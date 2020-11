Ottawa se má na co těšit. Tim Stützle je odhodlaný uspět

V den draftu byl mladičký Tim Stützle “pronásledován“ kamerami i přes to, že byl normálně doma v Německu. Štáb jedné televize s ním totiž strávil celý den. Od rána až po okamžik, kdy byl ze třetího místa draftován Ottawou. Natočený dokument mimo jiné ukazuje, jak moc je Stützle odhodlán uspět.

„Chci být vybrán co nejvýše,“ začíná video. „Budu úplně upřímný – pokud nepůjdu vysoko, bude to zklamání.“

Součástí dokumentu jsou také vzpomínky obou jeho rodičů, Mariony a Martina.

„Vždycky měl jasno v tom, co chce,“ říká Marion, jeho maminka. „Den považoval za dobrý, pokud během něj stihl tři tréninky. Byla radost dívat se, jak trénuje. Trénink pro něj byl vždycky tou nejoblíbenější věcí. Vlastně doteď je.“

Jako každý kluk s takovým talentem i Tim Stützle měl na výběr, co se svou kariérou udělá. Rozhodl se pro profesionální dospělý hokej v Německu, ačkoliv měl na stole nabídku plného stipendia na University of New Hampshire. Jak možná tušíte, rodiče nebyli nadšení.

„Byla jsem s ním v New Hampshire. Bylo to jako ve snu. Chtěli jsme, aby spojil hokej se vzděláním,“ vzpomíná Marion. „Když za námi přišel s tím, že chce zůstat v Německu, nebyli jsme nadšení.“

A Martin dodal: „Vůbec se nám to nelíbilo. Bylo to velice těžké a způsobilo to nejednu hádku.“

Oba rodiče měli pocit, že by mladý Tim měl mít záložní plán, kdyby hokej nevyšel. Nakonec se však ukázalo, že Tim udělal dobře. Sezonu 2019/20, která byla první v seniorském hokeji, zakončil se sedmi góly a sedmadvaceti asistencemi v 41 utkáních.

„Mým cílem bylo, abych hrál mužský hokej co nejdříve,“ vysvětluje své rozhodování Stützle. „Měl jsem v hlavě, že čím dřív budu hrát mezi dospělými, tím výš na draftu půjdu.“

„Věděl jsem, že se toho v Mannheimu hodně naučím,“ pokračoval ještě. „Byl jsem v jednom útoku se dvěma zkušenými hráči, jeden z nich dokonce vyhrál Stanley Cup. Od takových kluků se toho strašně moc naučíte. Hrát a trénovat s nimi mi dalo velkou výhodu.“

Jaký je teď další plán? Co nejdříve se zotavit ze zlomeniny ruky. Posléze mistrovství světa juniorů, avšak je také možné, že pojede přímo na tréninkový kemp Senators.

Uvidíme ho v příští sezoně v NHL?

