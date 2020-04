Petr Adler: jen aby NHL nemusela čekat na návrat o rok déle

Otázka, kdy se NHL vrátí, aby dokončila letošní sezónu, včetně Stanleyova poháru, začíná být den ode dne více bezpředmětná. Liga právě nařídila prodloužení karantény všech svých zaměstnanců (včetně hráčů a zaměstnanců všech svých mužstev) o dva týdny. To jí sice pořád dává teoretickou možnost, že by mohla letos dohrát a příští sezónu zahájit s pouhým několikatýdenním zpožděním, ale začíná to vypadat, že to také může být pouhý sen. Příští sezóna může být v nebezpečí už teď. Celá. Sakumprásk. Tak, jak leží a běží.

Floridský šéflékař, což je něco jako ministr zdravotnictví toho milého státu, totiž vyjádřil názor, který sdílí řada jeho různými vládami placených kolegů: větší shromáždění lidí (obvykle nad 50) by neměla být povolována, dokud vědci nevymyslí spolehlivou vakcinu, která vymýtí Covid-19. A to potrvá nejméně ještě jeden rok.

Než stačil floridský šéflékař odpovědět na otázky překvapených novinářů, byl odvolán, údajně k telefonu. Neví se, kdo mu volal. Ví se, že už se na tu tiskovku nevrátil.

Samozřejmě, logika znalosti alespoň několika předchozích let říká, že to takhle je se všemi chřipkovými epidemiemi, co se jich každý rok vyskytne. Většinou nenesou název pandemie, většinou jimi ochoří více lidí než letos na Covid-19, a i úmrtnost na ně je vyšší, jenže letošní zvýšený výskyt se stal tématem dnů, týdnů, ba měsíců, a život společnosti je zasažen jako kdyby šlo o morovou ránu spojenou s leprou a kostižerem.

A hlavně: lékaři označují protichřipkové vakciny, nabízené podzim co podzim, za vakciny založené na ochoření předchozího roku, ne na druhu chřipky, která řádí právě teď.

Takže: vyhrožovat, že by měli být všichni zalezlí, než se vymyslí vakcina na tento virus, vlastně nemá žádný jiný smysl než zastrašování.

Pro sportovní soutěže, zvláště ty špičkové a profesionální, by ovšem další odklad mohl znamenat ohrožení na životě.

Ty počty jsou poměrně jednoduché: dejme tomu, že profesionální panikáři řeknou koncem dubna, že to by stačilo. Optimistický odhad, ale dejme tomu.

Hráči se budou muset vrátit ke svým mužstvům. Je úplně možné, že z některých zemí budou smět odcestovat až o něco později. Po příletu do míst svých pracovišť je bude čekat další nejméně dvoutýdenní karanténa, alespoň podle vyjádření vládami placených epidemiologů.

NHL i její odbory potvrzují, že pak budou následovat nejméně třítýdenní tréninkové tábory. Hráči lpí na tom, že skákat rovnou do pohárového turnaje by bylo nejen nesportovní, ale také zdraví nebezpečné.

Nesportovní hlavně podle hráčů mužstev, která jsou na hraně postupu (v řeči NHL: on the bubble). Zbývají nám zápasy se slabšími mužstvy, k postupu nám chybí bod nebo dva, když se nedohraje základní část, vzali jste nám možnost postupu.

Zdraví nebezpečné podle všech, kteří mají s ligou cokoliv společného, od hráčů přes papaláše až k divákům. Pobíhání po bytě, zvedání činek ve sklepě, jízdy na nejrůznějších tělocvičných velocipédech, to všechno je úžasné, ale nic z toho nenahradí bruslení. A hráči tvrdí, vedeni zkušenostmi, že tréninkový tábor sám o sobě je dobrý k zahajovacímu rozbruslování, ale bruslení naplno se vším všudy, i se souboji u hrazení a snahami odstavit soupeře před vlastní brankou, to nemůže nahradit.

Tak nebo tak?

Na základě těchto výpočtů se ve vedení NHL objevily dva názorové proudy: buď budeme vědět nejpozději ke konci května, zda a kdy se smíme vrátit, nebo to můžeme pro letošek zabalit, zatímco podle druhého názorového proudu by mohlo stačit, kdyby bylo jasno nejpozději v půli června.

Což je sice krásné, ale je to tak, že i kdyby panikáři nakrásně odtroubili konec všeobecného poplachu v pondělí 15. června, mohlo by se začít hrát nejdříve v sobotu 18. července.

Samotná pohárová soutěž musí v kalendáři zabrat alespoň sedm neděl. Napínavých 56 dnů: může jít až o 28 utkání, a málokdo si troufne plánovat dva zápasy ve dvou dnech.

Vítěze bychom tedy znali až v sobotu 5. září.

Co se dá zrušit

Dejme tomu, že by se NHL a NHLPA nezdržovaly mejdanem pro nejlepší a nejšikovnější, ceny by se rozeslaly poštou, vítězové by pohovořili k nadšenému obecenstvu prostřednictvím nějakého počítačového programu. Stejně tak by padla pod stůl prověrka tělesné zdatnosti hráčů (scouting combine), kteří připadají v úvahu pro letošní vstupní výběr (entry draft). Samotný výběr by se uskutečnil elektronicky.

Pak by se dala očekávat alespoň měsíční dovolená pro ty, kteří si zahráli ve finále. Tréninkové tábory by tím pádem začaly až v říjnu. Základní část příští sezóny by začala nejdříve koncem října. A pohárový vítěz 2021 by byl znám nejpozději 24. června příštího roku.

A to všechno v případě, že by se NHL směla začít zvedat z podlahy nejpozději v půli tohoto června.

Komisař ligy Gary Bettman nedávno poprvé připustil, že je pravděpodobné, že by základní části letošní sezóny muselo stačit méně kol než 82, a že je úplně možné, že by se hrálo jinde než v halách hrajících mužstev. Liga má zatím tři závazné nabídky tzv. neutrálních hal (kanadský Saskatoon v Saskatchewanu, americké Manchester v New Hampshire a Grand Forks v Severní Dakotě). Jenže k tomu, aby NHL mohla uskutečnit něco takového, potřebovala by těch hal alespoň osm, a musela by mít záruky, že ji z těch hal najednou nevyženou zdravotníci, kteří se zase něčeho lekli.

Obránce Los Angeles Kings Drew Doughty byl možná velice zbytečně optimistický, když říkal, že podle jeho názoru je s letošní sezónou, včetně poháru, amen.

Budoucnost příští sezóny je ve stejně hustých mlhách jako zbytek té letošní.

