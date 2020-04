Petr Adler: NHL až na sv. Mikuláše? A proč vlastně ne?

Že by příští sezóna začala co mikulášský dárek fanouškům, tedy až v prosinci? Nebo dokonce ještě blíže k Vánocům? Zvenčí to tak začíná vypadat: NHL údajně plánuje posunout datum, do kdy si představuje, že hráči zůstanou v karanténě, do pátku 15. května. Původně měla ona více méně nucená absence skončit ve čtvrtek 30. dubna.

Zástupci hráčů sice zasedají na dálku se zástupci ligy ve výboru, který má vyřešit otázky návratu NHL na led, ale čím dále, tím více je slyšet rozhořčené rozpory jak uvnitř obou táborů, tak mezi oběma stranami.

A navíc, majitelé se začínají vyptávat, zda dohrávaná základní část této sezóny, a pak pohárová soutěž, mají vůbec nějaký význam, kdyby se hrálo před prázdnými hledišti. Výpočty jsou poměrně jednoduché: mají-li se mužstva sletět do nějakých tzv. neutrálních arén, a budou-li tam muset zůstat nějaký čas, bude to výdaj nejen za nájem letadla, ale potom mnohem vyšší náklady na ubytování a stravování nejen mužstev jako takových, ale také všech osob, jejichž přítomnost je k práci takového podniku nezbytná.

U každého mužstva by šlo o zhruba šedesát lidí.

Podle kolektivní smlouvy nesmí majitelé ubytovávat hráče v nějakých špeluňkách na okraji města nebo ve spěšně přebudovaných hodinových hotelech.

Což o to, petihvězdičkovým hoteliérům by to nevadilo.

Strach má velké oči?

Zástupce komisaře NHL Bill Daly sice říká, že kdyby se naprostou náhodou stalo, že některý zaměstnanec NHL či mužstva toho koronavira chytne, bude všechno v pořádku, osoba půjde do nejbližší nemocnice, ostatní budou přezkoušeni, zda se nenakazili, a jedeme dál kolem bílých skal. Jenže je úplně možné, že zdravotní úřady budou zastávat úplně jiný názor. Znamenalo by to, že by se NHL vrátila jenom proto, aby se zase mohla pozastavit? Komisař Gary Bettman říká, že zdraví všech je nade všechno.

A vůbec: proč 15. května, když košíkářská NBA, která svoji sezónu pozastavila jako první, oznámila návrat na pracoviště o týden dříve, v pátek 8. května?

Kromě toho: většina mužstev není nadšena nápadem ligy, že by se vstupní výběr (entry draft) konal, jakkoliv elektronicky, či jinak moderně, v době, kdy ještě není ani dost málo dohrána základní část. K tomu se to ovšem schyluje: posouvá-li liga i třeba jen teoretickou možnost, která by otevřela brány tréninkovým zařízením mužstev pro sebevíce omezené skupiny hokejistů, posouvá tím také dobu, kdy by se evropští hráči měli vrátit do zemí svých pracovišť. A nejen to: pořád ještě není jasné, zda by se hokejisté z Evropy museli při návratu do Severní Ameriky podrobit zdravotními úřady nařízeným povinným (dnes dvoutýdenním) karanténám, které by znamenaly, že by sice byli v zemí, kde pracují, ale mimo pracoviště.

A evropským hokejistům se nelze divit, že váhají s odletem ze svých domovů jenom proto, aby prošli vládními karanténami, a pak seděli někde na zadcích, protože liga dosud neuznala za vhodné pustit své hráče do práce.

Když vidí, jak NHL toto datum posouvá, aniž pořádně vysvětlila, na čí popud a proč tak činí, těžko se jim může někdo divit.

A mezi hráči to vře z ještě jednoho důvodu: budou-li hrát na neutrálních sportovištích, budou odříznuti od svých rodin, a tahle nedobrovolná isolace může trvat až čtyři měsíce.

Hráčské odbory NHLPA lpí na nejméně třítýdenních tréninkových táborech. NHL s nimi zcela souhlasí (a je jedno, zda přitom v tichu svých domovů šéfové ligy skřípají chrupem nebo ne).

V podstatě je to tak, že místo účasti v prvomájovém průvodu by NHL měla nejpozději onoho dne oznámit, co a jak. Ani cestování z Kanady do Ameriky nebo naopak nebude totiž nijak moc jednoduché. Když dostanou nějací úředníci neočekávanou a neobvyklou moc, rozhodně se jí nevzdají ze dne na den. Jak strašně dobře se bude cítit někdo na hranicích, když bude moci říci hráči z mužstva, kterému nefandí, že bude muset počkat dva týdny pod dozorem místních lékařů, ale že se nemusí obávat, támhle přes silnici máme přepychově vybavený stan pro případy jako je ten váš? Ne, do hotelu vás nepustíme, tam jsme ubytovali bezdomovce (konkrétní případ minulého týdne z kanadské nejzápadnější provincie, Britské Kolumbie).

V tuto chvíli je to tak, že NHL a NHLPA žhaví dráty ve vzájemných jednáních, a to je též asi tak všechno.

Jistě, NHL s velkou slávou oznámila, že její Rada guvernérů souhlasila s prodloužením smluv ohledně převodu hráčů z několika evropských zemí o jeden rok, včetně České republiky i Slovenské republiky, a že také souhlasila s prodloužením smluv s nižšími soutěžemi, včetně těch mládežnických, ale tohle v tuto chvíli zajímá snad pouze evropské papaláše a šéfy nižších severoamerických soutěží.

Souhlas hráčů není jistý

NHL může nakrásně ještě před koncem tohoto týdne ohlásit, že se vrací, jenže než bude její rozhodnutí platit, bude potřebovat souhlas NHLPA.

A to bude asi potíž: zůstane-li u současné myšlenky, že se začne ve dvanácti neutrálních halách, a mužstva se tam budou muset dostavit a zůstat tam, budou hráči trvat na hlasování celé NHLPA. Několik hráčů už teď řeklo, že výsledek bude příliš těsný než aby se dal předpovědět (v řeči hrdého Albionu: too close to call), ale že mají plíživý pocit, že ten návrh projede většinou silně nadpoloviční.

A NHL bude tam, kde byla.

Několik hráčů navrhlo, že by se třeba nehrálo všech sedm dnů v týdnu, nebo že by se dal udělat rozpis tak, aby vždycky alespoň jedno z přítomných mužstev mohlo na pár dnů odjet domů. Liga zatím veřejně neřekla nic, ale v soukromí (mezi dvěma ušima) se netvářila nijak nadšeně.

Totiž: když takové mužstvo bude cestovat sem a tam, tak to už nebude zapotřebí soustřeďovat tolik mužstev do jednoho místa. Myšlenka na hru v karanténních podmínkách (v prázdných sálech) by tím vzala za své.

Začarovaný kruh je proti tomu, před čím stojí NHL, lehkou hádankou na úrovni mateřské školky.

Ovšem, řekl by patrně (určitě) cynický realista, jejich starosti na moji hlavu. A Rothschildovy prachy k tomu.

