Osudná rána do ucha. Little se v této sezoně už nevrátí

Winnipeg Jets se ve zbytku sezóny budou muset obejít bez své ofenzivní opory Bryana Littla. Hokejista, jenž letos zahájil svou třináctou sezonu v NHL, musí na operaci kvůli nevyléčenému prasklému ušnímu bubínku.

Little byl zraněn už 5. listopadu v utkání proti New Jersey. Tehdy schytal prudkou ránu do ucha od svého spoluhráče Nikolaje Ehlerse. Po zásahu do hlavy padl na led a prostor pod ním zalila krev. Ošetření si vyžádalo téměř tři desítky stehů.

Léčba prasklého bubínku však úspěšná nebyla. Little se sice vrátil k tréninku a nastupoval několik týdnů na led v bezkontaktním dresu, ale další vyšetření příliš pozitivní zprávy nepřineslo. Zkušený útočník se nakonec bude muset podrobit operaci, která si vyžádá další tříměsíční léčbu.

„Nechtěli jsme ho tlačit zpátky do hry a riskovat kvůli vážnosti jeho zranění. Nejlepší řešení pro něj jako člověka i hokejistu, stejně jako pro Winnipeg, je nenechat ho v této sezóně už hrát,“ uvedl trenér Paul Maurice.

Jets neprožívají vůbec dobrou sezónu. V Západní konferenci jsou až na desátém místě a ztrácí tři body na play-off. Nejen, že jim schází obránce Dustin Byfuglien, jenž jedná o ukončení smlouvy, ale nyní je jasné, že mimo hru bude i Little. A to je v bojích o play off výrazná ztráta.

K jeho možnému návratu se totiž Jets upínali. V pouhých sedmi odehraných zápasech v tomto ročníku prokázal svou důležitost, když vsítil dvě branky a přidal tři asistence. Na led se ovšem v příštích měsících nepodívá.

