Petr Adler: mzdový strop NHL se (patrně) zvedne

Předpovědi počasí jsou dodnes krajně nespolehlivé, ovšem NHL vyjednává se svými hráčskými odbory NHLPA předpovědi ještě zašmodrchanější: což tak vymyslet určování výše mzdového stropu na několik sezón dopředu?

Mzdový strop pro příští sezónu se bude pohybovat mezi 84 až 88 milióny dolarů, oznámil zástupce komisaře NHL Bill Daly během závěrečné středeční schůze tradičního březnového setkání generálních manažerů ve floridském letovisku Boca Raton Beach Resort.

To je oproti současné sezóně zvýšení o zhruba tři procenta, ovšem generální manažeři už teď naznačují, že zatím budou plánovat, jako kdyby měli k dispozici tu nižší částku. Loňská předpověď totiž byla zbytečně optimistická, a když liga nakonec oznámila skutečnou částku, vyrazila tím několika generálním manažerům dech. Loni totiž, na tomtéž místě, a v téže místnosti, komisař NHL Gary Bettman odhadl, že mzdový strop pro současnou sezónu může dosáhnout až 83 miliónů dolarů. Když liga nakonec o čtvrt roku později sdělila svým jedenatřiceti pobočkám, že vlastně ne, že to bude jen 81,5 miliónů dolarů, zachvátila mnohá mužstva panika.

V podstatě jde o to, že mzdový strop se počítá jako přesná polovina tzv. hokejových příjmů (hockey-related revenue, zkráceně HRR), a tahle částka se dá sečíst až po ukončení sezóny posledním zápasem finále Stanleyova poháru. Takže mužstva mohou očekávat, že skutečnou částku liga oznámí nejpozději v pátek 26. června, kdy v montrealské hale Bell Centre začíná výběr nováčků (entry draft).

Bettman a Daly naznačili, že výměna názorů ohledně určování mzdového stropu na dobu delší jedné sezóny je součástí jednání o nové kolektivní smlouvě mezi ligou a NHLPA. Jak Bettman poznamenal, tím pádem by se dal předpovídat i odvod z hráčských mezd na zásobní účet (escrow). To je odvod, který hráči zcela upřímně nenávidí. I přesto, že po konci sezóny dostanou většinu peněz zpět. Jde o to, že liga (ale i odbory) ví předem, že konečný součet hokejových příjmů se bude od odhadů lišit. Jelikož, jak již řečeno, mzdový strop je polovina těchto příjmů, bude se lišit i ta polovina. Liga si kryje záda pro případ, že by ty příjmy byly katastrofálně nižší, zatímco hráči protestují: proč se má liga cítit bezpečněji za jejich prachy?

Liga nepředpokládá, že by odhady budoucích příjmů musely být úplně přesné: ostatně, nejsou přesné ani tehdy, když jde o jedinou sezónu. Ale, řekl Bettman, podaří-li se vymyslet vzorec, který by alespoň určoval směřování a jeho míru, mohl by se předem snížit i ten nenáviděný odvod.

Co s nákazou

Značnou část tiskové konference po ukončení schůze, jíž se (kromě novinářů) zúčastnili Daly, Bettman a šéf hokejových operací Colin Campbell (viz snímek shora, zleva doprava) zabraly otázky a odpovědi na to, co se může stát, rozšíří-li se obávaný koronavirus ze zbytku světa do Severní Ameriky.

Bettman sice nezmínil, že za stejné období, kdy v Severní Americe na následky nového onemocnění zemřela snad půlka tuctu občanů, zemřelo na následky prachsprosté chřipky kolem 18 tisíc obyvatel, ale řekl, že NHL sice události sleduje, avšak nepanikaří.

Liga bere v potaz názory a nařízení úředních míst (v USA se jmenují CDC, neboli Center for Disease Control and Prevention, v Kanadě pak Health Canada).

NHL zatím zakázala svým zaměstnancům služební cesty do zbytku světa. Nemůže ovšem nikomu zakazovat soukromé výlety. Vydá-li se ale zaměstnanec NHL nebo někdo z jeho příbuzných na takovou cestu, musí se dotyčný zaměstnanec po návratu podrobit povinné dvoutýdenní karanténě pod lékařským dohledem.

Pokud jde o jednotlivá mužstva, pravil Bettman, kancelář NHL je seznámila se svým postupem, avšak nenařizuje jim, alespoň zatím ne, aby se chovala stejně. Přinejmenším proto ne, že místní úřady v působištích těchto mužstev mohou nařídit další omezení. Pak bude povinností mužstev, jichž se budou taková omezení týkat, zařídit se podle nich a uvědomit ligu.

