Pád do tekutého písku, bezesné noci, jen dvě výhry. Howard zažil zmar, ale končit nehodlá

Od jeho debutu s okřídleným kolem na prsou brzy uplyne 15 let. Jen Terry Sawchuk a Chris Osgood toho za tradiční klub z města motorů odchytali víc. Jen oni dva zůstali v detroitské kleci častěji nepřekonáni. Jimmy Howard se jednoduše zařadil v kabině Red Wings k inventáři a postupně vystoupal v historických tabulkách legendární organizace proklatě vysoko. A rád by přidával další zápasy, výhry i čistá konta. Prachbídné sezoně navzdory.

25krát za sebou hráli o Stanley Cup.

Vytvořili tak skvostný, vskutku úžasný rekord NHL. "Tohle už dost možná nikdo nikdy nezopakuje," žasl uznávaný novinář Nicolas J. Cotsonika.

Neuvěřitelná série skončila v roce 2017 a z bývalých supermanů se brzy stali otloukánci. Detroitští hokejisté padli až na samotné dno, v sezoně 2019/2020 schytávali jednu porážku za sebou a mnohdy působili zcela bezbranně.

Absolutní zmar Rudých křídel vystihují i statistiky Jimmyho Howarda, který na slavné adrese zažil éru plnou triumfů, pozvolný ústup ze slávy i přímočarou cestu do ligového suterénu. V nedávno oficiálně uzavřené základní části vychytal jen dvě výhry.

V dalších 25 případech odjížděl z ledu jako poražený. Ten poměr úspěšných večerů a mačů, které skončily prohrou, je drtivý. To, že šestatřicetiletého Američana soupeři doslova mučili, dokládá i průměr přes čtyři branky a úspěšnost zákroků 88,2 procenta.

"Ta čísla podle mě úplně neukazují, jaký jsem gólman, ale uznávám, že jsem měl na našich prohrách svůj podíl," povídá Howard, který i podle pokročilých metrik letos rozhodně nezářil. Kolega Jonathan Bernier ho zastínil.

Člověk nicméně nemusí být zrovna druhý Albert Einstein, aby pochopil, že se Howard svezl z mizérií celého mančaftu a na jeho výkonnosti se drsně podepsala nalomená psychika.

Ostatně to sám Howard přiznává.

"Pořád jsem doufal, že přijde zápas, kdy se to všechno zlomí. Utápěl jsem se v porážkách. Cítil jsem se, jako kdybych zapadl do tekutého písku a čím víc jsem se snažil dostat ven, tím hlouběji jsem se propadal. Nad každým zákrokem jsem už pak až příliš přemýšlel," popsal své trápení pro The Detroit News.

"Spoustu nocí jsem nespal, pořád se mi honily hlavou myšlenky na hokej," dodal.

Nechce, aby jeho pouť měla takhle hořkou tečku. Doufá, že si ji prodlouží. A nejlépe u Red Wings. "Moc rád bych zůstal a jednou v tomhle dresu uzavřel kariéru," zní Howardovo přání.

Zkušený brankář zároveň chápe, že i kvůli přestavbě pod taktovkou GM Stevea Yzermana k tomu dost možná nedojde. "Jsem psychicky připravený na to, že přijde chvíle, kdy se Detroit se mnou rozloučí. Až se to stane, zvládnu to."

Howard by v takovém případě hledal práci v NHL jinde. Zůstává otázkou, zda by o jeho služby byl stále zájem. Neberte to tak, že je odepsaný. Byť má nejlepší léta už za sebou, ještě loni patřil i řečí analytických údajů k těm lepším "maskovaným mužům".

Na sezonu, na dvě může někde vypomoct. Pak už se Howard chce plně soustředit na svou početnou rodinu.

