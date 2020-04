Petr Adler: NHL hledá záchranný kruh

Byl by to zoufalý krok, ale možná to bude jediný krok, jak zachránit alespoň část základní části této sezóny NHL, a jak odehrát soutěž o Stanleyův pohár: liga přestává vylučovat možnost, že by se hrálo před prázdnými hledišti a v místech, kde sice nemají NHL, ale také tam může být dohromady třeba i stovka lidí na jednom místě, potvrdil zástupce komisaře NHL Bill Daly.

Zatím, sdělil Daly, se lize přihlásila tři sportoviště s nabídkou, že by byla ochotna a schopna vytrhnout NHL trn z paty: Grand Forks (North Dakota), Manchester (New Hampshire), Saskatoon (Saskatchewan).

V každém případě by šlo o druhou nejhorší možnost. Tou jedinou horší by bylo odpískat letošní ročník a přidat ho v dějepise NHL k odpískané pohárové soutěži roku 1919. O pohár se hrálo i během druhé světové války, kdy mnozí z nejlepších hráčů chyběli: odešli na bojiště.

Liga ovšem zatím nemíní oznámit datum, po kterém jí nezbude nic jiného než začít sečítat ztráty v celkem zbytečné naději, že nedosáhnou dnes odhadované částky 1,1 miliard dolarů.

Daly připustil, že nějaké takové datum samozřejmě existuje, ale otázku po jeho zpřesnění obešel řka, že liga vidí pořád ještě řadu možností, jak odehrát alespoň pohárovou soutěž.

Tímto náznakem potvrdil nedávný výrok svého přímého nadřízeného, komisaře NHL Garyho Bettmana, který v rozhovoru s Mikem Tiricou z NBCSN připustil, že základní část letošní sezóny se může stát obětním beránkem.

Kdyby se to stalo, nebylo by to ani tak zásluhou jakékoliv pandemie nebo, nedej přírodo, nějakého viru. Bylo by to vinou některých veřejných činitelů, nadšených z toho, že mají najednou takovou velikánskou moc (stačí příklad calgarského starosty Naheeda Nenshiho, který přispěchal na veřejné řečniště už začátkem dubna, aniž by k tomu měl jediného ospravedlnitelného důvodu, s prohlášením, že zaručuje, že v jeho městě nebudou povolena shromáždění více než 100 osob nejméně do úterka 30. června).

Postup krokem račím

To aby se Steve Hatze Petros zbláznil. Výkonný vice-president NHL odpovídá za otázky rozpisu a programu vysílání. Má před sebou spousty dat a možnosti. Ta snad nejvíc tvůrčí myšlenka, řekl Daly, přišla z Evropy: co kdybyste to všechno dohráli u nás? Daly raději nezmínil zemi původu, a když to říkal, tvářil se co nejneutrálněji.

V podstatě, řekl Daly, liga uvažuje počínaje datem, kdy musí nejpozději začít příští sezóna tak, aby šlo odehrát základní část i pohárovou soutěž bez přerušení, a aby byl konečný vítěz znám nejpozději 24. června 2021. Tehdy se bude zavírat okno příležitosti, které otevřelo odložení letošní letní olympiády v japonském Tokiu. NHL nemůže ve svých dnešních výpočtech spoléhat na to, že by olympijští pánové nakonec rozhodli, že tuto letní olympiádu prostě ruší, a ta příští se uskuteční až v roce 2024.

Ovšem, dodal Daly, ať už se budeme rozhodovat jakkoliv, bude to pouze se souhlasem hráčských odborů NHLPA. To bude, mimochodem, zahrnovat také souhlas s případným zrušením Zápasu hvězd a, to hlavně, se zrušením volných týdnů (bye weeks), které si odbory vydupaly co odměnu za souhlas, že Zápasy hvězd se budou hrát tři na tři.

V podstatě, řekl Daly, programátoři ligy začínají u nejpozdějšího data, kdy může začít příští sezóna (2020-2021), a postupují nazpátek.

Jak to bude vypadat s načasováním tréninkových táborů? Kolik času potřebujeme na dobu přestávky mezi sezónami? Kdy nejpozději se může konat vstupní výběr (entry draft) roku 2021? Kdy se může konat poslední finálový zápas Stanleyova poháru? Až k zatím nejbolestivějšímu bodu: kdy budou mužstva smět otevřít brány svých tréninkových zařízení?

V tuto chvíli (v sobotu 11. dubna) mají hráči nařízeno, aby se schovávali za zavřenými dveřmi do středy 15. dubna. Ne, že by bylo něco rozhodnuto, a ne, že by liga už o tom měla nějakou dohodu s NHLPA nebo s odbornými lékaři, řekl Daly, ale on osobně silně pochybuje, že se ta karanténní doba neprodlouží.

Daly řekl, že přesto přese všechno neztrácí naději, že by se dala zachránit jak základní část, tak i soutěž o pohár.