Pokud jde o vyzvědače (skauty), kteří působí mimo Severní Ameriku, NHL uvědomila mužstva, že si nepřeje, aby se zatím vydávali přes moře do působišť svých mužstev. Očekává od nich, že budou dodržovat všechna nařízení lékařských a hygienických úřadů v místech, kde působí. Pakliže budou muset nezbytné přicestovat do Severní Ameriky, čeká je povinná dvoutýdenní karanténa pod lékařským dohledem.

Potíže Pouštních psů

Daly vede další vyšetřování Arizona Coyotes, kteří čelí obvinění, že prováděli zkoušky tělesné i duševní zdatnosti mladých hráčů, kteří připadají v úvahu pro letošní výběr (draft).

Podle předpisů NHL jde o činnost velice nepovolenou, až trestnou.

Milé muselo být, když Daly přednášel zprávu o současném stavu vyšetřování v místnosti, kde sedělo všech jedenatřicet generálních manažerů, tedy včetně Johna Chayky z Arizony.

Daly vysvětlil, že vyšetřování dosud neskončilo. Coyotes, dodal, spolupracují a nedělají žádné potíže. Až bude mít pohromadě všechno, co mít má, řekl, předá věc Bettmanovi, který rozhodne, co bude dál.

Podle stanov NHL má být viník ztrestán částkou čtvrt miliónu dolarů za každé porušení stanov. Jelikož se mluví o desíti případech, mělo by jít o dva a půl miliónu dolarů. Jenže Bettmanova pravomoc zahrnuje i jiné tresty: ztrátu míst ve výběru, výpověď nebo alespoň dočasné zproštění úřadu vinné osoby, pozastavení udělování hostitelských práv na výběry nebo Zápasy hvězd.

Bettman o věci mlčí: ostatně, spis je pořád na Dalyho stole. Mlčí i Coyotes. To je v jejich zájmu: čím méně rozdmychávají vášně, tím lepší naděje, že se věc odbude pokutami. Nicméně, pravil Daly, má pocit, že se Coyotes nedomnívají, že by šlo o tak závazný přestupek, jako si to myslí ostatní.

Pro NHL jde o nepříjemnost prvního řádu. Nejvyšší baseballovou soutěži (MLB) otřásá právě skandál: jejich loňští vítězové, Houston Astros, byli usvědčeni, že špehovali tzv. signály soupeřů, a tím získávali neoprávněné výhody.

Zde je na místě vysvětlení: hráči a koučové v baseballu se během zápasu dorozumívají nejrůznějšími náznaky. Každé mužstvo má svoje, a chrání si je jako oko v hlavě. Třeba když nadhazovač zvedne levé obočí, znamená to něco jiného než kdyby nadzvedl pravé obočí. Něco složitějšího než vrcholná blesková šachová utkání na umělém trávníku. Konec vysvětlení.

Oba případy, jak ten, z něhož jsou obviněni Coyotes, tak ten, v němž byli shledání vinnými Astros, sice staví na hlavu pravidlo tvrdé konkurence, ovšem: stanovy jsou stanovy.

Slušné chování

Daly také oznámil, že zbrusu nový technický systém, který umožní jednotlivým zaměstnancům nebo celým mužstvům sdílet s NHL stížnosti na nejrůznější podoby diskriminace bude uveden do provozu v pondělí 1. června.

NHL se rozhodla zavést horké (a bezejmenné) linky poté, kdy se provalilo několik případů rasistického a jinak nepřijatelného chování, zvláště ve vztahu mezi kouči a hráči. Kouč tady má nad hráčem a jeho další kariérou moc někdy až nezřízenou. Málokdo se divil, že nepříliš známý obránce Akim Aliu, hráč černé pleti, našel odvahu si postěžovat až deset let poté, kdy ho jeho tehdejší kouč Bill Peters sepsul, používaje k tomu slov hrubě rasistických.

Peterse to stálo místo kouče Calgary Flames, a Bettman krátce poté nařídil, že se s tím musí něco stát, neboť, jak řekl, liga nemá ráda nepříjemná překvapení.

Daly se nezmínil o konkrétních případech, ale řekl, že někdy má pocit, že to některá mužstva s tou politickou citlivostí bezmála přehánějí.

Co tím chtěl říci, to ovšem neřekl.

