Parádní posila pro Benátky! Buffalo souhlasí se startem Pekaře

Parádní posilu nasadí v Chance lize hokejisté Benátek nad Jizerou. Farma Liberce může využít služeb Matěje Pekaře, účastník dvou posledních šampionátů dvacítek poprvé nastoupí už dnes proti Frýdku-Místku. Benátecký klub o tom informuje na sociálních sítích.

Jednání o návratu skvělého bruslaře původem z Turnova probíhala delší dobu, dnes se je podařilo zdárně dokončit. Pekař získal souhlas od Buffala, kde má platnou smlouvu. Zástupci Sabres potvrdili, že mladý český útočník může zahájit sezonu ve své vlasti.

Dohoda obecně platí pro starty za týmy organizace Bílých Tygrů. Dvacetiletého mladíka může využít trenér Patrik Augusta v Tipsport extralize, Pekař bude také k dispozici Benátkám nad Jizerou. Právě v jejich barvách dnes uskuteční návrat na tuzemská kluziště, kde hrál klubový hokej naposledy v průběhu ročníku 2014-15.

Útočník s velkým herním potenciálem odešel velmi mladý za Atlantik, kde nejprve získával ostruhy v nižších soutěžích, posléze se prosadil v americkém juniorském týmu Muskegon Lumberjacks. Během sezony 2017-18 tam sehrál 56 utkání USHL, vstřelil 14 branek a přidal 40 nahrávek.

Pekař byl v červnu 2018 draftován do NHL, z 94. pozice si ho zamluvilo Buffalo. Český talent zamířil do klubu Barrie Colts, odkud byl v průběhu minulé sezony vyměněn do Sudbury Wolves. V ročníku 2019-20 stihl celkem 51 utkání OHL, účastník MS osmnáctiletých 2018 tehdy celkem vstřelil 28 branek a přidal 35 asistencí.

Nyní má před sebou přesun do dospělého hokeje. Naděje Sabres v minulosti absolvovala kempy prvního týmu NHL i přípravu nováčků, letošní zámořský program je ovšem posunut vzhledem k pandemii koronaviru. Pekař tudíž získal souhlas Buffala a sezonu zahájí dočasně doma.

Podobně jako Lukáš Pařík nebo Kryštof Hrabík by měl v organizaci Bílých Tygrů zůstat minimálně do poloviny listopadu. Směr zámoří se vydá až ve chvíli, když se přiblíží start tréninkového kempu Sabres.