Ovšem, vrátil se Daly k zápasům na cizích (NHL jim říká cizím slovem neutrální) stadiónech, není to řešení, jemuž by NHL dávala přednost přede všemi ostatními. Jistě, NHL začala pro takové případy chystat seznamy potřeb, ale otázkou pořád zůstává: týkalo by se to pouze Stanleyova poháru? Nebo i závěru základní části? Co je lepší: utnout základní část u 68. kola, tedy u posledního kola, v němž mají všechna mužstva odehrána stejný počet utkání, nebo dohrát alespoň část základní části, zase tak, aby měla všechna mužstva odehráno stejně, nebo si kleknout a modlit se k úřadům, aby se umoudřily dříve než bude pozdě?

A další otázka: liga požádala mužstva, aby zjistila, zda budou mít místa ve svých halách ještě koncem srpna, a ano-li, která data to budou. Tento seznam ještě není na světě, ale vzniká.

Kde bude NHL 1. května?

V tuto chvíli to vypadá tak, řekl Daly, že nařízení místních úřadů znemožní pětadvaceti mužstvům z jedenatřiceti otevřít haly daleko po konci dubna. Místní zdravotnické úřady vlastně rozhodují za NHL.

K 1. květnu zpátky nebudeme, dodal zástupce komisaře. Nejen v halách kvůli tréninku, ale vůbec, včetně zápasů.

I když, dodal, kdo ví?

Liga má na stole spoustu dalších návrhů. Třeba některá mužstva jsou ochotna změnit rozpis pohárové soutěže. První tři kola na tři vítězná utkání (to znamená nejvíce pět zápasů na kolo), a teprve finále na čtyři vítězné zápasy. Našlo se dokonce několik generálních manažerů, kteří s vážnou tváří navrhovali, že by se první tři kola hrála na jeden zápas, a finále pak na nejlepší ze tří.

Nicméně, řekl Daly, možnost, že by se dohrála základní část a pak pohárová soutěž tak, jak má vypadat (všechna kola na čtyři vítězná utkání), ještě nezahynula.

Tohle ovšem říci musel: dnes je v tabulkách řada mužstev, která jsou místům v pohárové soutěži vzdálena o bod či dva, a která by považovala za největší nespravedlnost, kdyby základní část zůstala nedohraná, a ona tak neměla možnost na poslední chvíli přeskočit soupeře, a alespoň nějak vynahradit svým majitelům současné ztráty.

Kdyby se hrálo před prázdnými hledišti, ať už doma nebo v tzv. neutrálních halách, majitelé by sice přišli o příjem ze vstupného, ale začíná být zřejmé, že vysílací společnosti by rády uhradily co cenu za práva i nějaký ten příplatek: natěšení příznivci, kteří bez pravidelné dávky hokeje chřadnou a uvadají, by jim zajistili nevídanou a neslýchanou sledovanost.

Důležité je, řekl Daly, že i hráči ve své převážné většině dávají přednost tomu, aby základní část byla dohrána, a aby se o pohár hrálo tak, jak se má.

Zástupce komisaře NHL pravidelně hovoří se zástupci NHLPA: jednáme v duchu spolupráce, řekl, což považuji za přínos.

Bude ale zajímavé, jak se hokejisté rozhodnou o svých posledních výplatách. Ty mají dostat ve středu 15. dubna, jenže padl návrh, že by se této poslední výplaty vzdali. Členové výkonného výboru měli o věci hlasovat v úterý 7. dubna. Potom hlasování posunuli na středu 8. dubna. Je sobota 11. dubna, a otázka zůstává nerozhodnuta. Výplaty tedy zatím zůstávají zadrženy v účtárnách mužstev (říká se tomu on hold), ale dojde-li k tomu, že 15. dubna pořád ještě nebude známo, jak se hráči rozhodli, budou se muset výplaty vyplatit hráčům na jejich účty, jakkoliv se skřípajícími zuby. A jestli vzápětí přijde ověřený součet hlasů, že se hráči dubnových mezd vzdávají, budou je hokejisté muset, jakkoliv se skřípajícími zuby, vrátit. Jde o částku ve výši zhruba 140 miliónů dolarů.

Pakliže by hráči odkývli, že se těch peněz vzdají, šly by do posledního centu do tzv. zásobního účtu (escrow), z něhož se hradí případné ztráty soutěže tak, aby zůstalo zachováno, že se hráči podílí na hokejových příjmech (HRR neboli hockey-related revenue) jejich přesnou polovinou. Současná srážka ze mzdy činí zhruba 14 procent. Snížené hokejové příjmy ovšem potřebnou částku zvýší odpovídajícím způsobem. Logika otázky, před níž hokejisté dnes stojí, je prostá: máme o ty prachy přijít hned nebo později?

Ukáže-li se, že Dalyho optimismus byl na místě, však ona jim to liga vynahradí.

A když ne?

To byla řečnická otázka.

Zatím.

