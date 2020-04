Petr Adler: NHL se tváří, že naděje umírá poslední. Ale hodně opatrně

NHL prodloužila tzv. osobní karantény ze soboty 4. dubna na středu 15. dubna, a pro všechny ty, kteří se tiše domnívají, že konec virového utrpení je v dohlednu, je k mání (s placením hotovými) nádherná stavba nad Karlovým Týnem ve středních Čechách, Úřady si nedají tak snadno vzít tak nádhernou možnost, jak donekonečna otravovat národ zavíráním dveří.

Takže když hvězda Edmonton Oilers Connor McDavid a zástupce komisaře NHL Bill Daly (na snímku) mají podobný názor na další vývoj, jde o přáníčka, která jsou otci myšlenky.

McConnor i Daly se shodli, že má-li se tato sezóna dočkat vítěze Stanleyova poháru, nemělo by se to obejít bez dokončení základní části. McConnor to vyjádřil co názor o férovosti, zatímco Daly, který se zabývá řízením soutěže, řekl, že to vidí jako skutečnou možnost.

Daly byl alespoň tak upřímný, že hovořil o naději. Sice se okamžitě opravil, že dokončit letošní základní část a pak sehrát celý pohárový turnaj, a to všechno tak, aby příští sezóna byla ochuzena pouze o Zápas hvězd a mimořádná týdenní volna, je cílem, který si NHL vytýčila, ale vzápětí zase přešel do podmiňovacího způsobu.

Co by kdyby

“Všechno záleží na tom, jak se věci vyvinou,” řekl Daly, “ale rádi bychom hráli už během jara (to, jak známo, končí v neděli 21. června).”

“Pak,” dodal, “jestli se budeme muset prosáknout (ano, použil slovesa leak, Daly je někdy doslova básník) do pozdějšího léta, inu, tahle potíž by byla ještě přijatelná.”

Ovšem, karty tady rozdává někdo jiný, někdo mnohem mocnější než všechny severoamerické profesionální sportovní soutěže, včetně NHL. Nikoliv koronavirus sám o sobě, ale spíše zdravotnické úřady. I kdyby NHL nakrásně ukončila povinnou schovávanou v půli dubna, pořád to ještě neznamená, že by měla povolení, aby směla otevřít svá tréninková zařízení svým hráčům, o hledištích plných diváků nemluvě.

Proto je další Dalyho poznámka zcela pochopitelná, i když zní hodně alibisticky, protože právník se nezapře: “Nemyslím, že chápeme dost o dalším vývoji, abychom věděli už dnes, co je a co není možné.”

Přesně tak: zdravotnické úřady jednotlivých států (v USA) a provincií (v Kanadě) mohou mít velice odlišné názory, kdy povolit větší shromáždění lidí pod jednou střechou. Logicky: vždyť i ten oznamovaný (a těžko potvrditelný) počet hlášených nákaz se liší od státu ke státu, nebo od provincie k provincii.

Nicméně, Daly přihodil trochu optimismu: “Myslíme, že kdybychom museli, klidně zvládneme hrát v srpnu. Budeme-li muset, určitě přijdeme na to, jak.”

Ano, už Švejkův feldkurát Katz říkával, že naděje umírá poslední, ale tam šlo o pouhou nesplacenou směnku. Kde bere naději Bill Daly?

“To je odstupem doby,” řekl. “Došlo nám, že díky letním měsícům máme vlastně větší okno příležitosti, než jsme si mysleli původně, takže bychom mohli dokončit sezónu tak, abychom mohli tu příští uskutečnit jen s menším skluzem.”

A pokud jde o obavy hráčů, že by mohli vletět do obnovené sezóny bez přípravy, zopakoval Daly, že ať nakonec přijdou v úvahu jakékoliv plány, všechny počítají, že jakmile to bude jen trochu možné, otevřou mužstva svá tréninková zařízení, aby se hráči mohli začít rozcvičovat, jakkoliv v menších skupinkách. Návratu ke skutečným zápasům budou předcházet tréninkové tábory zvící zhruba dvou týdnů.

“Těžko předvídat, jak to bude vypadat ve skutečnosti,” řekl Daly, “ale starosti hráčů ohledně skoku rovnou do prostredka bitvy bereme velice vážně.”

Ovšem: liga odložila (zatím na neurčito) průzkum zdatnosti hráčů před vstupním výběrem (tzv. scouting combine), samotný vstupní výběr (entry draft) a loterii, která má určit pořadí vybírajících na prvních místech. Všechny tyto akce jsou svým způsobem součástí sezóny, kromě dalšího odloženého podniku, večera k udílení cen nejlepším a nejšikovnějším.

“Liga nemůže rozhodnout, kdy tyto akce uskuteční, dokud nebude vědět, jak to vlastně bude se sezónou jako takovou,” řekl Daly.

Nováčci budou čekat

Pokud jde o vstupní výběr, poznamenal Daly, je několik možností: uskutečnit ho jindy, avšak v plánovaném Bell Centre v Montréalu, nebo nějakou zkrácenou cestou, například elektronicky. Programů, které by umožnily, aby si generální manažeři seděli ve svých domácnostech a viděli si současně navzájem do tváří, je habaděj.

Je ale úplně možné, že prověrka zdatnosti (scouting combine) se letos neuskuteční. Mužstva ale budou smět s hráči, kteří je zajímají, uskutečňovat pohovory a psychologické zkoušky, avšak prozatím pouze na dálku.

Oddělení pro průzkum hráčů (Central Scouting), řekl Daly, rozšiřuje a doplňuje své databáze, jejichž obsah zpřístupňuje mužstvům postupně, jak přibývá informací. Mužstva by měla mít při vstupním výběru dost znalostí, aby si mohla vybírat bez potíží.

Pakliže by Canadiens přišli o vstupní výběr letos, budou ho pořádat v nejbližším možném dalším období, dodal Daly.

Když už jsme u odkládání, je to kvůli zvýšenému výskytu onemocnění, které způsobuje koronavirus. Choroby se nevyhnuly ani hráčům nebo zaměstnancům mužstev NHL.

“Dopad na NHL,” řekl Daly, “byl zatím poměrně mizivý, abych zaklepal na dřevo. Většina dosud provedených testů byla negativní, a nakažení se uzdravují.”

A co se mejdanu pro nejlepší a nejšikovnější týče, o tom bude liga rozhodovat teprve poté, kdy bude jasné všechno ostatní.

“Člověk si musí udělat žebříček pořadí hodnot,” řekl Daly. “Ceny budou muset počkat.”

