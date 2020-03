Petr Adler: NHL sdělila hráčům, co se smí, a co ne

Hokejisté NHL by prozatím měli zůstat ve městech, kde sídlí jejich mužstva, avšak liga nebude bránit těm, jejichž rodiny bydlí jinde, aby odcestovali za svými blízkými. Sdělil to zástupce komisaree NHL Bill Daly v elektronickém oběžníku, který liga rozeslala v pátek všem členským mužstvům i hráčům.

“Všeobecně očekáváme, že hráči zůstanou v místech, kde sídlí jejich mužstva, kromě neobvyklých situací,” napsal Daly. “Pochopitelně, tam, kde je hráč oddělen od své rodiny, neboť je v místě, kde sídlí jeho mužstvo pouze dočasně, těmto hráčům by mělo být povoleno, aby se v tomto počátečním období pozastavení činnosti vrátili ke svým rodinám.”

K takovým situacím dochází, například, po výměnách: rodina s dětmi se nechce stěhovat před koncem školního roku, někdy jde o hráče, který bude po sezóně naprosto volný (UFA, aneb unrestricted free agent), takže jeho budoucnost bude viset ve vzduchu, proč se tedy stěhovat na pouhých pár měsíců.

Hráči se hned po vyslechnuti zprávy o pozastavení činnosti NHL ptali, co a jak budou smět dělat, aby se udrželi ve formě. Daly na to odpověděl, aniž by mohl říci, od kdy bude jeho odpověď platná: “Předpokládáme, že nastane chvíle, kdy budeme moci změnit pokyn ‘zůstaňte doma’ a otevřít zařízení mužstev, kde budou hráči moci cvičit a bruslit na dobrovolném základě v malých skupinách, podobně, jak to všeobecně probíhá před tréninkovými tábory. V tuto chvíli,” dodal Daly, “ale nemohu říci, kdy se tak stane. Uvidíme, co se bude dít zhruba příští týden.”

Zatím není důvodů, aby liga hráčům nařídila povinná laboratorní vyšetření, napsal dále Daly, avšak projeví-li se u některého hráče jakékoliv příznaky, měl by se podrobit zkoušce.

A závěrem dodal, že ve chvíli, kdy hráč začne trénovat v přípravě na návrat soutěže, bude vše, co dělá, podřízeno znění standartni hráčské smlouvy (SPC, neboli standard player contract).

Komisař Gary Bettman v pátek řekl, že liga si zatím není vědoma jediného kladného výsledku vyšetření na koronavirus mezi jejími zaměstnanci.

Zaměstnanec SAP Center v San Jose, u něhož se prokázala přítomnost viru v těle, neměl nic společného se Sharks.

Přenáší víra hory?

Bettman i nadále věří, že se podaří tuto sezónu zachránit tak, aby mohla skončit předáním Stanleyova poháru.

Podle vnitřních informací, předběžně se mluví o řadě možností, jejichž uplatnění bude závislé v první řadě na tom, jak dlouho bude NHL mimo provoz.

Komisař košíkářské NBA Adam Silver se zmínil, že počítá s pozastavením činnosti jeho soutěže na třicet dnů. Někteří zdravotničtí odborníci mu ironicky zatleskali za značnou dávku optimismu.

Bettman se odmítl na toto téma vyjadřovat: tohle nám budou muset říci lékaři.

Rozhodnutí pozastavit činnost bude stát ligu dnes neodhadnutelnou částku, a ano, může mít záporný dopad na mzdový strop příštího roku, ale zdraví je důležitější, řekl komisař.

Bettman dále vysvětlil, co se dělo během čtvrtečního konferenčního rozhovoru se členy Rady guvernérů. V podstatě jim řekl, že ve chvíli, kdy jeden jediný hráč má kladný výsledek, není už o čem se bavit. I v případě, že jde o hráče NBA: dvanáct mužstev NHL sdílí s mužstvy NBA haly, včetně kabin, tělocvičen a hygienických zařízení.

NHL zaměstnává zhruba sedm set hokejistů, a Bettman svým zaměstnavatelům z Rady guvernérů řekl, že i kdyby se nakrásně hrálo před prázdnými sály, vůbec si nedovede představit, že by se nenašel ani jeden případ nákazy mezi zaměstnanci NHL nebo jejich mužstev.

Pozastavit činnost, uzavřel Bettman, bylo jediné zodpovědné řešení.

Liga už požádala mužstva, aby zjistila volná data ve svých halách až do konce července.

Jak dál

To ale neznamená, že by se všechno prostě posunulo o jeden měsíc. Na stole leží řada možností. Třeba: rozhodnutí o tom, kdo se dostane do pohárové soutěže se udělá podle stavu základní části k poslednímu dni, kdy měla všechna mužstva odehrána stejný počet utkání. Návrh původně zmiňoval 68. kolo.

Tento návrh měl jednu chybičku: řada mužstev byla na rozhraní, takže by se dalo očekávat, že by mohla v posledních dnech základní části přeskočit současné účastníky.

Tady pak vznikly dva návrhy. První, že to nasazování podle pořadí v divizích je vůbec trochu nesmyslné: v jedné stačí k postupu méně získaných bodů než ve druhé. Což takhle určit pořadí tzv. procentem výher. Dejme tomu, že se ukončí 68. kolem. Nejvyšší možný počet dosažitelných bodů činí 136. Mužstvo mělo v onu chvíli tolik a tolik bodů, jaké to je procento z bodů, které mohlo získat?

Ano, řekli odpůrci, ale tohle pořád nepočítá s možností, že by se později mohla situace změnit. Jako bod je to trochu podivné: všichni přece vědí, že se stejně rozhoduje po odehrání určitého množství utkání (přesně: 82), tak by jich prostě bylo méně, ale tihle odpůrci mají kladný protinávrh: což takle vzít mužstva seřazená podle těch procent, a ta mimo postupové místo (ale na rozhraní) by mezi sebou sehrála soutěž o postup (tzv. play-in), a šlo by třeba jen o jeden zápas.

Nebo: proč nezvýšit pro tento ročník počet postupujících mužstev?

Tyhle všechny nápady by patrně znamenaly, že by se nehrálo na čtyři vítězné zápasy (neboli: postup se nemusí protáhnout až na sedm utkání), ale třeba jenom na tři vítězství, takže žádné kolo by nemohlo trvat déle než pět utkání.

Zajímavé, ozval se hlas z kanceláře NHL, avšak tohle nemá cenu, dokud nebudeme vědět, jak dlouho budeme mimo hru.

A to záleží na tom, jak dlouho lékařům potrvá, než současnou pandemii zvládnou, a jak dlouho to potrvá, než utichne současná hysterie.

