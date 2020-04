Petr Adler: NHL a NHLPA spolupracují na návratu na pracoviště

Tomu se říká sestava: John Tavares, Connor McDavid, James van Riemsdyk, Mark Scheifele, Ron Hainsey, v doprovodu kanónů těžkých ráží hráčských odborů NHLPA, a na druhé straně hlavní přestavitelé vedení NHL v čele s komisařem Garym Bettmanem. Ti se stali členy nového výboru, který má vymyslet způsob, jak navrátit NHL do zajetých kolejí.

Za NHL se konferenčních hovorů nového výboru účastní vedle Bettmana i jeho zástupce Bill Daly, zatímco odbory vedle zmíněných hokejistů zastupují výkonný ředitel Don Fehr a jeho zvláštní poradce (a bývalý hráč) Mathieu Schneider.

Larry Brooks z New York Post dále do této sestavy přidal za NHL výkonné vice-presidenty Colina Campbella (šéf hokejových operací) a Steveho Hatzeho Petrose, který v lize odpovídá za přípravu rozpisů soutěží.

K zástupcům NHLPA dodal odborářského právníka Dona Zaveloa, a bývalého hráče Stevea Webba.

Kromě toho, dodal Brooks, obě strany v případech nutnosti přivolávají k těmto rozhovorům lékařské odborníky.

Výbor se jmenuje Návrat do hry (Return to Play Committee). Má za sebou dva konferenční hovory v posledních třech dnech a plánuje, že se bude takhle na dálku scházet pravidelně.

Velká neznámá

Jak moc budou tato jednání přínosná, to ukáže teprve čas. V tuto chvíli ale všichni, kteří zastavili kvůli údajné pandemii provoz, a přemýšlí o nějakém znovuotevření bran, mají (přírodě žel) co do činění s pohyblivými terči.

NHL stojí před rozporem: na jednu stranu, nedohraná sezóna ji bude stát přes miliardu dolarů (a hráči se na ztrátě budou podílet rovným dílem), na druhou stranu se může stát, že bude hrát před prázdnými hledišti, takže návrat ztrátu pouze trochu zmírní, na třetí stranu se může úplně klidně stát, že během toho návratu může někdo z mužstev, ať mezi hráči nebo mezi ostatními členy realizačních týmů nebo dalšími zaměstnanci ochořet, a lékaři budou tvrdit (lhostejno, zda oprávněně), že to není nachlazení z požití zbytečně značného množství podchlazeného piva, nýbrž je to choroba způsobená koronavirem značky Covid-19.

Prostě, může se stát leccos, co by mohlo způsobit, že se NHL s velkou slávou vrátí, jenom aby mohla zase po několika dnech či týdnech zavřít krám.

Co poškodí její pověst více, ptá se Brooks: zrušení celé sezóny už teď, nebo zrušení zbytku sezóny po návratu, nebo pokračování sezóny i poté, kdy někdo onemocněl a místo (například) ochořelého hráče byl povolán někdo zdravý z nižší soutěže (AHL)?

Výbor zachránců se zatím baví právě o těch zásadních věcech. Podorobnosti přijdou na řadu později, a právě tady se očekává, že i kdyby liga oznámila návrat sama o sobě, právě o těch podrobnostech rozhodne teprve souhlas hráčů.

Bill Daly sice několikrát zdůraznil, že případná onemocnění po návratu ligy na pracoviště další soutěž neovlivní, jenže tohle rozhodnutí nenáleží ani lize, ale ani odborářům. Od toho jsou místní úřady, jak ty politické, tak ty zdravotní.

Mluví se o možnosti, že by se hrálo ve vyčleněných městech. Liga popírá, že by se základní část dohrávala pouze ve čtyřech městech, kam by se soustředila mužstva z té které divize. Jak řekl Bettman, pro začátek liga uvažuje o tuctu měst, jejichž počet by se později mohl snižovat podle toho, jak se bude vyvíjet soutěž o Stanleyův pohár.

A zase: i tady je NHL na tenkém ledě. Poslední slovo budou mít místní úřady.

Kromě toho, lze předvídat i možnost, že kdyby došlo k takto soustředěnému dohrávání letošního ročníku, řada hráčů by byla odloučena od rodin až čtyři měsíce. Otázka je prostá: kolik z nich by to přijalo?

Kromě toho, ani liga, ani její šéflékař Dr. Winne Meeuwisse, takto odborník přes klinickou epidemiologií, ale ani odboráři, prostě nikdo, nepoložil (a nezvedl) otázku hráčů, kteří trpí nejrůznějšími chronickými chorobami. Mohou sice hrát, a někteří z nich hrají skvěle, musí ale dodržovat určité normy chování, které jim předepsali lékaři, a musí se také zbytečným nákazám vyhýbat jako čert kříži.

Co třeba Kaapo Kakko od New York Rangers (cukrovka, choroba dutiny břišní, cizí řečí morbus coeliac)? A co Max Domi z Montréal Canadiens a Luke Kunin z Minnesota Wild (oba mají cukrovku)? Nikoliv, nejsou vinou svých chorob náchylnější nákaze Covid-19, ale jejich těla se budou bránit hůře než těla zcela zdravých jedinců. Nebo: co takový dnešní hráč Florida Panthers Brian Boyle (chronická myeloidní leukémie)? Lékaři sice v říjnu 2018 oznámili, že ho zbavili všech příznaků (full remission), ale remise neznamená doslova úplné vyléčení. Ale i kdyby: do jaké míry je Boyle odolný vůči jiným nákazám?

Další otázka: a co s laboratorními testy? Když mužstvo NHL cestuje odněkud někam, většinou jde o skupinu zhruba šedesáti lidí. Kdo to zařídí? Kdo najde spolehlivě laboratoře?

Daleko od svých

A teď si představme, že takové mužstvo žije v karanténních podmínkách. To nejsou jenom hráči, koučové, ošetřovatelé (ve zdejší řeči trainers), ale také rozhodčí, kteří jsou na ledě, rozhodčí mimo led (brankoví, a podobně), statistici, zaměstnanci arén, řidiči autobusů, kuchaři, číšníci, prostě, spousta lidí. Co když někdo v rodině takto karanténovaného člověka jde rodit? Co když někdo v rodině takto karanténovaného člověka onemocní? Jak to vlastně bude s cestovními omezeními?

Nový výbor bude muset zvážit tolik pro a proti, že jeho členům nezbude moc času na nudu.

Jak poznamenal, s oprávněnou dávkou cyničnosti, Larry Brooks, kdyby se americká mužstva nastěhovala na přechodnou dobu do ligových měst v Kanadě, ušetřila by, díky (dnes dosti značným) rozdílům v měnách mezi oběma zeměmi, na provozních nákladech.

Závěrečnou otázku ale nepoložil: a stálo by jim to za to?

Lize ano, ta chce dohrát, i kdyby na sůl nebylo. Hráčům jakbysmet. Oběma stranám přece jde o prachy. O moc prachů.

A divákům?

