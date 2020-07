Pastrňák i Kaše dostali vyčiněno od šéfa. Do Toronta už ale odletí s týmem

Útočníci David Pastrňák s Ondřejem Kašem poletí v neděli s hokejisty Bostonu do Toronta, kde je čeká restart sezony NHL. Zámořským novinářům to řekl trenér Bruce Cassidy.

Oba čeští hokejisté v uplynulých dvou týdnech absolvovali jediný trénink Bruins. Pastrňák se podle svého agenta setkal s osobou nakaženou nemocí covid-19, a přestože měl negativní test na koronavirus, musel podle všeho stejně jako Kaše do karantény.

Na palubě letadla, kterým se hokejisté Bostonu v neděli vydají do Toronta, by už ale útočníci chybět neměli. „Takhle mi to bylo naznačeno. Samozřejmě se to ještě může změnit, ale tak je to naplánované,“ řekl kouč Bruce Cassidy zámořským novinářům.

Na adresu Čechů se vyjádřil i prezident klubu, který nejlepšího střelce předčasně ukončené základní části a únorovou posilu z Anaheimu nepřímo kritizoval. I kvůli tomu, že se objevila fotografie, na níž jsou zachyceni na ledě haly na předměstí Bostonu.

„Bylo známo datum začátku tréninkového kempu, zároveň jsme věděli, že někteří hráči budou muset po příletu do karantény, takže jsme doufali, že by mohli přiletět o něco dřív,“ řekl Cam Neely s narážkou na povinnou karanténu pro hráče mířící z Evropy.

Who else could lead the stretch today? #NHLBruins pic.twitter.com/3jnV5q8was — Boston Bruins (@NHLBruins) July 24, 2020

„Ale nemohli jsme jim do toho mluvit, bylo to čistě na samotných hráčích. Samozřejmě s tím, co se ukázalo a vyplulo na povrch, bychom byli raději, kdyby se udělala jiná rozhodnutí,“ krčil rameny 55letý bývalý útočník, jenž je členem hokejové Síně slávy.

NHL pokračuje už od 1. srpna. Nejlepší tým základní části Boston čeká už o den později první duel, o nasazení v play off jej čekají Philadelphia, Tampa Bay a Washington. Ještě předtím, ve čtvrtek 30. července, sehrají Bruins přípravný zápas s Columbusem.

