Peníze v první řadě. Jak financovat zastavenou NHL?

Ten problém řeší a bude řešit spousta podniků. Stejná starost se týká NHL. Nějakou dobu asi každá firma překlene, delší odstávka provozu však může přinést fatální problémy. Hráči, liga, zaměstnanci klubů, televizní kanály, sponzoři i fanoušci jsou v bezprecedentní situaci.

Především nikdo neví, jak dlouho bude to, co ligový komisař Gary Bettman nazval „pauzou“, vlastně trvat. Jak píše CBC, ligu obchází obava o platy hokejistů. Padá řada otázek, na které nikdo nezná odpověď. Protáhne se sezóna až do léta? Jak to všechno ovlivní trh s volnými hráči?

„Děje se to, že děláme pravidla za pochodu,“ říká Lindsay Meredith, emeritní profesor marketingu ze Simon Fraser University ve Vancouveru. „Je to nezmapovaný terén, ale pravidla a řešení se musí vytvořit velmi rychle.“

Craig Button, bývalý generální manažer a nynější televizní analytik, říká, že situace nejbližší té současné nastala naposledy během výluky 2004-05. „Nikdo neví kudy jít, protože jsme v neznámých vodách,“ vyjádřil se Button pro TSN.

Hokejový agent J.P. Barry, do jehož stáje patří třeba Jevgenij Malkin, Morgan Rielly nebo Filip Forsberg, zdůraznil, že hráči jsou pod platnou smlouvou. Za obvyklých okolností placeni dvakrát za měsíc až do konce základní části.

„Musíme si to utřídit,“ řekl.

Nikdo třeba netuší, jak přerušená nebo zcela zrušená sezóna, případně zredukované play off, ovlivní hráčský escrow fond? Hokejisté tam odvádí část výplat, aby liga měla jistotu, že jim nakonec nenadělí víc než dohodnutých 50 procent celkových příjmů. Jaké asi budou, když se nestihla dohrát ani základní část a nikdo neví, kdy a jak znovu odstartuje?

Pamatujete loňské finále Stanley Cupu? Astronomicky drahé vstupenky na šestý zápas v St. Louis? Šlo o druhé nejdražší finále v historii všech čtyř hlavních severoamerických profesionálních sportů. Boje o všechno, to je skutečný zlatý důl!

„Peníze z play off mohou zásadně ovlivnit escrow fond,“ připomíná Barry. „Jestli nebude žádné nebo jen zkrácené play off… Tohle všechno ovlivní, zda vůbec bude ve fondu dost peněz.“

Meredith očekává, že se NHL bude muset sejít také s televizními společnostmi a sponzory. Dokáže si představit scénář, že se liga vrátí k utkáním bez diváků. „V televizních právech jsou peníze. Budou se snažit najít v tomto směru nějakou shodu.“

Rovněž mezi NHL a Hráčskou asociací NHLPA probíhají intenzivní jednání. Ostatně jinou možnost než spolupracovat obě strany ani nemají. „Unie, sponzoři, chlapi od televize, všem je jasné, že utrpí ránu. Otázka nyní zní, jak ten zásah minimalizovat a vydržet naživu,“ říká profesor.

Dodejme, že Spojené státy americké jsou velká země. Podle aktuálních informací je nejvíc nakažených ve státě Washington na severozápadě USA, ve státě New York na severovýchodě a v západní Kalifornii. Řada států má nakažených minimum, což měla ale Itálie před třemi týdny také a dnes tam umírají lidé po stovkách. Vše bude záviset na přijatých opatřeních.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+