Ostrostřelec je zpět. Stamkos by měl být připraven na návrat po zranění

Pakliže se National Hockey League po přerušení zapříčiněném pandemií koronaviru znovu rozběhne, měla by se do akce vrátit i jedna z velkých ofenzivních hvězd – kapitán Tampy Steven Stamkos.

Stamkos podstoupil druhého března operaci břišního svalu. Doba jeho rekonvalescence byla odhadována na šest až osm týdnů.

„Lepší se každým dnem. Nedokážu říct, kdy se zase věci vrátí do normálu, ale předpokládáme, že všichni naši hráči budou připraveni, až ten čas přijde,“ prozradil trenér Lightning Jon Cooper.

Třicetiletý rodák z Ontaria letos stihl odehrát sedmapadesát utkání, v nichž vstřelil devětadvacet branek a na dalších sedmatřiceti se podílel asistencí. V počtu gólů a kanadských bodů skončil mezi hráči Bolts na druhém místě za Nikitou Kučerovem.

„Vím, že na svém návratu tvrdě pracoval. Hodně to má co do činění i s odpočinkem, kterého se mu dostávalo,“ líčí Cooper.

Tampa Bay v aktuálním ročníku nejlepší hokejové ligy světa nasbírala za sedmdesát klání dvaadevadesát bodů. Bleskům patří druhé místo v Atlantické divizi a celkové čtvrté místo mezi všemi celky ligy.

Jak si vedou hokejisté Lightning v karanténě? „Ti chlapi jsou úžasnými atlety. Pracují na sobě různými způsoby. Samozřejmě je problém, že nemáme možnost být na ledě, ale hráči se udržují v neskutečné kondici,“ prozradil Cooper.

„Já se snažím dívat se a to z té psychické stránky, abych zjistil, zda se těší na návrat a chtějí dokončit to, co jsme již začali. Všichni takto přemýšlejí,“ dodal kanadský kouč.

