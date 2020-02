Osmý v historii. Alexandr Ovečkin překonává hokejové velikány

Jako slalomové tyčky. Tak hladce míjí Alexandr Ovečkin v posledních dnech největší velikány hokejových dějin. Nedávno překonal v počtu branek Maria Lemieuxe, pak Stevea Yzermana, nyní přišel na řadu Mark Messier. Ovečkin je už osmým nejlepším střelcem zámořské historie!

„Osm je dobré číslo,“ smál se po pátečním duelu. „Řekl bych, že je příjemné být v tak dobré společnosti. Je tam hodně legend.“

Všichni hráli v daleko příznivější, ofenzivnější době. Až na Marie Lemieuxe, stíhaného zraněními, prožili zpravidla báječné a dlouhé kariéry. Yzerman končil v 41 letech, nezmar Messier se loučil ještě o dva roky starší. Kdyby nepřišla výluka 2004-05, pravděpodobně by nějakou tu sezónu přidal.

Ovečkinovi je teprve 34 let a už má tyhle hokejové giganty za zády!

„Všechny nás fascinuješ svou šikovností, střelou a vytrvalostí,“ pozdravil nejlepšího kanonýra současnosti skrze oficiální prohlášení Mark Messier. „Ještě důležitější ale je, že jsi svou hrou a gólovou vášní inspiroval generace kluků a holek.“

Legendární borce přeskakuje, jako by se nechumelilo. 18. ledna proti Islanders hattrickem vyrovnal a překonal Marie Lemieuxe. V pátek dvěma góly Ottawě vyrovnal a přeskočil Marka Messiera. Dlouhé volno, kdy odřekl All Star Game a pak si odbyl suspendaci vynechaným utkáním Washingtonu s Montrealem, mu evidentně neublížilo. Naopak.

Ruský tank nereziví. V posledních pěti zápasech, k nimž nastoupil, dal Ovečkin jedenáct branek a vyhoupl se do čela tabulky střelců. Aktuálně ho sdílí se 37 trefami s Davidem Pastrňákem.

Předloni už to přitom vypadalo, že žezlo střeleckého krále pomalu převezme Patrik Laine. Finský snajpr dal v prvních dvou letech v NHL 36 a 44 branek a v závěru sezóny 2017-18 na Ovečkina zle dotíral. Jenomže pak se naplno projevilo, v čem je Rus tak ojedinělý. Konzistence. Zatímco moskevský veterán má pořád hlad mladíka a drží si neuvěřitelně konstantní výkonnost, finská hvězdička začala brblat na nedostatečné vytížení a zřítila se do průměru.

Jistě, objevili se další soupeři. David Pastrňák. Auston Matthews. I mezi nimi se Ovečkin drží a reálně útočí na devátou Maurice Richard Tropy v kariéře. V historické tabulce střelců mu s 695 zásahy schází na sedmého Mikea Gartnera (708) třináct přesných tref.

Kdyby hrál v éře citovaných borců, byl by na tom mnohem lépe. Zatímco v osmdesátých letech padalo 7,5 – 8 branek na zápas, v Ovečkinově době to je 5,5 – 6. Dokonce i Wayne Gretzky kdysi přiznal, že narodit se o deset let později, měl by bodů a gólů mnohem méně. Klidně si tedy Rusův zápis vynásobte cca koeficientem 1,33 (8/6) a mrkněte na to číslo.

Tenhle chlap si ale poradí i bez nějakých přepočtů. Pokud mu vydrží zdraví a výkonnost, může být během pěti – šesti let absolutním střeleckým lídrem vzdor všem objektivním okolnostem. Pak se máme na co těšit.

Jak před pár dny za všechny poznamenal Steve Yzerman: „Jestli někdy překonáš Gretzkyho historický rekord v počtu gólů, potom co jsem viděl tvé oslavy Stanley Cupu, chci být přizván na tu party!“

