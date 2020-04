Penguins čeká těžké rozhodování. Zbaví se Matta Murrayho?

Současná situace ohledně pandemie koronaviru poněkud oddálila těžké rozhodnutí, které bude muset udělat generální manažer Pittsburghu Jim Rutherford. Na konci stále ještě aktuálního ročníku se oba brankáři Pens stanou chráněnými volnými hráči. Zůstane v organizaci Matt Murray nebo Tristan Jarry?

Samozřejmě není vyloučené, že v klubu budou pokračovat oba maskovaní muži, tato varianta se ale nejeví jako příliš pravděpodobná. Penguins se kvůli nízkému manévrovacímu prostoru pod platovým stropem nejspíš budou muset rozhodnout pouze pro jednoho z mladých brankářů. Který to bude?

To aktuálně zřejmě netuší ani Jim Rutherford. Oba gólmani mu totiž situaci během této sezony nijak neusnadnili. V říjnu začal v brance Murray, jenže po bídných výkonech z listopadu ho mezi třemi tyčemi vystřídal jeho o rok mladší kolega. Následovalo povedené období, během kterého Jarry oslabenému týmu zachránil spoustu bodů a dotáhl to až na All-Star Game.

Ještě v lednu trenér Mike Sullivan upřednostňoval Jarryho, čtyřiadvacetiletý rodák ze Surrey v té době ale trochu ztratil formu, do branky tak šel znovu Murray. Majitel dvou prstenů za vítězství Stanley Cupu se šance zhostil dobře, pak ale na konci února rovněž přišlo horší období. Před přerušením soutěže tak zkrátka Penguins neměli jasnou jedničku.

Většina zámořských expertů ale před blížícím se play off očekávala, že Sullivan ve vyřazovací části vsadí na svého oblíbence Murrayho. Přece jen jeho forma vždycky rostla právě v závěru ročníku, kdy to mužstvo nejvíce potřebovalo a Jarry nedisponuje takovými zkušenostmi.

Jakkoliv by Pittsburgh vyřešil brankářské nasazování v této sezoně, tak důležitý bude především další ročník. Pro klub by to bylo určitě skvělé, oba brankáře se ale v týmu nejspíš udržet nepodaří. Zkušenějšímu z obou borců na konci června vyprší tříletý kontrakt, který mu v průměru vynášel 3,75 milionu dolarů.

Je jisté, že si Murray finančně o něco polepší. Otázkou je, jaké budou jeho nároky. Zda se rozhodne slevit a Rutherfordovi se i díky tomu podaří v mužstvu udržet Jarryho, nebo bude chtít výrazně přidat. Chráněným volným hráčem totiž bude i kometa letošní sezony.

Jarry dosud pobíral směšných 675 tisíc dolarů ročně. V jeho případě se očekává výrazný finanční nárůst, tedy pokud ho Penguins podepíšou. I tady se ale nabízí klíčová otázka: měli by v klubu vsadit na brankáře, který v NHL zažil jen pár povedených měsíců?

Velkým pozitivem v současné situaci je třetí gólman Casey DeSmith, jenž aktuální ročník tráví na farmě ve Scrantonu. Osmadvacetiletý brankář loni skvěle zaskočil za Murrayho a vysloužil si novou smlouvu, jenže na konci září se Pens rozhodli dát šanci Jarrymu. DeSmith tak musel projít listinou volných hráčů, na níž si ho žádný klub nevybral.

