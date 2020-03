Petr Adler: NHL čeká trnitá cesta

Myšlenka, že by základní část příští sezóny měla zahrnout všech 82 kol, a že by se letošní pohárová soutěž měla odehrát ve všech čtyřech kolech na čtyři vítězné zápasy, zatím nezahynula, ale Rada guvernérů NHL ve své pondělní telefonické konferenci sice váhavě, avšak přece jen, připustila, že to nebude tak jednoduché.

Současný návrh zní, že by liga povolala hokejisty do tréninkových táborů 45 dnů poté, kdy americký úřad pro kontrolu a prevenci chorob (CDC, neboli Center for Disease Control and Prevention) zakázal na 60 dnů shromažďování osob v počtu vyšším padesáti lidí. Dva týdny poté, zní současný návrh, by základní část pokračovala, pak by se hrálo o Stanleyův pohár podle nyní platného rozpisu, a kdyby finále mělo skončit až v září, skončilo by až v září.

O to by se posunula příští základní část, která by mohla začít až v půlce listopadu. Hokejoví nadšenci by neuronili moc slzí nad zrušením Zápasu hvězd, zrušily by se dva volné týdny (bye weeks), a vítězové by pohár zvedli nad hlavy nejpozději 24. června příštího roku.

CDC ovšem může na poslední chvíli říci, že ne, a to bude platit. Takže Rada guvernérů NHL vlastně jednala o předpovědích založených na čajových lístcích nebo kávové sedlině.

Rada guvernérů si navíc povolala (zatím) nejmenovaného epidemiologa z New Yorku, kterému majitelé nakladli spoustu otázek. Dostalo se jim odpovědí, které slyšeli poměrně neradi: odborník odmítl lakovat cokoliv na růžovo.

Situaci komplikují poplašné zprávy, že dva (dosud nejmenovaní) hráči Ottawa Senators jsou nakaženi koronavirem, kvůli kterému se ty tanečky odehrávají, a že mezi ochořelé patří také šéf evropských vyhledávačů nadaných hráčů (skautingu) nynějších držitelů Stanleyova poháru St. Louis Blues, bývalý hráč Los Angeles Kings a Nashville Predators, Jan Vopat.

Stále rostoucí počet protestů z řad epidemiologů, kteří tvrdí, že nejde o žádnou pandemii, není nikomu k ničemu: s úřady se budeme případně bavit, až to všechno ztichne, teď musíme dělat, co nám nařídí.

Jediný závěr, který si z toho může NHL (a kdokoliv jiný jakbysmet) vyvodit je, že dennímu programu vévodí pružnost a ochota se přizpůsobit.

Když se tedy hráči, jejich zástupci, novináři, a veřejnost vůbec vyptávají, co bude, například, s hráčským výběrem (entry draft), který se má konat 26. až 27. června v Montréalu, nebo jak to tedy bude s pohárovou soutěží, odpovídá liga pokrčením ramen.

Stejně tak, připustil výkonný ředitel hráčských odborů NHLPA Don Fehr, odpovídá veškerým tazatelům i on. Těch otázek, řekl, jsou spousty, a u většiny je to tak, že odpověď, která jeden den ještě večer vypadá skvěle, už druhý den ráno neplatí.

Propadneme stropem?

Některé stálice ale jsou. Například: mzdový strop pro příští sezónu. Odhad koncem února činil něco mezi 84 až 88 milióny dolarů. Příjemný rozdíl oproti 81,5 miliónům, které platí letos. Strop činí přesnou polovinu tzv. hokejových příjmů soutěže (hockey-related revenue, zkratkou HRR), a jestli je něco jasné už dnes, je to skutečnost, že strop ve výši 81,5 miliónů dolarů už teď kulhá na obě nohy.

Liga ústy zástupce komisaře Billa Dalyho už naznačila, že se asi bude muset sáhnout někam mezi nejrůznější zásoby, aby letošní strop zůstal beze změny. To je pro hráče na jednu stranu příjemné (dostanou, co jim patří podle smluv), na druhou stranu je to pro ně jako kopnutí okovanou botou do hodně citlivých míst těla: majitelé jim strhávají určitou část platů, jíž ukládají do tzv. zásobního účtu (anglicky: escrow). Toho se má použít jedině ve chvílích, kdy se NHL bude chytat stébel a polykat andělíčky.

Zdravotnické úřady zatím ještě ani nenaznačily, že původní odhad 60 dnů mimo provoz zůstává v platnosti, a liga už teď naříká, že kde na to má vzít a nekrást.

Právě z tohoto důvodu se liga odmítá vyjádřit třeba k takovým otázkám, jako: a co takhle hrát před prázdnými hledišti? Ostatně, to by znamenalo, že by tam muselo být více než padesát lidí najednou (dvakrát po třiadvaceti hráčích na soupiskách, koučové, ošetřovatelé, ledaři, jiní údržbáři, statistikové, rozhodčí, a, pochopitelně, všude se cpoucí novináři).

Nechme laboranty v klidu

Liga se také zatím tváří zdrženlivě, pokud jde o přezkoušení (alespoň) všech hráčů: dva hráči Ottawa Senators sice onemocněli, a někteří jejich ochoření spojují s tím, že hráli v San Jose proti Sharks, v Los Angeles proti Kings a v Anaheimu proti Ducks v době, kdy místní zdravotnické úřady naznačovaly, že se jim to nelíbí, jenže nikdo si tuhle okolnost nedovolil jakkoliv spojovat s onemocněním. A podobně tomu je u evropského skauta St. Louis Blues Jana Vopata. Ostatně, ten byl v inkubační době v Německu a pak doma.

Liga sice připustila, že by někdy v budoucnosti, ještě před zahájením tréninkových táborů, mohla pustit hráče do svých zařízení, aby si mohli zatrénovat, ale současně zopakovala původní podmínku: pouze v případě jestli (nebo kdy) jí to povolí zdravotní úřady.

Ale nebude podrobovat všechny hráče laboratorním vyšetřením na koronavirus kromě případů, kdy to navrhnou lékaři mužstva.

A pokud jde o hráče, kterým 1. července vyprší smlouvy, liga počítá s tím, že se nějak domluví s odbory tak, aby to vyhovovalo všem zúčastněným.

Komisař ligy Gary Bettman a jeho zástupce Bill Daly svolali na úterý další telefonickou konferenci, tentokrát s generálními manažery. Budou se snažit odpovědět jim na otázky, které se týkají hlavně shora zmíněných organizačních záležitostí, včetně vyřešení postavení volných hráčů k 1. červenci, otázce klíče k nasazování jednotlivých mužstev do pohárové soutěže v případě, že se nedohraje všech 82 kol základní části, ale i otázce výběru nováčků.

