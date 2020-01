Pavelski se vrátil do San Jose, fanoušci jej přivítali s otevřenou náručí

Velmi mimořádné utkání odehrál v noci útočník Dallasu Joe Pavelski. Pětatřicetiletý Američan se vrátil do arény, v níž dlouhé roky sedával jako domácí hráč. Ačkoliv už tomu tak od léta není, v SAP Center na něj fanoušci nezapomněli.

Po podpisu Erika Karlssona to byl ze strany vedení Sharks očekávaný krok, přesto když 1. července oznámil Dallas, že podepsal volného Joea Pavelskiho, fanoušky v San Jose to velmi zasáhlo.

Vždyť rodáku z Ploveru byl součástí organizace dlouhých dvanáct sezon. Žraloci jej v sezoně 2003 draftovali až v sedmém kole, výběr to byl opravdu skvělý. V listopadu 2006 odehrál své první utkání, v němž se mu podačilo i poprvé skórovat. Od té doby byl nedílnou součástí týmu.

Všechno jednou končí. Joe Pavelski opustil slunnou Kalifornii po 963 odehraných zápasech, v nichž vsítil 355 a přidal 406 asistencí. Zkušený útočník známý pro své fantastické teče navíc plnil čtyři sezony roli kapitána.

A nyní přišlo to, na co všichni v San Jose čekali, tedy souboj Sharks s Pavelskiho Dallasem.

Bylo to velké. Nechyběly transparenty s jeho jménem, mnoho fanoušků navíc stále má tyrkysový dres s osmičkou na zádech.

Samotná organizace si je vědoma, kolik toho pro ni “Pavs“ udělal, proto přišlo na řadu i vzpomínkové video, které děkuje hráči za odvedené služby. Na samotném Pavelskim bylo vidět, že San Jose navždy bude mít místo v jeho srdci, což potvrzoval i svými gesty po skončení videa. Domácí příznivci neúnavně tleskali dlouhou dobu a neumožnili svému oblíbenci plánovaný odjezd na modrou čáru před státní hymnou.

„Bylo to skvělé. Tohle je velmi mimořádné místo pro mě a mou rodinu. Být na ledě, když je hala takhle zaplněná... Vždy jsem měl mimořádný vztah s fanoušky a kluky tady v San Jose. Byla to ohromná noc,“ líčil dojatý útočník.

Pavelski přiznal, že pro něj bylo neobvyklé procházet do hostující šatny a vidět známé tyrkysové dresy kolem sebe, nikoliv na sobě. „Párkrát to bylo divné, když slyšíte křičet jména Burnse nebo Joe Thorntona, tak nějak vám přepne mysl a čekáte, že uslyšíte i to své. Všechny ty zvuky a vůně... Připomnělo mi to všechny dobré vzpomínky,“ dodává.

