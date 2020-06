Patrick Marleau: Marner mě ohromuje. Čím mu připomíná Thorntona?

O útočníkovi Mitchellu Marnerovi toho bylo v minulých měsících napsáno mnoho, především v souvislosti s jeho štědrou smlouvou v Torontu. Faktem však je, že ranec dolarů na svém účtu klubu oplácí skvělou produktivitou a líbivým hokejem. Všiml si toho i Marnerův bývalý spoluhráč a hrající legenda Patrick Marleau.

Podle ostříleného forvarda, který spojil většinu kariéry s týmem San Jose Sharks a nyní hájí barvy Pittsburghu, má Marner všechny předpoklady k tomu, aby se stal jedním z nejlepších hokejistů NHL. Jestli už k nejužší špičce dokonce nepatří.

„Ohromuje mě,“ vysekl Marleau před novináři ze Sportsnet poklonu o sedmnáct let mladšímu rychlíkovi. „Moc mě baví se dívat na to, co na pokaždé předvádí. Je super, jak bruslí a pohybuje se na ledě, ale také to, jak si pro sebe umí udělat prostor za všech situací. Opravdu něco úžasného,“ pěl chválu.

Mitchell Marner v 59 zápasech letošní základní části posbíral 67 kanadských bodů (16+51), z hráčů Maple Leafs si vedl lépe pouze fenomenální Auston Matthews. Třiadvacetiletý Kanaďan se s Marleauem na ledě v jednom dresu potkal ještě během minulého ročníku.

„Pozorně jsem sledoval, co dělá a jaké parádičky vymýšlí. Pak člověk jde a zkouší po něm různé věci opakovat, ale není to vůbec tak snadné, jak se na první pohled zdá. Na některých dovednostech musí určitě pracovat celý život,“ pokračoval čtyřicetiletý veterán, jehož Sharks před uzávěrkou přestupů vyměnili k Penguins.

Své dosavadní maximum Marner předvedl v sezoně 2018/2019, kdy atakoval stobodovou hranici (zastavil se na 94 bodech). Mnohem zajímavější je však jeho celkový účet: doposud odehrál v NHL 300 zápasů a nastřádal v nich 291 bodů. Takže průměr téměř bodu na zápas. Ve čtyřech ročnících po sobě navíc pokaždé překonal hranici 60 bodů

Zábava ano, ale hokej bere vážně

Ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat, rodák z Markhamu by časem mohl dospět i do role vůdce kabiny. Tedy aspoň soudě dle Marleauových slov. Marner prý navzdory nízkému věku působí profesionálně nejen během utkání, ale také v ostatních situacích, kdy na něj nejsou upřeny kamery a zraky fanošků.

„Pokud mám hodnotit, jak přistupuje k hokeji na ledě i mimo něj, tak mi hodně připomíná Joe Thorntona,“ odkázal na svého dlouholetého parťáka ze San Jose. „Dokáže dělat legraci a uvolnit se, ale jakmile přijde na řadu zápas a poctivá příprava, tak bere vše vážně a maximálně se soustředí jen a jen na hru. Pořád maká na tom, aby byl tím nejlepším z nejlepších,“ měl jasno Marleau.

Mitch Marner bude už letos patřit (pokud se play-off NHL opravdu rozjede) ke klíčovým mužům Toronta v cestě za Stanley Cupem. Bez jeho bodových příspěvků mohou Leafs na úspěch pomýšlet jen těžko.

Hbitý útočník s číslem 16 na zádech doposud ve vyřazovací části odehrál 20 zápasů a nakupil v nich 17 bodů za 5 branek a 12 nahrávek. V rozhodujících momentech tedy zabrat umí. Potvrdí to znovu už za několik týdnů?

V rámci předkola play-off Toronto Maple Leafs vyzvou Columbus Blue Jackets. Konkrétní termín pokračování ročníku 2019/2020 zatím není znám.

