štafeta krátce poté skončila.

V každém případě zatím není jasné, co a jak se stane s pohárovou soutěží NHL, pakliže vůbec něco.

Pokud jde o výběr nováčků (entry draft, 26. a 27. června, Bell Centre, Montréal), tady může věc příznivě ovlivnit moderní technologie. Nač se sjíždět do Montréalu, když bude stačit konference za použití přenosu obrazového signálu (video conference). Na síti se dá sehnat pár programů, které něco takového dovedou zařídit zcela zadarmo.

Za své by v případě vyvrcholení pohárové soutěže ve třetím týdnu července vzalo pravidelné ukončení platnosti smluv a zahájení honby za volnými hráči (ve středu 1. července). Tady bude zapotřebí se domluvit s volnými hráči, že souhlasí, že budou pod smlouvou až do konce závěrečného pohárového utkání, ale, řeklo několik zasvěcených, to by zase nemusel být tak veliký problém.

Znamenitý polní kurát Otto Katz, dočasný zaměstnavatel dobrého vojáka Josefa Švejka, říkával, že naděje umírá poslední. Moudrý to pán.

