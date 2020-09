Opačným směrem než Halák. Loňský šampion míří do Montrealu, St. Louis si rozvázalo ruce

Říkají mu Jake The Snake. Pod stejnou přezdívkou byl známý i legendární Jacques Plante. Třicetiletý Kanaďan Jake Allen teď míří do klubu, kde Plante prožil ty nejlepší roky své kariéry. Z klubu, kde slavný inovátor působil spolu s další ikonou Glennem Hallem a získal svou poslední Vezinovu trofej. Allena po středečním přestupu ze St. Louis do Montrealu čeká jasná mise - stát se spolehlivým náhradníkem, vyhrávat a dát odpočinout Careymu Priceovi.

Allen se vrací na místo činu.

V Montrealu lapal puky jako teenager v juniorské QMJHL. Teď ale pozná jiný tlak, drtivou tíhu očekávání. Chytat NHL v hokejovém srdci frankofonního Québeku je výzva. "Kruh se uzavřel," povídá s úsměvem.

Allen ví, za jaké situace ke Canadiens přichází. Price nemládne, před dvěma týdny oslavil Kristova léta. A pro týmový úspěch je zcela zásadní, aby byl odpočatý a zdravý na play-off. Když se sníží jeho vytížení, klesne i šance, že se zbytečně zraní.

Aby Price nemusel stát mezi třemi tyčemi večer co večer, potřebuje solidní dvojku. Někoho úspěšnějšího než Keitha Kinkaida a Charlieho Lindgrena (Cayden Primeau naznačil potenciál, ale má ještě čas). A tím mužem má být právě Allen.

"Budu krýt záda jednomu z nejlepších gólmanů planety. Carey umí v NHL dominovat," smeká Allen před Pricem. Na brankářskou superhvězdu se těší, věří, že díky zálibě v rybolovu a country najdou společnou řeč a stanou se parťáky.

Blues k němu přibalili výběr v sedmém kole draftu roku 2022, na oplátku získali volby ve třetí a sedmé rundě letošní volenky talentů.

"Vzhledem k tomu, že platový strop teď zůstává stejný a pravděpodobně strmě neporoste ani v dalších letech, potřebovali jsme si pod ním udělat prostor," komentuje výměnu st.louiský GM Doug Armstrong. A dodává, že by teď moc rád podepsal kapitána Alexe Pietrangela.

Allen byl pro Armstronga zbytným mužem. Brankoviště - i přes slabší výkony během rozšířeného play-off - patří Jordanu Binningtonovi. St. Louis si nemohlo dovolit zbytečný luxus a dál štědře platit ne jednomu, ale hned dvěma gólmanům.

Blues pouštějí zkušenějšího ze svého tandemu, Allen má v NHL odchytáno 289 zápasů. Loni ale byl jen dvojkou při senzační jízdě za Stanley Cupem.

O tom, co ho v Montrealu čeká a jaký je Price, mu mohl během společného působení u Bluesmanů vyprávět Jaroslav Halák. Je to deset let, co se bratislavský rodák stěhoval z kabiny Canadiens právě do St. Louis. S Pricem tehdy prohrál bitvu o post brankáře číslo 1.

Dnes pětatřicetiletý Slovák poté soupeřil na nové adrese třeba s Brianem Elliottem a právě s Allenem. Ten nyní míří opačným směrem. Od soutoku Mississippi a Missouri do přístavního města na řece svatého Vavřince.

Stane se kvalitním náhradníkem, jakého v Montrealu hledali? Ve své nejlepší formě by mohl Allen nabídnout i víc než to. Habs se nicméně musí smířit s tím, že jejich gólmanské duo bude nově ukrajovat z platového stropu téměř 15 milionů dolarů.

Cena útěchy? Allenova smlouva končí po příští sezoně.

