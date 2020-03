Petr Adler: NHL pozastavila sezonu na neurčito - DOPLNĚNO

NHL ve čtvrtek odpoledne pozastavila další sezonu na neurčito. Po skončení mimořádné schůze Rady guvernérů to oznámil komisař Gary Bettman. Podle zákulisních informací lze očekávat, že půjde přinejmenším o jeden měsíc.

“NHL se snažila plnit pokyny zdravotnických odborníků a místních uřadů,” sdělil Bettman. “Snažila se připravit se na všechny možnosti, aniž by přistupovala k nějakým předčasným nebo neopodstatněným krokům. Nicméně, po zprávě ze včerejšího večera, že hráč (košíkářské soutěže) NBA prošel zkouškou na onemocnění koronavirem s kladným výsledkem, a při vědomí, že naše soutěž sdílí s mužstvy NBA tolik zařízení a kabin, a teď není nepravděpodobné, že k podobnému kladnému výsledku může dojít i mezi členy NHL, máme za nevhodné, abychom v těchto chvílích pokračovali ve hře.”

Bettman dále ve svém prohlášení zdůraznil, že NHL bude i nadále sledovat patřičné rady zdravotníků, a že vyzývá své hráče i další členy, aby se chovali uvážlivě a opatrně. Tam, kde to je třeba, se mají podrobit soukromé karanténě.

“Našim cílem je,” zdůraznil Bettman, “vratit se hned, jak to bude vhodné a rozumné, abychom mohli dokončit sezónu a oslavit vítěze Stanleyova poháru. Do té doby děkujeme příznivcům NHL za jejich trpělivost a přejeme jim, aby zůstali zdrávi.”

Do konce základní sezony NHL zbývalo v okamžiku rozhodnutí Rady guvernérů 189 utkání, jejichž výnos se odhaduje na zhruba 300 milionů dolarů. Pakliže to dopadne tak, že NHL bude muset soutěž nějak zkrátit, může to znamenat, že mzdový strop pro příští sezonu bude nižší než ten letošní.

Košíkářská NBA ve středu večer zrušila zápas Utah Jazz proti Cleveland City těsně před jeho zahájením. Hráči už byli na parketě, když přišel výsledek zkoušky, který prokázal, že Rudy Gobert z Utahu je nakažen koronavirem. O den později se zjistilo, že podobně je nakažen také jeho spoluhráč Donovan Mitchell.

NBA vzápětí po obdržení zprávy o Gobertovi odložila zbytek sezony na neurčito.

NHL má řadu mužstev, které sdílí provozovny s mužstvy NBA. Proto krátce poté, kdy obdržela zprávu o kroku NBA sdělila, že ji bude projednávat s lékařskými odborníky. Vzápětí zrušila všechny čtvrteční dopolední tréninky a porady mužstev a nařídila jim, aby hráče, kteří se dostavili na svá pracoviště, odeslala zpět do jejich domácností.

Hráčské odbory NHLPA vydaly své vlastní prohlášení: “Rozhodnuti o dočasném pozastavení soutěže kvůli pandemii COVID-19 je v tuto chvíli přiměřené. NHLPA bude i nadále pozorně sledovat tuto velice dynamickou situaci. Zůstane v každodenních poradách s ligou, našimi zdravotnickými poradci i s našimi hráči ohledně všech okolností této záležitosti. Hráči se těší na na návrat ke hře před příznivci hokeje.”

Liga současně požádala svá mužstva, aby zjistila a sdělila jí data, kdy budou mít jejich haly volno až do konce července. Rozhodčí, kteří se už chystali cestovat k zápasům, dostali telefonické upozornění, že mají naopak cestovat do svých domovů.

Liga bude mít patrně několik možností, včetně dohrání soutěže dejme tomu o měsíc později, posunutí dat k výběru (draft), odklad zahájení období pro podpisování volných hráčů, uzavření základní části, a přechodu do pohárové soutěže podle současného stavu. V takovém případě, jelikož některá mužstva odehrála více utkání než druhá, by se musela rozhodnout, který zápas by se počítal jako rozhodující. Podle současné tabulky by to bylo 68. kolo.

NHL také svým hráčům i ostatním zaměstnancům doporučila, aby se prozatím jeden druhému vyhýbali.

Jen pro informaci: košíkáři Utah Jazz v poslední době hráli v Torontu, kde tamní Raptors sdílí halu s Maple Leafs, v Detroitu proti Pistons, kteří sdílí halu s Red Wings, v New Yorku, kde Madison Square Garden sdílí Knicks s Rangers.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+